Большинство родственников жертв трагедии MH17 не подключились к иску против РФ

... обвиняют Россию в нарушении их основных прав путём уничтожения самолёта и препятствования последующему расследованию. Заявители считают, что Россию необходимо осудить и полагают, что обвинительный приговор является важных шагом в данном направлении.

Накануне стало известно о том, что родственники 55 жертв крушения малайзийского «Боинга» подали в суд на Россию. Речь идёт о погибших подданных Нидерландов.Такая информация была опубликована телерадиовещательной корпорацией Нидерландов. Родственники в своём иске против Российской Федерации предъявляют претензии следующего плана (цитата ТАСС ):При этом обвинительный приговор, как заявлено, должен выносить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Здесь нужно отметить, что в октябре текущего года зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой в интервью газете «Известия» сообщил о том, что Россия не вернётся в Парламентскую ассамблею Совета Европы по причине дискриминационных действий в отношении российской делегации. По словам депутата ГД РФ и представителя российской делегации в Совете Европы, юрисдикция ЕСПЧ на территорию России теперь не распространяется, так как Москва лишена возможности участия в выборах судей ЕСПЧ.Таким образом, даже если Европейский суд по правам человека действительно начнёт рассматривать иск против России по MH17, то принятые этим судом решения на Россию распространяться юридически не могут.Нужно обратить внимание на то, что иск против России подали родственники далеко не всех пассажиров малайзийского «Боинга».Трезво оценивающие ситуацию люди понимают, что обвинения, выдвинутые в адрес России, на фоне того, что Украина до сих пор не предоставила данных с диспетчерской «вышки», не обнародовала итогов допросов самих диспетчеров, не разъяснила смену маршрута авиалайнера и не рассказала о работе расчётов ЗРК «Бук» в Зарощенском, в большей степени политически мотивированы.Напомним, что ранее власти Малайзии, компании которой и принадлежал «Боинг», призвали к объективному и прозрачному расследованию. При этом официальный Куала-Лумпур был откровенно удивлён тем фактом, что нидерландская комиссия даже не попыталась собрать все крупные фрагменты лайнера и осуществила лишь частичную выкладку.Не дождались многие родственники погибших и ответов Киева на то, как же так вышло, что обвиняется Россия, а ракета, которой сбивался «Боинг», принадлежала оружейному арсеналу одной из войсковых частей Украины.Номер ракеты был показан самой нидерландской комиссией, и Минобороны РФ после этого представило подробный отчёт перемещений этой ракеты ЗРК «Бук». Киев молчит, нидерландская комиссия – тоже. Зато родственников 55 жертв трагедии на Западе уже успели превратить в заложников антироссийской истерии, фактически подтолкнув выступить против РФ.на борту малайзийского "Боинга", осуществлявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур находилось 298 человек.