Великобритания считает Россию более опасной, чем «Аль-Каиду» и «Исламское государство» (*террористические группировки, запрещённые в РФ). Об этом заявил британский генерал Марк Карлтон-Смит, возглавляющий генеральный штаб королевства.Он сказал, что Москва не только представляет угрозу военного характера, но также стремится ослабить влияние со стороны Запада развитием новых боевых возможностей в космосе и кибертехнологиях.Генерал подчеркнул, что своими действиями Россия пытается найти уязвимые места Запада и использовать их. Учитывая постоянные обвинения в адрес РФ в отравлении Скрипалей, нужно ли считать, что Скрипаль - тоже слабое место Запада?В этой связи, он считает просто необходимым ответить на такую угрозу усилением поддержки потенциала Западного альянса и единства стран–членов НАТО.Накануне в СМИ появились публикации документов, обнаруженных группой хакеров Anonymous. Они свидетельствуют о предположительной причастности британского проекта Integrity Initiative к вмешательству во внутренние дела ряда европейских стран и к борьбе "со средствами российской пропаганды и дезинформации". Приводятся в документах и примеры дезинформации, к которой якобы прибегала Россия в освещении таких событий, как катастрофа "Boeing-777" в Донецкой области, применение химоружия на территории Сирии, отравление бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери, а также воссоединение с Крымом.При этом в Британии ни слова не говорят о том, почему при обилии заявлений, например, о борьбе с международным терроризмом Лондон до сих пор не ввёл санкции против финансово-кредитных организаций, через которые идёт финансовый оборот тех же ИГИЛ и "Аль-Каиды"*? Если санкций против этих структур нет, а против России - есть, вывод один: террористические группировки действуют в русле британской политики, что Лондону выгодно.