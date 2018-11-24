В Норвегии: Русские осуществили имитацию атаки на нефтяную платформу "Голиаф"

В тот момент военные учения «Trident Juncture 2018» были наиболее интенсивными.

В норвежской прессе появился очередной материал с утверждениями о том, что Россия якобы «вмешивалась» в проведение учений НАТО «Trident Juncture 2018». В одной из крупнейших газет Норвегии «Aftenposten» вышла статья журналиста Свейнунга Берга Бентцрёда, в которой тот сообщает читателям о «вмешательстве РФ».Напомним, что ранее в Норвегии и Финляндии обвинили Россию в том, что российские военнослужащие якобы вмешались в работу навигационных систем GPS, что привело к «искажению при определении координат во время учений».Теперь – другое обвинение. В «Aftenposten» говорится, что норвежские стражи правопорядка приступили к расследованию «инцидента» с нефтяной платформой «Голиаф». Заявлено, что «русские имитировали атаку на эту платформу».У полиции города Тромсё, как сообщает Свейнунг Берг Бентцрёд, есть материалы, которые свидетельствую о следующем: 6 ноября «неидентифицированный» самолёт осуществлял полёт над зоной безопасности вокруг норвежской буровой платформы к северу-западу от побережья королевства.Из материала:Ранее, как заявлено, российские военные корабли осуществили «имитацию атаки» на платформу «Голиаф». Якобы эта «имитация» имела целью нарушить ход натовских военных маневров, в которых участие принимали более 50 тысяч человек.При этом в норвежской прессе не комментируется, что вообще подразумевается под термином «имитация атаки». Ведь если руководствоваться той же логикой, то любой выход натовского корабля в море уже можно расценивать как имитацию атаки на российские объекты (например, в Балтийском море), только исходя из того факта, что и те, и другие находятся в водах, относящихся к атлантическому бассейну...