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Более ста палестинцев пострадали в секторе Газа

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Сегодня, 23 ноября, на границе сектора Газа произошло столкновение между палестинскими и израильскими военными. Сообщается, что пострадали более ста палестинцев.

Более ста палестинцев пострадали в секторе Газа



"Число раненных в столкновениях с израильскими военнослужащими составило 101", — заявил Эраб аль-Фукаха представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца.

Эраб аль-Фукаха отмечает, что большая часть людей пострадали от газа, 11 палестинцев ранены взрывами газовых бомб, остальные получили ранения боевыми или резиновыми пулями.

Ранее сообщалось лишь о двенадцати пострадавших.

19 ноября на северной границе сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными пострадали более 40 палестинцев.

Ранее, 13 ноября, Палестина и Израиль провели между собой самый масштабный раунд вооруженного противостояния за последние четыре года. Палестина атаковала юг Израиля, выпустив за сутки более 450 ракет и мин, Израиль, в свою очередь, нанес удары более чем по 150 целям в секторе Газа, из которых 4 имели стратегическое значение.
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