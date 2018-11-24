В Индии привели статистику аварийности в ВВС: 1-е место в мире в "небоевых" условиях

В некотором смысле мы сократили число потерь боевых самолётов. В конце 90-х годов ВВС потеряли 81 самолёт в течение пяти лет. Это в основном были самолёты МиГ различных модификаций, запасные части к которым приходилось закупать в странах Центральной Азии или Восточной Европы. Нередко эти запасные части были низкого качества, уже побывавшие в эксплуатации. Число жертв среди лётчиков – 34 человека – за тот же период. Но и сегодня потери продолжают оставаться высокими.

Такие потери – серьёзный негатив для наших производителей. Это парадоксальная ситуация, когда наши ученые теперь являются мировыми лидерами в области спутниковых (космических) технологий, но при этом мы не можем исправить некоторые технические проблемы в авиационной сфере. И эти проблемы повторяются раз за разом на наших истребителях.