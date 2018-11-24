В Индии привели статистику аварийности в ВВС: 1-е место в мире в "небоевых" условиях
В Индии обсуждаются планы по снижению уровня аварийности в ВВС страны. Приводится статистика с 2014 года, которая свидетельствует о том, что именно военно-воздушные силы Индии занимают первое место в мире по уровню аварийности в «мирных условиях» (то есть, без участия в боевых операциях).
В издании The Statesman приводится конкретная статистика по катастрофам, авариям и воздушным происшествиям с военными самолётами Индии. При этом ссылается издание на индийское министерство обороны.
С 2014 года различного рода происшествия коснулись 31 самолёта ВВС Индии. Десять из них – в 2014-2015 годах, шесть – в 2015-2016, десять – в 2016-2017, ещё пять – в 2017-2018 гг.
Из заявления представителя Минобороны Индии:
В материале рассматриваются причины аварийности в ВВС Индии. Так, заявлено, что основная часть – 44% - технические проблемы. Примерно на том же уровне – 42% - ошибки при пилотировании. Около 7% случаев аварийности связаны с попаданием в двигатели птиц. Остальное – другие причины и их сочетания.
Заявлено о потере семи самолётов Су-30МКИ за последние несколько лет. Причём речь идёт об истребителях, которые были собраны в самой Индии, на предприятии в Насике (Нашике).
Из статьи:
В издании The Statesman приводится конкретная статистика по катастрофам, авариям и воздушным происшествиям с военными самолётами Индии. При этом ссылается издание на индийское министерство обороны.
С 2014 года различного рода происшествия коснулись 31 самолёта ВВС Индии. Десять из них – в 2014-2015 годах, шесть – в 2015-2016, десять – в 2016-2017, ещё пять – в 2017-2018 гг.
Из заявления представителя Минобороны Индии:
В некотором смысле мы сократили число потерь боевых самолётов. В конце 90-х годов ВВС потеряли 81 самолёт в течение пяти лет. Это в основном были самолёты МиГ различных модификаций, запасные части к которым приходилось закупать в странах Центральной Азии или Восточной Европы. Нередко эти запасные части были низкого качества, уже побывавшие в эксплуатации. Число жертв среди лётчиков – 34 человека – за тот же период. Но и сегодня потери продолжают оставаться высокими.
В материале рассматриваются причины аварийности в ВВС Индии. Так, заявлено, что основная часть – 44% - технические проблемы. Примерно на том же уровне – 42% - ошибки при пилотировании. Около 7% случаев аварийности связаны с попаданием в двигатели птиц. Остальное – другие причины и их сочетания.
Заявлено о потере семи самолётов Су-30МКИ за последние несколько лет. Причём речь идёт об истребителях, которые были собраны в самой Индии, на предприятии в Насике (Нашике).
Из статьи:
Такие потери – серьёзный негатив для наших производителей. Это парадоксальная ситуация, когда наши ученые теперь являются мировыми лидерами в области спутниковых (космических) технологий, но при этом мы не можем исправить некоторые технические проблемы в авиационной сфере. И эти проблемы повторяются раз за разом на наших истребителях.
- Использованы фотографии:
- diego_pmc - https://www.flickr.com/
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