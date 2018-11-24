Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым

23 ноября президент РФ Владимир Путин посетил полуостров Крым, в частности город Ялту, где в нестандартной обстановке провел заседание президиума Госсовета, которое было посвящено реализации указа президента от 7 мая текущего года.Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило протест и направило соответствующую ноту российскому внешнеполитическому ведомству."МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 президента РФ Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь. Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста", - заявлено в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.Киев называет визит Путина в Крым "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”, а саму республику - “временно оккупированной”.В марте 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу присоединения полуострова к России. В голосовании приняли участие более 80% имеющих право голоса. Инициативу по вхождению республики в состав Российской Федерации поддержали более 90% голосовавших со стороны России и Крыма.