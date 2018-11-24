В ВРУ заявили, что Меркель назвала сроки принятия Украины в ЕС

Никакой дефолт в случае, если мы не примем этот бюджет, не наступит. Правительство дурит украинцев, заявляя о необходимости транша от МВФ. А нам нужно переработать бюджет, налоговый кодекс. Они там ещё и налоги поднимают. Я спрашиваю, а кто их будет платить.

В Раде продолжают обсуждать возможность вступления Украины в ЕС. Теперь этот курс прописывается в украинской конституции. Так, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил о том, что канцлер Германии А.Меркель во время визита в Киев 1 ноября сообщила, что Украина «может вступить в ЕС через 5-8 лет». По словам нардепа, это должно «настраивать на позитивный лад», так как европейский политик высокого уровня впервые назвал «конкретные сроки».Пять-восемь лет - тот срок, когда у руля ФРГ уже не будет Меркель, а у руля Украины - Порошенко и его свиты. Напоминает притчу о Насреддине про ишака и падишаха.Также в Верховной раде, где заседание теперь решили проводить в том числе и ночами, объявили о том, что новый транш МВФ Украине совсем не нужен.Мнение по этому поводу высказал одиозный нардеп Игорь Мосийчук, заявив, что власти «дурят народ». Мосийчук отказался поддержать проект бюджета на следующий год, в котором заложено получение кредитной порции от Международного валютного фонда, мотивировав своё решение и решение коллег следующим образом:Напомним, что Запад пообещал Украине новый транш в случае существенного поднятия тарифов на энергоносители как для промышленности, так и для рядовых граждан. Правительство Украины решило не откладывать повышение тарифов в очередной раз в долгий ящик и повысило цены на газ, воду, электроэнергию. В ряде городов вдвое выросла стоимость проезда в общественном транспорте. По соотношению "доходы населения -тарифы" Украина опустилась на последнее место на Европейском континенте.