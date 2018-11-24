В СМИ сообщили о целях ударов ВВС Израиля по Дейр-эз-Зору

Накануне в ближневосточных СМИ прошли сообщения о том, что в ночь с 22 на 23 ноября 2018 года группа израильских самолётов нанесла удар по территории сирийской провинции Дейр эз-Зор. В ходе авианалёта была атакована база проиранских соединений в районе города Мухсан, противостоящих боевикам антиправительственных сил.Отмечено, что в составе группы боевой авиации были F-16 ВВС Израиля. Правда, пока официально подтвердить этот факт ни в МО Израиля, ни в Дамаске, ни в штабе воздушных операций в Хмеймиме не решились.Тем временем обсуждается сама территория удара. Высказаны предположения по поводу того, что таким образом израильская авиация решила "прощупать" активность средств ПВО, поставленных из России в САР. А выбор Дейр-эз-Зор связан с тем, что это удалённая провинция Сирии от мест развёртывания ЗРК С-300.Нужно подчеркнуть тот факт, что в провинции Дейр-эз-Зор активностью показывает себя и американская коалиция. Именно поэтому (если удар наносился самолётами ВВС Израиля) операция по определению не могла проходить без согласования с коалиционным штабом США. Сообщали ли израильтяне о готовящемся ударе российским военнослужащим, - открытый вопрос.Также стоит добавить, что Дейр-эз-Зор является той территорией САР, где сконцентрировано наибольшее число террористов ИГ (*запрещено в РФ). Наносились ли израильскими самолётами удары по игиловским позициям, - вопрос, который тоже пока не находит ответа.