Красная конница против Селим-паши
Красная армия в 1922-1923 гг. провела в Бухаре две очень трудные горные операции – и конница сыграла в них первостепенную роль (Гиссарская экспедиция).
Призванные бухарским народным советским правительством на помощь, части Красной армии, успешно ликвидировав отряды Энвер-паши, сами серьезно пострадали – прежде всего от непривычных условий местности и климата. Эпидемия малярии приняла небывалые размеры и нанесла войскам большой урон. Особенно неблагоприятные последствия имела эта эпидемия для кавалерийских частей. Это было учтено при проведений весной 1923 г. второй операции против Селим-паши.
После подавления движения Энвер-паши, начиная с осени (октябрь - ноябрь) 1922 г. в Восточной Бухаре наблюдается лихорадочная организационная работа преемника Энвера, Селим-паши (Ходжа-Соми-Бей), по формированию и укреплению басмаческих отрядов и организации второго похода против бухарской советской власти.
Политические цели похода: «Объединение Бухары, Туркестана и Афганистана в единое мусульманское государство». Ближайшей задачей ставилось свержение бухарского советского правительства и изгнание частей Красной армии из Бухары.
К 1 февраля 1923 г., при деятельном участии и обильной материальной помощи Англии, Селим-паше удалось собрать под свою руку все басмаческие отряды, включая и отряды наиболее крупного басмаческого вождя Ибрагим-Бека (общей численностью до 4000 - 5000 человек). Кроме того в Западной Бухаре, в районе Нур-Ата (30 - 35 км севернее Бухары) группировались отряды муллы Абду-Кагара (численностью до 2000 человек). Всего на территории БНСР силы Селим-паши исчислялись примерно в 7000 – 8000 человек (из них вооруженных – 4000 - 5000).
Схема 1.
Организация отрядов не имела ярко выраженной стройной кадровой системы; ее основа - территориальная система. Противник, находясь на коне, отличался стремительностью первого натиска – но при явном превосходстве в силах. При отпоре же или преследовании его настроение падало, и он быстро отходил, расчленяясь на мелкие группы по 3 - 5 человек.
Ведения боя ночью избегали. Разведслужба, особенно агентурная, была поставлена отлично. При помощи местных жителей или басмачей прекрасно работала живая связь между отрядами. В бою широко применялась голосовая связь, которая в горных условиях позволяла передавать распоряжения на расстояния до 3 - 4 км.
При ставке Селим-паши находился специально назначенный курбаши (командир), который руководил, если так можно выразиться, политпросветработой. Главное внимание Селим-паши было обращено на разложение частей оппонента (листовки, воззвания, призывающие красноармейцев переходить на сторону великого мусульманского войска и т. д.). Соответствующая работа велась и среди населения.
Материальное обеспечение отрядов Селим-паши продфуражом, снаряжением и вооружением носило случайный характер - за исключением оружия и боеприпасов, которые частично закупались на территории Бухары, тогда как основная часть направлялась специальными транспортами из Афганистана. Широко применялась система налогов, контрибуций и грабежей.
Большинство командных должностей замещалось афганскими офицерами (до 80 человек). Вооружение джигитов было весьма разнообразно - начиная от фитильных мультуков и заканчивая современными английскими винтовками. Необходимо отметить чрезвычайно бережное отношение к оружию и боеприпасам: оставляли на поле боя убитых и раненых, но оружие и боеприпасы, как правило, забирали с собой.
Территорию Бухарской народной советской республики можно условно разделить (по условной линии Нур-Ата, Кермине, Карши, Керки) на 2 части - к востоку это гористый рельеф, заполненный отрогами Гиссарского хребта, к западу – равнинные территории, окаймляемые с севера и юга песками отрога Гиссарского хребта, идущего от Султан-Хазрет к юго-западу. В ходе операции серьезным препятствием служили речные преграды. Наиболее важные из них - реки Сурхандарья, Кафирниган и Вахш. Накладывали отпечаток быстрые и бурные течения, малочисленность постоянных переправ и переправочных средств. Характер местности, относительное бездорожье в долине р. Сурхандарья придавали большое значение имеющимся путям сообщения и узлам этих дорог. Горные дороги и тропы в большинстве представляли систему карнизов (оврынчей), состоявших из промежутков, заполненных настилом из досок и плетня, укрепленных кольями, вбитыми в скалы.
В феврале 1923 г. Селим-паша, пользуясь малочисленностью и разбросанностью частей Красной армии, начал привлекать на свою сторону местное население и быстро расширять влияние.
Схема 2.
В первой половине марта отряды Селим-паши, спустившись с гор, уже действуют в Западной Бухаре. Занимая кишлак за кишлаком, басмаческие отряды, вооруженные английскими карабинами и автоматическим оружием, обильно снабженные боеприпасами, уже представляли грозную силу. Сложилась напряженная обстановка.
Для ликвидации отрядов Селим-паши директивой штаба РККА назначается 3-я кавбригада 2-й Ставропольской им. Блинова кавалерийской дивизии в составе 11-го и 12-го кавполков и одной 76-мм батареи.
1-го марта 1923 г. бригада получает задачу занять исходное положение в районе Ширабад с последующими действиями на северо-восток - против отрядов Селим-паши, оперирующих в районах: а) Юрчи, Денау, Регар; 2) Каратаг, Гиссар, Душанбе.
Для занятия исходного положения бригада движется 2 колоннами: правая - 11-й кавполк - по правому берегу р. Амударьи вдоль государственной границы по маршруту Киикчи, Улям, Ак-Кум, Карнас, Келиф, Уч-Тут и далее на Ширабад; левая – 12-й кавполк и штаб бригады - по маршруту Карши, Гузар, Тенги-Хорам, Ак - Рабад, Дербент, Агарчи, Ширабад.
Высланные на линию Келиф, Ак - Рабад разведотряды противника не обнаружили. Связь между колоннами и штабом бригады - лишь телефонная (по правительственным проводам; действовала с большими перебоями).
К концу 10 марта правая колонна, не встречая противника, достигла Келиф и расположилась на ночлег; левая колонна авангардом достигла Тенги-Хорам, а главными силами со штабом бригады - ст. Гумваляк.
В 4 часа 11 марта разведотряд 11-го кавполка (полэскадрона при 2 пулеметах, комэск Головской), двигавшийся по долине р. Кугитанг в направлении на Ак-Булак (20 км северо-восточнее Келиф), столкнулся с отрядом Хаид-Бека (300 - 350 сабель), двигавшимся на Келиф. Произошло встречное столкновение. Басмачи, не приняв атаки, отошли к западному скату горы Кугитанг к отметке 2675, спешились и перешли к обороне.
В 10 часов полк, выступив по тревоге, к 12 часам сосредоточивается в Ак-Булак, а в 13 часов, развернувшись в боевой порядок, переходит в наступление в направлении Кунджак и после короткого, но упорного сопротивления сбивает противника - и на плечах отходящей банды сталкивается с главными силами Селим-паши (численностью до 1500 сабель при 7 пулеметах). Закипел упорный бой. Басмачи несколько раз бросаются в атаку - но при поддержке огня станковых пулеметов и единственной пушки системы Розенберга все атаки отбиваются, и противник, теряя много людей убитыми и ранеными, в беспорядке отходит вверх по долине р. Кугитанг в направлении на 12-й кавполк.
До 200 зарубленных басмачей осталось на поле боя. Захвачено в плен несколько курбаши, в их числе и Хаид-Бек. Взяты войсковая казна с 1,5 пудами серебряных монет царской чеканки, штандарты, походный штаб, оружие и лошади. В этом бою особенно отличились командир пулеметного эскадрона Толмачев (будучи раненым, остался в строю), комвзвода Головков и красноармейцы Наветный, Сидоров и Медведев.
Первая стычка красной конницы с отрядами Селим-паши окончилась для последних неудачно. Причем в этом бою сражались бойцы и командиры, не имевшие опыта горной войны. Несмотря на это, они действовали грамотно – в трудных условиях горного рельефа Бухары. Конский состав, в большинстве требовавший ремонта, также отлично справился с трудными условиями горного ТВД.
Дни 12 - 15 марта ушли на организацию окружения и разгрома отрядов Селим-паши. За это время был подтянут 12-й кавполк.
Не дремал и противник. Засев в горах со своим отрядом, Селим-паша, в свою очередь, деятельно готовится к схватке с красной конницей. 13-го марта перехватывается воззвание к населению ширабадского вилайета, из которого следовало, что цель прихода Селим-паши - поднять восстание в долине р. Кугитанг и объединить под своим командованием местные басмаческие шайки. Но его попытка спуститься с гор терпит неудачу.
Командование бригады ставит полкам следующую задачу: «Перейти в наступление и разбить Селим-пашу, не допуская уклонения его на восток за дорогу по линии Дербент, Ширабад, Термез».
Начало наступления – 18-го марта.
К этому времени закрываются выходы на восток из долины р. Кугитанг. 16 - 17 марта происходит ряд мелких стычек, имеющих целью замкнуть в кольцо главные силы Селим-паши. В это время приходят новые данные о намерении Селим-паши прорваться на запад в район Гузар, Карши, получить там винтовки и боеприпасы для дальнейшего движения на Старую Бухару, Самарканд, Фергану.
Оценив создавшуюся обстановку, командование бригады принимает следующее решение: окружить и разбить главные силы Селим-паши в треугольнике Колудар, Гузар, ст. Тенги-Хорам, не позволяя противнику прорваться в северном и западном направлениях.
Схема 3.
В 4 часа 18-го марта части бригады атакуют Селим-пашу, и после упорного 8-часового боя разбивают его. Под Селим-пашой убита лошадь, а сам он ранен в ногу. Его отряды, разбившись на группы по 50 - 100 человек, начинают отход в разных направлениях. Организуется преследование. В течение двух суток, день и ночь, почти без отдыха, полки бригады, вцепившись в наиболее крупные отряды отходивших басмачей, преследовали их до полного разгрома. Преследование продолжалось свыше 175 км - при невероятно трудных условиях (отсутствие воды и фуража). До 300 человек (убитыми, ранеными и пленными) попало в руки красных кавалеристов. Было захвачено до 200 лошадей, оружие и несколько пулеметов. Потери кавалеристов: убиты командиры взводов Поляков, Мельников, красноармеец Красов; легко ранен комполка Чичканов.
В результате операции из банды Селим-паши в 1500 джигитов остались лишь осколки - примерно 150 - 200 сабель. За эту операцию Реввоенсовет Туркестанского фронта вынес благодарность всему составу бригады и наградил многих бойцов и командиров боевыми орденами.
Условия боевой работы конницы в Бухаре были чрезвычайно затруднены гористым характером местности, бедностью дорог, труднопроходимостью (вне дорог), отсутствием достаточного обзора, недостаточностью населенных пунктов (для расквартирования), а также необходимостью бороться со стихией. Все это накладывало особый отпечаток на действия конницы.
Полный успех кавбригады в рассмотренной горной операции был достигнут благодаря отличной организации беспощадного преследования разбитого противника. Подготовка преследования (всеми средствами и силами) была организована и проведена хорошо.
Практика горных боев привела к появлению интересных тактических приемов. Так, при приближении разведподразделений или дозоров к кустарнику или лесу, которые нельзя было заранее осмотреть, дозоры давали несколько пулеметных очередей или залпов по кустарнику или опушке леса. Если там оказывался противник, то он или отвечал (обозначая свое присутствие) или скрывался.
Профессионализм, энергия и мужество бойцов и командиров стали ключом к их победе над непростым противником в обстановке горного ТВД.
Призванные бухарским народным советским правительством на помощь, части Красной армии, успешно ликвидировав отряды Энвер-паши, сами серьезно пострадали – прежде всего от непривычных условий местности и климата. Эпидемия малярии приняла небывалые размеры и нанесла войскам большой урон. Особенно неблагоприятные последствия имела эта эпидемия для кавалерийских частей. Это было учтено при проведений весной 1923 г. второй операции против Селим-паши.
После подавления движения Энвер-паши, начиная с осени (октябрь - ноябрь) 1922 г. в Восточной Бухаре наблюдается лихорадочная организационная работа преемника Энвера, Селим-паши (Ходжа-Соми-Бей), по формированию и укреплению басмаческих отрядов и организации второго похода против бухарской советской власти.
Политические цели похода: «Объединение Бухары, Туркестана и Афганистана в единое мусульманское государство». Ближайшей задачей ставилось свержение бухарского советского правительства и изгнание частей Красной армии из Бухары.
К 1 февраля 1923 г., при деятельном участии и обильной материальной помощи Англии, Селим-паше удалось собрать под свою руку все басмаческие отряды, включая и отряды наиболее крупного басмаческого вождя Ибрагим-Бека (общей численностью до 4000 - 5000 человек). Кроме того в Западной Бухаре, в районе Нур-Ата (30 - 35 км севернее Бухары) группировались отряды муллы Абду-Кагара (численностью до 2000 человек). Всего на территории БНСР силы Селим-паши исчислялись примерно в 7000 – 8000 человек (из них вооруженных – 4000 - 5000).
Схема 1.
Организация отрядов не имела ярко выраженной стройной кадровой системы; ее основа - территориальная система. Противник, находясь на коне, отличался стремительностью первого натиска – но при явном превосходстве в силах. При отпоре же или преследовании его настроение падало, и он быстро отходил, расчленяясь на мелкие группы по 3 - 5 человек.
Ведения боя ночью избегали. Разведслужба, особенно агентурная, была поставлена отлично. При помощи местных жителей или басмачей прекрасно работала живая связь между отрядами. В бою широко применялась голосовая связь, которая в горных условиях позволяла передавать распоряжения на расстояния до 3 - 4 км.
При ставке Селим-паши находился специально назначенный курбаши (командир), который руководил, если так можно выразиться, политпросветработой. Главное внимание Селим-паши было обращено на разложение частей оппонента (листовки, воззвания, призывающие красноармейцев переходить на сторону великого мусульманского войска и т. д.). Соответствующая работа велась и среди населения.
Материальное обеспечение отрядов Селим-паши продфуражом, снаряжением и вооружением носило случайный характер - за исключением оружия и боеприпасов, которые частично закупались на территории Бухары, тогда как основная часть направлялась специальными транспортами из Афганистана. Широко применялась система налогов, контрибуций и грабежей.
Большинство командных должностей замещалось афганскими офицерами (до 80 человек). Вооружение джигитов было весьма разнообразно - начиная от фитильных мультуков и заканчивая современными английскими винтовками. Необходимо отметить чрезвычайно бережное отношение к оружию и боеприпасам: оставляли на поле боя убитых и раненых, но оружие и боеприпасы, как правило, забирали с собой.
Территорию Бухарской народной советской республики можно условно разделить (по условной линии Нур-Ата, Кермине, Карши, Керки) на 2 части - к востоку это гористый рельеф, заполненный отрогами Гиссарского хребта, к западу – равнинные территории, окаймляемые с севера и юга песками отрога Гиссарского хребта, идущего от Султан-Хазрет к юго-западу. В ходе операции серьезным препятствием служили речные преграды. Наиболее важные из них - реки Сурхандарья, Кафирниган и Вахш. Накладывали отпечаток быстрые и бурные течения, малочисленность постоянных переправ и переправочных средств. Характер местности, относительное бездорожье в долине р. Сурхандарья придавали большое значение имеющимся путям сообщения и узлам этих дорог. Горные дороги и тропы в большинстве представляли систему карнизов (оврынчей), состоявших из промежутков, заполненных настилом из досок и плетня, укрепленных кольями, вбитыми в скалы.
В феврале 1923 г. Селим-паша, пользуясь малочисленностью и разбросанностью частей Красной армии, начал привлекать на свою сторону местное население и быстро расширять влияние.
Схема 2.
В первой половине марта отряды Селим-паши, спустившись с гор, уже действуют в Западной Бухаре. Занимая кишлак за кишлаком, басмаческие отряды, вооруженные английскими карабинами и автоматическим оружием, обильно снабженные боеприпасами, уже представляли грозную силу. Сложилась напряженная обстановка.
Для ликвидации отрядов Селим-паши директивой штаба РККА назначается 3-я кавбригада 2-й Ставропольской им. Блинова кавалерийской дивизии в составе 11-го и 12-го кавполков и одной 76-мм батареи.
1-го марта 1923 г. бригада получает задачу занять исходное положение в районе Ширабад с последующими действиями на северо-восток - против отрядов Селим-паши, оперирующих в районах: а) Юрчи, Денау, Регар; 2) Каратаг, Гиссар, Душанбе.
Для занятия исходного положения бригада движется 2 колоннами: правая - 11-й кавполк - по правому берегу р. Амударьи вдоль государственной границы по маршруту Киикчи, Улям, Ак-Кум, Карнас, Келиф, Уч-Тут и далее на Ширабад; левая – 12-й кавполк и штаб бригады - по маршруту Карши, Гузар, Тенги-Хорам, Ак - Рабад, Дербент, Агарчи, Ширабад.
Высланные на линию Келиф, Ак - Рабад разведотряды противника не обнаружили. Связь между колоннами и штабом бригады - лишь телефонная (по правительственным проводам; действовала с большими перебоями).
К концу 10 марта правая колонна, не встречая противника, достигла Келиф и расположилась на ночлег; левая колонна авангардом достигла Тенги-Хорам, а главными силами со штабом бригады - ст. Гумваляк.
В 4 часа 11 марта разведотряд 11-го кавполка (полэскадрона при 2 пулеметах, комэск Головской), двигавшийся по долине р. Кугитанг в направлении на Ак-Булак (20 км северо-восточнее Келиф), столкнулся с отрядом Хаид-Бека (300 - 350 сабель), двигавшимся на Келиф. Произошло встречное столкновение. Басмачи, не приняв атаки, отошли к западному скату горы Кугитанг к отметке 2675, спешились и перешли к обороне.
В 10 часов полк, выступив по тревоге, к 12 часам сосредоточивается в Ак-Булак, а в 13 часов, развернувшись в боевой порядок, переходит в наступление в направлении Кунджак и после короткого, но упорного сопротивления сбивает противника - и на плечах отходящей банды сталкивается с главными силами Селим-паши (численностью до 1500 сабель при 7 пулеметах). Закипел упорный бой. Басмачи несколько раз бросаются в атаку - но при поддержке огня станковых пулеметов и единственной пушки системы Розенберга все атаки отбиваются, и противник, теряя много людей убитыми и ранеными, в беспорядке отходит вверх по долине р. Кугитанг в направлении на 12-й кавполк.
До 200 зарубленных басмачей осталось на поле боя. Захвачено в плен несколько курбаши, в их числе и Хаид-Бек. Взяты войсковая казна с 1,5 пудами серебряных монет царской чеканки, штандарты, походный штаб, оружие и лошади. В этом бою особенно отличились командир пулеметного эскадрона Толмачев (будучи раненым, остался в строю), комвзвода Головков и красноармейцы Наветный, Сидоров и Медведев.
Первая стычка красной конницы с отрядами Селим-паши окончилась для последних неудачно. Причем в этом бою сражались бойцы и командиры, не имевшие опыта горной войны. Несмотря на это, они действовали грамотно – в трудных условиях горного рельефа Бухары. Конский состав, в большинстве требовавший ремонта, также отлично справился с трудными условиями горного ТВД.
Дни 12 - 15 марта ушли на организацию окружения и разгрома отрядов Селим-паши. За это время был подтянут 12-й кавполк.
Не дремал и противник. Засев в горах со своим отрядом, Селим-паша, в свою очередь, деятельно готовится к схватке с красной конницей. 13-го марта перехватывается воззвание к населению ширабадского вилайета, из которого следовало, что цель прихода Селим-паши - поднять восстание в долине р. Кугитанг и объединить под своим командованием местные басмаческие шайки. Но его попытка спуститься с гор терпит неудачу.
Командование бригады ставит полкам следующую задачу: «Перейти в наступление и разбить Селим-пашу, не допуская уклонения его на восток за дорогу по линии Дербент, Ширабад, Термез».
Начало наступления – 18-го марта.
К этому времени закрываются выходы на восток из долины р. Кугитанг. 16 - 17 марта происходит ряд мелких стычек, имеющих целью замкнуть в кольцо главные силы Селим-паши. В это время приходят новые данные о намерении Селим-паши прорваться на запад в район Гузар, Карши, получить там винтовки и боеприпасы для дальнейшего движения на Старую Бухару, Самарканд, Фергану.
Оценив создавшуюся обстановку, командование бригады принимает следующее решение: окружить и разбить главные силы Селим-паши в треугольнике Колудар, Гузар, ст. Тенги-Хорам, не позволяя противнику прорваться в северном и западном направлениях.
Схема 3.
В 4 часа 18-го марта части бригады атакуют Селим-пашу, и после упорного 8-часового боя разбивают его. Под Селим-пашой убита лошадь, а сам он ранен в ногу. Его отряды, разбившись на группы по 50 - 100 человек, начинают отход в разных направлениях. Организуется преследование. В течение двух суток, день и ночь, почти без отдыха, полки бригады, вцепившись в наиболее крупные отряды отходивших басмачей, преследовали их до полного разгрома. Преследование продолжалось свыше 175 км - при невероятно трудных условиях (отсутствие воды и фуража). До 300 человек (убитыми, ранеными и пленными) попало в руки красных кавалеристов. Было захвачено до 200 лошадей, оружие и несколько пулеметов. Потери кавалеристов: убиты командиры взводов Поляков, Мельников, красноармеец Красов; легко ранен комполка Чичканов.
В результате операции из банды Селим-паши в 1500 джигитов остались лишь осколки - примерно 150 - 200 сабель. За эту операцию Реввоенсовет Туркестанского фронта вынес благодарность всему составу бригады и наградил многих бойцов и командиров боевыми орденами.
Условия боевой работы конницы в Бухаре были чрезвычайно затруднены гористым характером местности, бедностью дорог, труднопроходимостью (вне дорог), отсутствием достаточного обзора, недостаточностью населенных пунктов (для расквартирования), а также необходимостью бороться со стихией. Все это накладывало особый отпечаток на действия конницы.
Полный успех кавбригады в рассмотренной горной операции был достигнут благодаря отличной организации беспощадного преследования разбитого противника. Подготовка преследования (всеми средствами и силами) была организована и проведена хорошо.
Практика горных боев привела к появлению интересных тактических приемов. Так, при приближении разведподразделений или дозоров к кустарнику или лесу, которые нельзя было заранее осмотреть, дозоры давали несколько пулеметных очередей или залпов по кустарнику или опушке леса. Если там оказывался противник, то он или отвечал (обозначая свое присутствие) или скрывался.
Профессионализм, энергия и мужество бойцов и командиров стали ключом к их победе над непростым противником в обстановке горного ТВД.
- Автор:
- Олейников Алексей
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