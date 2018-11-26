Гиперзвуковой патрон: эффективно, но сложно
Уже несколько десятилетий развитие стрелкового оружия идет по путям совершенствования существующих идей. Принципиально новые решения предлагаются и изучаются, но не находят применения на практике. В ближайшем будущем может состояться новая революция, предусматривающая серьезный технологический прорыв. Российские конструкторы-оружейники заявили о возможности создания совершенно нового класса боеприпасов – т.н. гиперзвуковых патронов. Итогом такого проекта может стать появление оружия с уникально высокими техническими и боевыми характеристиками.
Громкие новости
В конце сентября РИА Новости опубликовало интереснейшие заявления российского бизнесмена и конструктора-оружейника Владислава Лобаева. Главный конструктор компании Lobaev Arms, известной своими разработками в области высокоточного оружия, рассказал о возможности создания нового боеприпаса с повышенными характеристиками. Мало того, он указал возможные сроки появления такого изделия, хотя и упомянул определенные условия, необходимые для его разработки.
По словам В. Лобаева, сейчас ведется исследование перспективной тематики патрона с гиперзвуковой пулей. Оружейная компания способна примерно за год разработать такой боеприпас. Начальная скорость его пули может выйти на уровень 2000 м/с. Впрочем, для реализации таких планов компания Lobaev Arms нуждается в определенной поддержке со стороны государства.
Оружейник рассказал о предназначении перспективных патронов. Такие боеприпасы предлагается использовать с высокоточным снайперским оружием. Повышенная начальная скорость должна обеспечить рост дальности эффективного огня, а также увеличить бронепробиваемость. Кроме того, с ее помощью можно снизить высоту траектории. Новый боеприпас будет показывать скорость 2000 м/с, тогда как большинство современных винтовок разгоняет пулю до скоростей не более 1200 м/с.
В. Лобаев затронул технологическую сторону нового проекта. Современные пороха не смогут передать пуле требуемую энергию. Вследствие этого новый патрон должен будет нести метательный заряд из детонирующего вещества особого состава. Более точные данные о типе заряда, его навеске и т.д. пока не оглашались.
Новости об изучении тематики гиперзвуковых боеприпасов для стрелкового оружия выглядят крайне интересно и многообещающе. Преимущества таких патронов очевидны, и их появление сможет оказать самое серьезное влияние на дальнейшее развитие стрелкового оружия – как минимум, снайперское. Однако уже сейчас, при отсутствии всего объема данных о перспективном проекте, понятно, что разработка новых боеприпасов может столкнуться с серьезными проблемами.
Стрелковый комплекс
Очевидно, что перспективный гиперзвуковой патрон не может создаваться сам по себе. Изделие с особыми характеристиками нуждается в специальном оружии, конструкция которого обеспечит совместимость с ним. При этом может оказаться, что разработка новой снайперской винтовки под особый патрон будет крайне сложным делом. Конструкторам предстоит решить ряд специфических задач, без чего не удастся получить оптимальное соотношение характеристик.
Для обеспечения гиперзвуковой скорости пули необходимо, прежде всего, существенное повышение давления, создаваемого метательным зарядом. Повышенное давление предъявляет новые требования к прочности ствольной группы, непосредственно взаимодействующей с газами. Кроме того, рост скорости и энергии пули должен привести к увеличению импульса отдачи – этот фактор затрагивает все прочие элементы оружия.
Также конструкторам предстоит столкнуться с проблемами в области материаловедения и технологий. Стоит напомнить, что в настоящее время начальная скорость более 1500-1700 м/с свойственна бронебойным подкалиберным снарядам танковых пушек. Из-за высокой скорости и других факторов такие боеприпасы постепенно стачивают поверхность канала ствола. Ресурс ствола без защиты канала не превышает нескольких сотен выстрелов.
Есть все основания ожидать, что перспективная винтовка под гиперзвуковой патрон тоже столкнется с подобными проблемами, и ресурс ее ствола будет гораздо ниже, чем у аналогичного оружия под «обычный» боеприпас. Впрочем, применение современных технологий и материалов способно разрешить все затруднения. Очевидно, что готовая винтовка нового типа будет представлять не меньший интерес, чем боеприпас для нее.
Архитектура боеприпаса
Рассказывая о новом проекте, В. Лобаев упомянул новые составы метательных зарядов. При этом он не говорил об отказе от традиционного унитарного боеприпаса. По всей видимости, будущий гиперзвуковой патрон внешне будет максимально походить на существующие изделия. Новый метательный заряд разместится в металлической гильзе, на донце которой будет присутствовать средство воспламенения. Дульце, как и ранее, будет вмещать пулю.
Какое именно вещество будет использоваться для разгона пули – не уточнялось. Конструктор упомянул только тот факт, что это будет детонирующее химическое вещество нового типа. В последние десятилетия были разработаны и испытаны многочисленные новые сорта порохов; параллельно предлагались альтернативные вещества с нужными качествами. Что именно будут помещать в гильзу гиперзвукового патрона – неизвестно.
Следует отметить, что метательный заряд должен выбираться по ряду основных параметров. Прежде всего, нужно учитывать энергетику сгорания и создаваемое давление. Однако следует помнить, что рост давления в канале ствола, разгоняющий пулю до требуемых скоростей, вполне способен привести к существенному изменению внутренней баллистики. Характер горения заряда и прохождение пули по стволу с большим ускорением должны стать темами новых исследований.
Таким образом, только для выбора подходящего метательного заряда и определения его навески авторам перспективного проекта понадобится провести несколько серьезных научно-исследовательских работ. К ним могут быть привлечены научные организации разных направлений. Совсем не трудно понять, почему руководитель оружейного предприятия говорил о необходимости государственного содействия.
Гиперзвуковая пуля
Скорость пуль стрелкового оружия обычно не превышает 1000-1200 м/с. Новый проект от Lobaev Arms может привести к появлению пули с начальной скоростью до 2000 м/с – более чем в 5,8 выше скорости звука. Такой прирост скорости приводит к появлению новых требований. Пуля должна иметь особую конструкцию, которая позволит ей реализовывать все преимущества высокой скорости. Вероятно, в ее конструкции удастся применить существующие материалы и технологии, но может возникнуть и необходимость в новых.
Прежде всего, пуля должна отличаться высокой прочностью и стойкостью к механическим и тепловым нагрузкам. Находясь в оружии, пуля столкнется с повышенным ускорением, способным деформировать недостаточно прочный объект. Во время полета с гиперзвуковой скоростью вокруг пули должны образовываться ударная волна, неустойчивый пограничный слой и т.д. Все это может приводить к дополнительным механическим нагрузкам.
Особые риски связаны с температурой набегающего потока. Известно, что гиперзвуковые летательные аппараты нагревают воздух вокруг себя до температуры в несколько тысяч градусов, в зависимости от характера обтекания и конфигурации планера. То же следует ожидать и в случае с пулей. Таким образом, она должна сочетать механическую прочность и устойчивость к нагреву. Это предъявляет особые требования к применяемым материалам.
Современные снайперские винтовки используют боеприпасы с остроконечной пулей того или иного строения. Сможет ли подобная пуля показывать желаемые характеристики при разгоне до гиперзвуковой скорости – повод для отдельного исследования. Пока нельзя исключать, что для получения повышенных боевых характеристик придется использовать пули новых форм и конфигураций. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что такая пуля будет походить на современные гиперзвуковые летательные аппараты, отличающиеся характерным экстерьером.
Вопрос целесообразности
Подобно другим перспективным концепциям в области вооружения, гиперзвуковой патрон может иметь как плюсы, так и минусы. Соотношение ожидаемых сильных и слабых сторон может открыть дорогу работам по проекту или привести к отказу от него. В дальнейшем потенциальный заказчик тоже должен будет оценить реальные возможности предлагаемого оружия, определив дальнейшие действия. Каким будет реальный баланс плюсов и минусов готового стрелкового комплекса – большой вопрос.
Основные плюсы патрона с гиперзвуковой пулей очевидны. Скоростная пуля получает от газов большую энергию в сравнении с «обычной». Благодаря этому она способна лететь на большую дальность и оказывать иное воздействие на цель. Также сокращается время полета пули к цели, а ее траектория становится более настильной, что должно положительно сказываться на точности огня. В целом, по общим характеристикам гиперзвуковая пуля из состава особого патрона для перспективного оружия превосходит существующие образцы.
Однако за высокие характеристики приходится платить. Прежде всего, такая плата заключается в излишней сложности как патрона, так и оружия под него. Рост нагрузок и необходимость применения новых материалов должны сказываться на конструктивных особенностях оружия. Кроме того, стрелковый комплекс нового типа вряд ли будет дешевым. Следует отметить, что сложность и цена могут иметь решающее значение. Потенциальному заказчику предстоит рассмотреть стоимость и характеристики комплекса, а затем определить, оправдывают ли новые возможности излишние траты.
Патрон .338 Lapua Magnum. Начальная скорость пули - около 1000 м/с
Впрочем, оценить можно будет только готовый проект или полноценный патрон, но новая концепция пока находится на самых разных стадиях. Для изучения ее реальных перспектив, формирования технического облика патрона и винтовки, а также дальнейшего развития проекта нужны время, деньги и участие различных научно-исследовательских организаций. Сперва необходимо провести ряд исследований, направленных на изучение реальных перспектив и облика гиперзвукового патрона.
Проект будущего
По словам В. Лобаева, его компания способна представить готовый патрон с гиперзвуковой пулей в течение года – при условии, что государство окажет необходимую поддержку. Необходимость финансового и организационного участия государственных структур вполне понятна: не все частные оружейные компании способны проводить сложные исследовательские проекты и разрабатывать принципиально новые образцы. Если же они получают необходимую поддержку, у проекта появляются шансы.
При разработке нового стрелкового комплекса инженеры и ученые могут столкнуться с самыми серьезными трудностями, что, среди прочего, скажется на сроках выполнения работ. Вполне возможно, что утверждение о новом патроне через год окажется чрезмерно оптимистичным. Тем не менее, компания Lobaev Arms не раскрывает подробности своих работ, и у нее уже могут быть определенные наработки по многообещающей тематике.
Тем не менее, как и в случае с другими прорывными проектами, для разработки нового гиперзвукового патрона требуется совместная работа ряда организаций, способных проводить исследования, создавать проекты и выпускать опытные образцы. Заявления о необходимости государственной поддержки прозвучали примерно два месяца назад, и с того времени какие-либо сведения о проекте не появлялись. Заинтересовались ли государственные структуры смелым предложением – неизвестно.
В последние годы наблюдается активное развитие патронов для стрелкового оружия, но принципиально новые изделия, использующие нестандартные концепции, пока не смогли дойти до эксплуатации. Российские разработчики стрелкового оружия уже занялись новой тематикой т.н. гиперзвукового патрона и готовы начать разработку такого изделия. Удастся ли им решить столь сложную задачу – станет известно позже. Будем ждать новые сообщения о ходе работ и новости о появлении принципиально нового боеприпаса.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://rg.ru/
https://vpk-news.ru/
http://modernfirearms.net/
http://armor.kiev.ua/
Громкие новости
В конце сентября РИА Новости опубликовало интереснейшие заявления российского бизнесмена и конструктора-оружейника Владислава Лобаева. Главный конструктор компании Lobaev Arms, известной своими разработками в области высокоточного оружия, рассказал о возможности создания нового боеприпаса с повышенными характеристиками. Мало того, он указал возможные сроки появления такого изделия, хотя и упомянул определенные условия, необходимые для его разработки.
По словам В. Лобаева, сейчас ведется исследование перспективной тематики патрона с гиперзвуковой пулей. Оружейная компания способна примерно за год разработать такой боеприпас. Начальная скорость его пули может выйти на уровень 2000 м/с. Впрочем, для реализации таких планов компания Lobaev Arms нуждается в определенной поддержке со стороны государства.
Оружейник рассказал о предназначении перспективных патронов. Такие боеприпасы предлагается использовать с высокоточным снайперским оружием. Повышенная начальная скорость должна обеспечить рост дальности эффективного огня, а также увеличить бронепробиваемость. Кроме того, с ее помощью можно снизить высоту траектории. Новый боеприпас будет показывать скорость 2000 м/с, тогда как большинство современных винтовок разгоняет пулю до скоростей не более 1200 м/с.
В. Лобаев затронул технологическую сторону нового проекта. Современные пороха не смогут передать пуле требуемую энергию. Вследствие этого новый патрон должен будет нести метательный заряд из детонирующего вещества особого состава. Более точные данные о типе заряда, его навеске и т.д. пока не оглашались.
Новости об изучении тематики гиперзвуковых боеприпасов для стрелкового оружия выглядят крайне интересно и многообещающе. Преимущества таких патронов очевидны, и их появление сможет оказать самое серьезное влияние на дальнейшее развитие стрелкового оружия – как минимум, снайперское. Однако уже сейчас, при отсутствии всего объема данных о перспективном проекте, понятно, что разработка новых боеприпасов может столкнуться с серьезными проблемами.
Стрелковый комплекс
Очевидно, что перспективный гиперзвуковой патрон не может создаваться сам по себе. Изделие с особыми характеристиками нуждается в специальном оружии, конструкция которого обеспечит совместимость с ним. При этом может оказаться, что разработка новой снайперской винтовки под особый патрон будет крайне сложным делом. Конструкторам предстоит решить ряд специфических задач, без чего не удастся получить оптимальное соотношение характеристик.
Для обеспечения гиперзвуковой скорости пули необходимо, прежде всего, существенное повышение давления, создаваемого метательным зарядом. Повышенное давление предъявляет новые требования к прочности ствольной группы, непосредственно взаимодействующей с газами. Кроме того, рост скорости и энергии пули должен привести к увеличению импульса отдачи – этот фактор затрагивает все прочие элементы оружия.
Также конструкторам предстоит столкнуться с проблемами в области материаловедения и технологий. Стоит напомнить, что в настоящее время начальная скорость более 1500-1700 м/с свойственна бронебойным подкалиберным снарядам танковых пушек. Из-за высокой скорости и других факторов такие боеприпасы постепенно стачивают поверхность канала ствола. Ресурс ствола без защиты канала не превышает нескольких сотен выстрелов.
Есть все основания ожидать, что перспективная винтовка под гиперзвуковой патрон тоже столкнется с подобными проблемами, и ресурс ее ствола будет гораздо ниже, чем у аналогичного оружия под «обычный» боеприпас. Впрочем, применение современных технологий и материалов способно разрешить все затруднения. Очевидно, что готовая винтовка нового типа будет представлять не меньший интерес, чем боеприпас для нее.
Архитектура боеприпаса
Рассказывая о новом проекте, В. Лобаев упомянул новые составы метательных зарядов. При этом он не говорил об отказе от традиционного унитарного боеприпаса. По всей видимости, будущий гиперзвуковой патрон внешне будет максимально походить на существующие изделия. Новый метательный заряд разместится в металлической гильзе, на донце которой будет присутствовать средство воспламенения. Дульце, как и ранее, будет вмещать пулю.
Какое именно вещество будет использоваться для разгона пули – не уточнялось. Конструктор упомянул только тот факт, что это будет детонирующее химическое вещество нового типа. В последние десятилетия были разработаны и испытаны многочисленные новые сорта порохов; параллельно предлагались альтернативные вещества с нужными качествами. Что именно будут помещать в гильзу гиперзвукового патрона – неизвестно.
Следует отметить, что метательный заряд должен выбираться по ряду основных параметров. Прежде всего, нужно учитывать энергетику сгорания и создаваемое давление. Однако следует помнить, что рост давления в канале ствола, разгоняющий пулю до требуемых скоростей, вполне способен привести к существенному изменению внутренней баллистики. Характер горения заряда и прохождение пули по стволу с большим ускорением должны стать темами новых исследований.
Таким образом, только для выбора подходящего метательного заряда и определения его навески авторам перспективного проекта понадобится провести несколько серьезных научно-исследовательских работ. К ним могут быть привлечены научные организации разных направлений. Совсем не трудно понять, почему руководитель оружейного предприятия говорил о необходимости государственного содействия.
Гиперзвуковая пуля
Скорость пуль стрелкового оружия обычно не превышает 1000-1200 м/с. Новый проект от Lobaev Arms может привести к появлению пули с начальной скоростью до 2000 м/с – более чем в 5,8 выше скорости звука. Такой прирост скорости приводит к появлению новых требований. Пуля должна иметь особую конструкцию, которая позволит ей реализовывать все преимущества высокой скорости. Вероятно, в ее конструкции удастся применить существующие материалы и технологии, но может возникнуть и необходимость в новых.
Прежде всего, пуля должна отличаться высокой прочностью и стойкостью к механическим и тепловым нагрузкам. Находясь в оружии, пуля столкнется с повышенным ускорением, способным деформировать недостаточно прочный объект. Во время полета с гиперзвуковой скоростью вокруг пули должны образовываться ударная волна, неустойчивый пограничный слой и т.д. Все это может приводить к дополнительным механическим нагрузкам.
Особые риски связаны с температурой набегающего потока. Известно, что гиперзвуковые летательные аппараты нагревают воздух вокруг себя до температуры в несколько тысяч градусов, в зависимости от характера обтекания и конфигурации планера. То же следует ожидать и в случае с пулей. Таким образом, она должна сочетать механическую прочность и устойчивость к нагреву. Это предъявляет особые требования к применяемым материалам.
Современные снайперские винтовки используют боеприпасы с остроконечной пулей того или иного строения. Сможет ли подобная пуля показывать желаемые характеристики при разгоне до гиперзвуковой скорости – повод для отдельного исследования. Пока нельзя исключать, что для получения повышенных боевых характеристик придется использовать пули новых форм и конфигураций. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что такая пуля будет походить на современные гиперзвуковые летательные аппараты, отличающиеся характерным экстерьером.
Вопрос целесообразности
Подобно другим перспективным концепциям в области вооружения, гиперзвуковой патрон может иметь как плюсы, так и минусы. Соотношение ожидаемых сильных и слабых сторон может открыть дорогу работам по проекту или привести к отказу от него. В дальнейшем потенциальный заказчик тоже должен будет оценить реальные возможности предлагаемого оружия, определив дальнейшие действия. Каким будет реальный баланс плюсов и минусов готового стрелкового комплекса – большой вопрос.
Основные плюсы патрона с гиперзвуковой пулей очевидны. Скоростная пуля получает от газов большую энергию в сравнении с «обычной». Благодаря этому она способна лететь на большую дальность и оказывать иное воздействие на цель. Также сокращается время полета пули к цели, а ее траектория становится более настильной, что должно положительно сказываться на точности огня. В целом, по общим характеристикам гиперзвуковая пуля из состава особого патрона для перспективного оружия превосходит существующие образцы.
Однако за высокие характеристики приходится платить. Прежде всего, такая плата заключается в излишней сложности как патрона, так и оружия под него. Рост нагрузок и необходимость применения новых материалов должны сказываться на конструктивных особенностях оружия. Кроме того, стрелковый комплекс нового типа вряд ли будет дешевым. Следует отметить, что сложность и цена могут иметь решающее значение. Потенциальному заказчику предстоит рассмотреть стоимость и характеристики комплекса, а затем определить, оправдывают ли новые возможности излишние траты.
Патрон .338 Lapua Magnum. Начальная скорость пули - около 1000 м/с
Впрочем, оценить можно будет только готовый проект или полноценный патрон, но новая концепция пока находится на самых разных стадиях. Для изучения ее реальных перспектив, формирования технического облика патрона и винтовки, а также дальнейшего развития проекта нужны время, деньги и участие различных научно-исследовательских организаций. Сперва необходимо провести ряд исследований, направленных на изучение реальных перспектив и облика гиперзвукового патрона.
Проект будущего
По словам В. Лобаева, его компания способна представить готовый патрон с гиперзвуковой пулей в течение года – при условии, что государство окажет необходимую поддержку. Необходимость финансового и организационного участия государственных структур вполне понятна: не все частные оружейные компании способны проводить сложные исследовательские проекты и разрабатывать принципиально новые образцы. Если же они получают необходимую поддержку, у проекта появляются шансы.
При разработке нового стрелкового комплекса инженеры и ученые могут столкнуться с самыми серьезными трудностями, что, среди прочего, скажется на сроках выполнения работ. Вполне возможно, что утверждение о новом патроне через год окажется чрезмерно оптимистичным. Тем не менее, компания Lobaev Arms не раскрывает подробности своих работ, и у нее уже могут быть определенные наработки по многообещающей тематике.
Тем не менее, как и в случае с другими прорывными проектами, для разработки нового гиперзвукового патрона требуется совместная работа ряда организаций, способных проводить исследования, создавать проекты и выпускать опытные образцы. Заявления о необходимости государственной поддержки прозвучали примерно два месяца назад, и с того времени какие-либо сведения о проекте не появлялись. Заинтересовались ли государственные структуры смелым предложением – неизвестно.
В последние годы наблюдается активное развитие патронов для стрелкового оружия, но принципиально новые изделия, использующие нестандартные концепции, пока не смогли дойти до эксплуатации. Российские разработчики стрелкового оружия уже занялись новой тематикой т.н. гиперзвукового патрона и готовы начать разработку такого изделия. Удастся ли им решить столь сложную задачу – станет известно позже. Будем ждать новые сообщения о ходе работ и новости о появлении принципиально нового боеприпаса.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://rg.ru/
https://vpk-news.ru/
http://modernfirearms.net/
http://armor.kiev.ua/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Wikimedia Commons
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