Глава МИД сравнил отношение Запада к РФ с подозрительностью в супружеской паре

Если у вас есть проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете её, а не обращаетесь к СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прокомментировал постоянные обвинения в адрес РФ со стороны западных стран. По словам министра иностранных дел, он удивлён той практикой, к которой сегодня прибегает коллективный Запад: обвинения в адрес России вбрасываются через СМИ, причём в отношении официальных лиц РФ такие претензии даже не выдвигаются. Такие действия Запада Лавров решил сравнить с отношениями в супружеской паре, где муж подозревает жену в измене, причём выносит свои подозрения на общественное обсуждение.Глава МИД России:Это заявление вызвало смех в зале, в котором Лавров выступал.Министр иностранных дел России в качестве конкретного примера привёл претензии Финляндии, высказанные опять-таки через прессу. Речь идёт о публикациях, в которых было заявлено о том, что российские военные с Кольского полуострова якобы вмешивались в работу систем навигации GPS во время проведения натовских учений. В этих масштабных маневрах в качестве страны-партнёра НАТО участвовала и Финляндия.Напомним, что в ходе тех учений произошло немало инцидентов с участием натовской техники. Один из них – столкновение норвежского фрегата HNoMS «Helge Ingstad» с танкером «Sola TS». В результате столкновения фрегат получил пробоину и практически полностью затонул у юго-западного побережья Норвегии. И участникам учений, судя по всему, проще назвать виновником своих бед Россию, нежели признать собственные ошибки и просчёты.