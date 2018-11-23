Подлодки США получат "маломощное" ЯО W76-2
В США уже даже отдельные силовые ведомства позволяют себе разработку ядерного оружия. Так, подобного рода работы запущены командованием военно-морских сил. Целью является создание маломощной атомной бомбы, которую можно было бы использовать на субмаринах.
Речь идёт о вооружении W76-2. Это боеголовка для баллистических ракет Trident II. Ранее в Конгрессе США был принят документ, который предусматривает финансирование программы.
В Конгрессе уже не скрывают того, что разработки маломощного атомного оружия являются одной из составляющих «сдерживания России». При сам термин «маломощное» выглядит достаточно лукаво. Дело в том, что при разработке в США отталкиваются от термоядерной боеголовки W76. Её мощность составляет около 100 килотонн. Для сравнения: Хиросиму в 1945 году уничтожила американская атомная (урановая) бомба мощностью до 18 килотонн.
В Институте ВМС США заявляют, что ни о каких ядерных испытаниях речи не идёт.
Для справки: в своё время в США по заказу Комиссии по атомной энергии было произведено около 3,4 тысяч «маломощных» W76. На боевом дежурстве к 2010 году оставалась ровно половина от этого числа боеголовок указанного типа. Остальные, на основании договора СНВ-II, были переведены на хранение.
Новая политика Белого дома фактически ведёт к тому, что в США будут поставлены на вооружение новейшие W76-2, но и введены (обратно) в эксплуатацию те самые W76.
Ранее в США приняли программу по реализации новейших тактических ядерных авиабомб B61-12. Этот проект стартовал в 2012 году. Его реализация приведёт к перевооружению американских баз в Германии, Турции, Италии, где сегодня размещены предыдущие версии ядерных авиабомб, что фактически нарушает договор о нераспространении.
Речь идёт о вооружении W76-2. Это боеголовка для баллистических ракет Trident II. Ранее в Конгрессе США был принят документ, который предусматривает финансирование программы.
В Конгрессе уже не скрывают того, что разработки маломощного атомного оружия являются одной из составляющих «сдерживания России». При сам термин «маломощное» выглядит достаточно лукаво. Дело в том, что при разработке в США отталкиваются от термоядерной боеголовки W76. Её мощность составляет около 100 килотонн. Для сравнения: Хиросиму в 1945 году уничтожила американская атомная (урановая) бомба мощностью до 18 килотонн.
В Институте ВМС США заявляют, что ни о каких ядерных испытаниях речи не идёт.
Для справки: в своё время в США по заказу Комиссии по атомной энергии было произведено около 3,4 тысяч «маломощных» W76. На боевом дежурстве к 2010 году оставалась ровно половина от этого числа боеголовок указанного типа. Остальные, на основании договора СНВ-II, были переведены на хранение.
Новая политика Белого дома фактически ведёт к тому, что в США будут поставлены на вооружение новейшие W76-2, но и введены (обратно) в эксплуатацию те самые W76.
Ранее в США приняли программу по реализации новейших тактических ядерных авиабомб B61-12. Этот проект стартовал в 2012 году. Его реализация приведёт к перевооружению американских баз в Германии, Турции, Италии, где сегодня размещены предыдущие версии ядерных авиабомб, что фактически нарушает договор о нераспространении.
- Использованы фотографии:
- https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165532
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