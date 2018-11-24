NI: В России вскоре могут появиться гиперзвуковые пули
В американских СМИ появился материал, в котором утверждается, что в России в скором времени могут появиться гиперзвуковые боеприпасы для стрелкового оружия. Статья с такими заявлениями вышла в издании The National Interest . Утверждается, что речь идёт о боеприпасах, при использовании которых пуля будет выходить из канала ствола стрелкового оружия со скоростью около 5,8 М (число Маха). Это около 2000 метров в секунду.
Для сравнения: скорость вылета пули из канала ствола снайперской винтовки «Орсис» Т-5000 составляет около 925 м/с.
О том, на каком основании сделан вывод о возможности скорого появления в России гиперзвуковых боеприпасов, в NI не сообщают. При этом вдаются в пространные рассуждения по поводу того, что снайпер при использовании оружия, снаряженного такими патронами, в большей степени должен учитывать целый ряд сопутствующих факторов: скорость ветра, его направление, плотность воздуха в зависимости от высотности. В то же время заявлено, что гиперзвуковой боеприпас в любом случае сможет достичь обычной цели, расположенной на дистанции досягаемости, раньше, чем та сможет покинуть траекторию движения пули.
Также отмечается, что гиперзвуковые боеприпасы не получат широкого распространения и будут применяться в первую очередь специальными подразделениями в особых ситуациях.
Издание, ссылаясь на слова президента Ассоциации ветеранов «Альфа» Сергея Гончарова, сообщает, что у оружия с возможностью стрельбы гиперзвуковыми пулями могут выявиться существенные недостатки. Например, большой вес, излишняя шумность стрельбы и повышенная изнашиваемость.
Для сравнения: скорость вылета пули из канала ствола снайперской винтовки «Орсис» Т-5000 составляет около 925 м/с.
О том, на каком основании сделан вывод о возможности скорого появления в России гиперзвуковых боеприпасов, в NI не сообщают. При этом вдаются в пространные рассуждения по поводу того, что снайпер при использовании оружия, снаряженного такими патронами, в большей степени должен учитывать целый ряд сопутствующих факторов: скорость ветра, его направление, плотность воздуха в зависимости от высотности. В то же время заявлено, что гиперзвуковой боеприпас в любом случае сможет достичь обычной цели, расположенной на дистанции досягаемости, раньше, чем та сможет покинуть траекторию движения пули.
Также отмечается, что гиперзвуковые боеприпасы не получат широкого распространения и будут применяться в первую очередь специальными подразделениями в особых ситуациях.
Издание, ссылаясь на слова президента Ассоциации ветеранов «Альфа» Сергея Гончарова, сообщает, что у оружия с возможностью стрельбы гиперзвуковыми пулями могут выявиться существенные недостатки. Например, большой вес, излишняя шумность стрельбы и повышенная изнашиваемость.
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- Википедия
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