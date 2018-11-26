«Змей Мидгарда». Как Третий рейх хотел достать Великобританию из-под земли

План операции «Морской лев»

Источники информации:

https://diletant.media/articles/37407297

http://russian7.ru/post/zmey-midgard-kak-rabotala-nemeckaya-p

https://matveychev-oleg.livejournal.com/7756000.html

Материалы из открытых источников

Сегодня в интернете и в различных средствах массовой информации можно встретить достаточно большое количество упоминаний о проектах подземных лодок, многие считают их газетными утками и относят к разряду «новостей от британских ученых», однако подобные проекты действительно имелись. Многие из них остались в виде бумажных документов и чертежей. Более того, в гитлеровской Германии проекты подобных механизмов даже были запатентованы перед Второй мировой войной.В воображении инженеров и фантастов подземные лодки представляли собой самодвижущиеся механизмы, способные передвигаться под землей, самостоятельно прокладывая себе путь. На протяжении XX века к идее постройки подземной лодки обращались во многих странах мира, на свет рождались проекты различной степени реалистичности и масштаба, особенно заметными работы в этом направлении были в СССР и Германии. В то же время необходимо отметить, что дальше проектов и фантастических произведений различных авторов подземные лодки так и не продвинулись.Большинство известных на сегодняшний день проектов и экспериментальных моделей «подземных лодок» были специфическими вариантами тоннелепроходческого комплекса (ТПК или проходческого щита). Главным образом, они были приспособлены для применения в военных целях, в том числе ведения подземной войны, которая активно заявила о себе в годы Первой мировой войны и наверняка оставила свой след в умах конструкторов и инженеров первой половины XX века. Длительные периоды позиционной войны на Западном фронте и большая плотность войск противоборствующих сторон привели к тому, что позиции противников оказались отлично защищены и подготовлены в фортификационном плане. Наземные атаки подобных укреплений превращались в настоящую мясорубку, унося огромное количество человеческих жизней. В этих условиях и расцвела идея подземной войны, как варианта взлома хорошо подготовленной обороны противника. Только англичане в 1916 году организовали для ведения подземной войны 33 отдельных минных (тоннельных) роты общей численностью 25 тысяч человек. Велась подземная война и на Восточном фронте, в основном в тех районах, где противнику удавалось создать мощные укрепрайоны.Естественно, опыт Первой мировой войны вылился затем в самые разные проекты в области науки и техники. В том числе и модели подземных лодок, однако, данные проекты практически изначально были обречены на провал. Во-первых, Вторая мировая война разрушила все представления о будущем конфликте, сохранившиеся со времен Первой мировой войны, это была война моторов, стремительных прорывов и операций на глубокое окружение, в такой войне неповоротливые тихоходные механизмы, а подземные лодки просто не могли быть быстроходными, могли использоваться крайне ограничено. Во-вторых, основным препятствием при их создании была проблема обеспечения «лодок» огромной мощностью (десятки МВт) и большими запасами энергии, которые были необходимы для разрушения горных пород. А в будущем, к примеру в случае установки на подземной лодке ядерного реактора необходимой мощности, неизбежно возникала другая трудноразрешимая задача – его охлаждение.Возможно, первым, кто додумался до проекта подземной лодки, был российский изобретатель Пётр Рассказов, это произошло еще в начале XX века. Однако свои идеи и мысли он опубликовал в одном из английских журналов. Что случилось с Рассказовом после революции 1917 года в России – неизвестно, инженер исчез вместе со своими разработками. К идее создания похожего аппарата вернулись уже в Советском Союзе еще до начала Второй мировой войны. Машину, способную передвигаться под землей, разрабатывал инженер Александр Треблев.Принцип работы своего подземохода Треблев позаимствовал у кротов. Причем советский изобретатель подошел к проекту весьма основательно. Перед тем как приступить к созданию подземной лодки, он при помощи рентгена изучил поведение животного в тот момент, когда оно рыло подземные ходы. Наибольшее внимание инженер уделял движениям головы и лап крота. Лишь после проведения соответствующих наблюдений Александр Треблев приступил к воплощению своего проекта в металле.По своей форме подземная лодка Требелева больше всего напоминала капсулу, на носу которой располагался специальный бур. Также на установке имелся шнек и две пары кормовых домкратов. Домкраты в корме «лодки» по замыслу Треблева должны были выполнять функцию лап крота. Управлять данным аппаратом можно было как снаружи, так и изнутри. Управление подземной субмариной с поверхности планировалось осуществлять при помощи специального кабеля. По нему же подземная машина должна была получать необходимое для работы электропитание. Разработанный Александром Треблевым образец был вполне жизнеспособным, он мог двигаться со скоростью 10 метров в час, однако проект нуждался в большом количестве доработок. На их устранение необходим был существенный объем средств, поэтому от своей разработки конструктор в конечном итоге отказался. Существует версия, что незадолго до начала войны с гитлеровской Германией проект Треблева собирались доработать, сделав упор непосредственно на военное использование подобной подземной лодки, однако начавшаяся война задвинула этот полуфантастический проект далеко на полку.Параллельно с Советским Союзом созданием подземных лодок озадачились и в Германии. К примеру, немецкий инженер Хорнер фон Вернер запатентовал подводно-подземный аппарат под обозначением Subterrine. Его машина должна была двигаться под землей со скоростью до 7 км/ч и перевозить 5 человек и до нескольких сотен килограммов взрывчатки. Запатентованный в 1933 году проект быстро отправился на полку. Но о нем снова вспомнили уже в 1940 году. Проект попался на глаза графу Клаусу фон Штауфенбергу, который проинформировал о необычной машине командование вермахта. В это время в Германии серьезно разрабатывали план вторжения на Британские острова – знаменитая операция «Морской лев». Ее план был утвержден 16 июля 1940 года. Согласно разработанному плану гитлеровские войска должны были форсировать Ла-Манш, высадившись между Дувром и Портсмутом в составе 25 (позднее 40) дивизий. Целью наступления с плацдарма был Лондон. Дата начала операции постоянно откладывалась, а после поражения Германии в воздушной битве за Британию, 9 января 1941 года Гитлер отдал приказ об отмене операции.Именно для этой операции немецким военным могли понадобиться подземные подводные лодки, которые могли пройти под Ла-Маншем и участвовать в диверсионных действиях на территории Великобритании, нанося удары по важным для обороны объектам. Фон Вернеру даже выделили деньги на реализацию его проекта, но все застопорилось еще на стадии чертежей и проведения лабораторных экспериментов. К тому же военное руководство Германии сделало расчет на победу над Великобританией в воздушной войне, поэтому проект фон Вернера достаточно быстро отошел на второй план, а затем был закрыт.При этом фон Вернер оказался не единственным немцем, который всерьез рассматривал возможность строительства подземной лодки. Еще один проект принадлежал инженеру Риттеру, который хотел воплотить в жизнь еще более амбициозный проект – «Midgard Schlange» (Змей Мидгарда), название было отсылкой к древнему мифическому существу. По легенде это был змей, который опоясывал всю Землю. Предложенный Риттером летом 1934 года проект, предполагалось использовать для уничтожения укреплений французской линии Мажино, а также атак на стратегические объекты Франции, Бельгии, Великобритании, в том числе порты и военно-морские базы.Проект Риттера предполагал приличную универсальность, разве что летать он не мог. Задуманная им машина должна была свободно передвигаться на земле, а также под землей и под водой. Конструктор рассчитывал, что его подземная лодка сможет передвигаться в твердых грунтах со скоростью до 2 км/ч, в мягком грунте, черноземе – до 10 км/ч. На земле его творение должно было развивать скорость в 30 км/ч. Внушительными выглядели и размеры аппарата. Риттер мечтал создать самый настоящий подземный поезд с вагонами на гусеничном ходу. Максимальная длина доходила до 500 метров (могла меняться в зависимости от количества используемых ячеек-отсеков). Именно поэтому проект и получил свое название «Змей Мидгарда». По сделанным инженером расчетам, вес его махины доходил до нескольких десятков тысяч тонн. В теории с его управлением должен был бы справиться экипаж, состоящий из 30 человек.Движение под землей необычной машине должны были обеспечить 4 основных бура диаметром по 1,5 метра каждый. В движение буры должны были приводить 9 электродвигателей суммарной мощностью 9 тысяч л.с. Автором проекта было предусмотрен три комплекта буров для различных видов горных пород. Ходовая часть данной машины была гусеничной. Гусеницы приводились в движение 14 электродвигателями суммарной мощностью почти 20 тысяч л.с. Электрический ток для двигателей должны были вырабатывать 4 дизельных электрогенератора мощностью в 10 тысяч л.с. Специально для них на борту были предусмотрены топливные баки емкостью 960 м3.Так как проект изначально рассматривался, как военный, предусматривалось достаточно мощное вооружение. «Змей Мидгарда» должен был нести до тысячи 250-кг мин, тысячу 10-кг мин и 12 спаренных пулеметов MG. Также специально для подземной лодки проектировались специфические средства поражения – подземные торпеды Fafnir длиной 6 метров (по имени дракона в скандинавской мифологии), специальные снаряды Mjolnir (Молот Тора) для взрыва скальных пород и облегчения движения «лодки» и даже разведывательная торпеда с микрофонами и перископом – Alberich.Всего Риттер предлагал построить до 20 «подземных субмарин» стоимость по 30 миллионов марок каждая. Его проект «Змей Мидгагрда» вызвал волну критики со стороны специалистов, так как расчетные обоснования проекта были крайне слабыми. Уже 28 февраля 1935 года его вернули Риттеру для доработки, затем судьба его проекта теряется. Проект «Змея Мидгарда» так и остался абсолютно бумажным. В этом нет ничего удивительного, учитывая масштаб проекта и полет фантазии его автора.