«Оборотни в погонах» - сирийский вариант
Как передаёт "IA Rex", сирийские службы безопасности завершили спецоперацию, в результате которой были арестованы члены преступного сообщества, состоявшего из офицеров 1-й бригады Республиканской гвардии, база снабжения которой располагалась в пригороде Дамаска.
Как выяснилось, вполне классические «оборотни в погонах», хорошо знакомые россиянам по эпохе Чеченских войн, организовали постоянно действующий канал поставок оружия и боеприпасов с точек снабжения сирийской армии боевикам антиправительственных сил.
По данным расследования, этот канал вероятно функционировал несколько лет и долгое время был неизвестен органам безопасности Сирийской арабской республики по причине вхождения в организованное преступное сообщество высших офицеров 1-й бригады, включая её командира, его заместителей и т.п.
Первоначально поставки вооружения осуществлялись боевикам, действовавшим в районе Восточной Гуты. После уничтожения антиправительственных сил, базировавшихся там, сообщество офицеров-предателей нашло новый канал сбыта, при этом расширив «ассортимент» преступных действий, кроме продажи вооружения и государственного имущества боевикам, начав устраивать ещё и похищения людей с целью получения выкупа.
Как выяснилось, вполне классические «оборотни в погонах», хорошо знакомые россиянам по эпохе Чеченских войн, организовали постоянно действующий канал поставок оружия и боеприпасов с точек снабжения сирийской армии боевикам антиправительственных сил.
По данным расследования, этот канал вероятно функционировал несколько лет и долгое время был неизвестен органам безопасности Сирийской арабской республики по причине вхождения в организованное преступное сообщество высших офицеров 1-й бригады, включая её командира, его заместителей и т.п.
Первоначально поставки вооружения осуществлялись боевикам, действовавшим в районе Восточной Гуты. После уничтожения антиправительственных сил, базировавшихся там, сообщество офицеров-предателей нашло новый канал сбыта, при этом расширив «ассортимент» преступных действий, кроме продажи вооружения и государственного имущества боевикам, начав устраивать ещё и похищения людей с целью получения выкупа.
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