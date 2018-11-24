В Норвегии: Русские осуществили имитацию атаки на нефтяную платформу "Голиаф"
В норвежской прессе появился очередной материал с утверждениями о том, что Россия якобы «вмешивалась» в проведение учений НАТО «Trident Juncture 2018». В одной из крупнейших газет Норвегии «Aftenposten» вышла статья журналиста Свейнунга Берга Бентцрёда, в которой тот сообщает читателям о «вмешательстве РФ».
Напомним, что ранее в Норвегии и Финляндии обвинили Россию в том, что российские военнослужащие якобы вмешались в работу навигационных систем GPS, что привело к «искажению при определении координат во время учений».
Теперь – другое обвинение. В «Aftenposten» говорится, что норвежские стражи правопорядка приступили к расследованию «инцидента» с нефтяной платформой «Голиаф». Заявлено, что «русские имитировали атаку на эту платформу».
У полиции города Тромсё, как сообщает Свейнунг Берг Бентцрёд, есть материалы, которые свидетельствую о следующем: 6 ноября «неидентифицированный» самолёт осуществлял полёт над зоной безопасности вокруг норвежской буровой платформы к северу-западу от побережья королевства.
Из материала:
Ранее, как заявлено, российские военные корабли осуществили «имитацию атаки» на платформу «Голиаф». Якобы эта «имитация» имела целью нарушить ход натовских военных маневров, в которых участие принимали более 50 тысяч человек.
При этом в норвежской прессе не комментируется, что вообще подразумевается под термином «имитация атаки». Ведь если руководствоваться той же логикой, то любой выход натовского корабля в море уже можно расценивать как имитацию атаки на российские объекты (например, в Балтийском море), только исходя из того факта, что и те, и другие находятся в водах, относящихся к атлантическому бассейну...
Напомним, что ранее в Норвегии и Финляндии обвинили Россию в том, что российские военнослужащие якобы вмешались в работу навигационных систем GPS, что привело к «искажению при определении координат во время учений».
Теперь – другое обвинение. В «Aftenposten» говорится, что норвежские стражи правопорядка приступили к расследованию «инцидента» с нефтяной платформой «Голиаф». Заявлено, что «русские имитировали атаку на эту платформу».
У полиции города Тромсё, как сообщает Свейнунг Берг Бентцрёд, есть материалы, которые свидетельствую о следующем: 6 ноября «неидентифицированный» самолёт осуществлял полёт над зоной безопасности вокруг норвежской буровой платформы к северу-западу от побережья королевства.
Из материала:
В тот момент военные учения «Trident Juncture 2018» были наиболее интенсивными.
Ранее, как заявлено, российские военные корабли осуществили «имитацию атаки» на платформу «Голиаф». Якобы эта «имитация» имела целью нарушить ход натовских военных маневров, в которых участие принимали более 50 тысяч человек.
При этом в норвежской прессе не комментируется, что вообще подразумевается под термином «имитация атаки». Ведь если руководствоваться той же логикой, то любой выход натовского корабля в море уже можно расценивать как имитацию атаки на российские объекты (например, в Балтийском море), только исходя из того факта, что и те, и другие находятся в водах, относящихся к атлантическому бассейну...
- Использованы фотографии:
- https://petro.no
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