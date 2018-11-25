Национализация-2. Новая битва Луганска и Донецка с украинским бизнесом

После того как глава Министерства доходов и сборов ДНР Тимофеев (он же «Ташкент») бесславно покинул Новороссию, начали стремительно разрушаться полулегальные производственные связи с Украиной, по которым работала промышленность, не вошедшая под управление компании «Внешторгсервис».Судя по всему, было принято решение окончательно порвать с украинским бизнесом и довоенными владельцами промышленных и добывающих предприятий, начать деятельную борьбу с контрабандой и т. д. Вероятно, в дальнейшем промышленность продолжит переходить под управление «ВТС», который сегодня занимается лишь наиболее «вкусными» предприятиями угледобывающей, химической и металлургической отраслей.Чем на самом деле управляет «Внешторгсервис», с полной уверенностью не может в республиках сказать никто, кроме самих представителей компании и высших эшелонов власти. По последним данным, это металлургические заводы в Харцызске, Макеевке, Донецке, Енакиево и Алчевске. Коксохимические заводы в Ясиноватой, Макеевке и Енакиево. Предприятие химической промышленности «Эр Ликид», Комсомольское рудоуправление и шахтоуправления в Краснодоне, Ровеньках и Свердловске. Недавно под контроль структуры перешел Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Вероятно, в скором времени добавятся новые заводы и добывающие предприятия.Первым результатом борьбы с незаконным экспортом стало прекращение выплаты зарплат на многих предприятиях, которые еще недавно относительно комфортно существовали в условиях реализации «серых» схем. Да, доходы от деятельности этих предприятий шли за пределы республик, частично оседая в карманах представителей властных структур республики, но люди получали зарплату и кормили семьи. Поэтому сегодня, когда на многих шахтах и заводах появились задолженности за 2-2,5 месяца, начали звучать возмущенные голоса.Справедливости ради следует сказать, что задолженности по зарплате есть на многих предприятиях, которые едва ли способны работать по «серым» схемам. Так, например, Луганские электросети только начали выплачивать заработную плату за сентябрь. Руководство жалуется на колоссальные долги Алчевского металлургического комбината, выплачивать которые, судя по всему, «ВТС» не торопится.Как и всегда, в республиках «не все так однозначно». Но как бы не возмущались рабочие, в связи с временными финансовыми и производственными трудностями на своих предприятиях, истреблять тяжелое украинское наследие во власти и бизнесе, бороться с контрабандой и переводить промышленность республик на новые рельсы жизненно важно. И сделать это придется как в случае признания ЛДНР, так и в случае воссоединения с Россией.Другой вопрос в том, как это будет происходить – сколько времени займет, сколько при этом сначала возвысится, а потом пропадет без вести «эффективных менеджеров», сколько времени людям придется терпеть задержки зарплаты или вовсе сидеть без работы? Если работа по национализации экономики будет проведена достаточно быстро и эффективно, вполне можно ожидать некоторого улучшения уровня жизни в ЛДНР для населения (и значительного снижения доходов для представителей местных и украинских «элит»). Если же процесс будет сорван или выродится в профанацию, республики потеряют в первую очередь квалифицированные кадры, которые будут вынуждены искать работу в России, а вслед за тем и рядовых рабочих.Отток населения и снижение рождаемости на Донбассе являлись существенной проблемой и в довоенные годы, однако после 2014 года ситуация приобрела опасный характер. Учитывая, сколько мужчин и женщин переехали в РФ или на Украину, но фактически остаются прописаны в ЛДНР, выяснить точную миграционную ситуацию практически невозможно. Тем не менее, достаточно взглянуть на показатели рождаемости, чтобы испытать беспокойство – в этом году во всей Донецкой Народной Республике родилось 9,5 тыс. детей. Для сравнения: в 2011 году только в городе Донецке родилось более 8,8 тыс. детей.Нет, республики не обезлюдеют, даже если жизнь не станет проще и легче, а война будет продолжаться. Однако вопрос восстановления промышленности, жизненно важный в долгосрочной перспективе, можно будет закрыть – наиболее квалифицированные сотрудники найдут себя в России, а сами предприятия придут в негодность. А значит, отрицательный прирост населения будет увеличиваться.Сегодня ситуация приближается к переломному моменту. Вызовы, стоящие перед «кураторами», равно как и цена вопроса, предельно ясны. Остается надеяться на то, что полученный за предыдущие годы негативный опыт усвоен, а выводы сделаны.