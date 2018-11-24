Автомат Калашникова из ГДР: продолжение темы
Вторая часть темы (первая публиковалась ранее в разделе "Фото и видео") об автоматах Калашникова производства ГДР посвящена техническим особенностям этого стрелкового оружия.
Первые автоматы, которые выпускались «гэдээровской» промышленностью, практически полностью соответствовали советскому оригиналу. Однако у него были и некоторые отличия. Пожалуй, главный отличительный нюанс – у восточногерманского автомата нет привычного шомпола. Однако это не означает, что в армии ГДР чисткой оружия не занимались. Шомпол переносился военнослужащим в подсумке и был гибким.
Как отмечается в ролике, сама идея гибкого шомпола изначально имела сомнительный оттенок, так как функции шомпола, как хорошо известно, не ограничиваются лишь тем, чтобы прочистить канал ствола. Вариант извлечения заклинившей в патроннике гильзы – один из тех, где обычный (негибкий) шомпол может пригодиться как нельзя кстати.
Что ещё визуально отличает «восточного немца» от советского АК? Это, например, исполнение пистолетной рукоятки, цевья и ствольной накладки. Эти составные части изготавливались из цельной породы бука. Как отмечается в ролике, прорисовка при этом оставалась характерной и узнаваемой.
Все остальные отличия и прочие характеристики «Калашникова» производства ГДР, представлены непосредственно в видеоматериале «Концерна Калашников»:
Первые автоматы, которые выпускались «гэдээровской» промышленностью, практически полностью соответствовали советскому оригиналу. Однако у него были и некоторые отличия. Пожалуй, главный отличительный нюанс – у восточногерманского автомата нет привычного шомпола. Однако это не означает, что в армии ГДР чисткой оружия не занимались. Шомпол переносился военнослужащим в подсумке и был гибким.
Как отмечается в ролике, сама идея гибкого шомпола изначально имела сомнительный оттенок, так как функции шомпола, как хорошо известно, не ограничиваются лишь тем, чтобы прочистить канал ствола. Вариант извлечения заклинившей в патроннике гильзы – один из тех, где обычный (негибкий) шомпол может пригодиться как нельзя кстати.
Что ещё визуально отличает «восточного немца» от советского АК? Это, например, исполнение пистолетной рукоятки, цевья и ствольной накладки. Эти составные части изготавливались из цельной породы бука. Как отмечается в ролике, прорисовка при этом оставалась характерной и узнаваемой.
Все остальные отличия и прочие характеристики «Калашникова» производства ГДР, представлены непосредственно в видеоматериале «Концерна Калашников»:
- Использованы фотографии:
- Концерн Калашников
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter