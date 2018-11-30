Удачливая сотня
В декабре 1914 года австро-германское командование, обеспокоенное быстрым продвижением русских войск через лесистые Карпаты вглубь Венгрии, перебросило сюда значительные силы, которые стали вытеснять русские (по преимуществу конные) дивизии из Венгрии в Галицию. Русское командование приказало своей коннице отойти на главный перевал Карпат и здесь удерживать противника - до подхода своей пехоты.
2-я Кубанская казачья дивизия, действовавшая на Хустовском направлении, вследствие этого приказа к концу декабря 1914 года отошла к Вышковскому перевалу - оставив позади себя, километрах в 20 - 30, разведывательные сотни, которые должны были наблюдать за действиями противника, сбивать его мелкие разведывательные партии и заранее предупреждать о появлении его крупных частей. Действия дивизии сильно затруднялись гористой и лесистой местностью, бездорожьем, глубоким снегом и 20-градусным морозом.
Одна из разведывательных сотен, находившаяся под командованием есаула Калаушина, находясь в районе Майданка - Окермезо, вынуждена была отходить к перевалу под натиском довольно крупных частей противника. Утром 10-го января разъезд этой сотни, находившийся в дер. Шольма, сообщил, что по шоссе из Окермезо на Майданку движется довольно крупная пешая разведывательная партия противника с пулеметами.
Командир сотни быстро оценивает обстановку и решает устроить противнику засаду - между д. д. Майданка и Быстра. Есаул решил воспользоваться весьма удобной для таких операций местностью: шоссе проходило по скату горы в очень глубокой выемке, по сторонам которой росли молодые густые ели, касавшиеся своими ветвями земли (еще и присыпанные снегом).
Приказав своему разъезду вести противника по шоссе, а коноводам отвести лошадей к дер. Быстра, командир сотни с остальными казаками, разделившись по-полусотенно, залегли по обеим сторонам дороги, спрятавшись в елях. А чтобы не видно было на снегу человеческих следов, казаки сначала отъехали с полкилометра вперед по шоссе, а затем вернулись назад - идя по сторонам выемки.
Через некоторое время показался отходящий разъезд кубанцев, шагом двигавшийся по шоссе к перевалу, а затем шел немецкий дозор из 3 человек. Шагах в 50 – 70 за своим передовым дозором 2 немецких солдата вели на поводках по одной охотничьей собаке - последние, вероятно, не обнаружили засаду, т. к. во-первых, следы отсутствовали, и, во-вторых, ветер дул немцам в спину. А затем во главе с офицерами шло около роты пехоты - имея два пулемета на салазках впереди и два пулемета в хвосте колонны.
Немцы маршировали как на параде, и никакого внимания не обращали на одиноко идущий впереди русский разъезд (впрочем, стрелять по нему было затруднительно, ибо шоссе было очень извилистым).
Как только германская рота поравнялась с засадой, по условному сигналу командира кубанцы с диким криком и с шашками наголо, в своих характерных папахах и полушубках «кубарем» (казачье выражение) скатились по скатам шоссе - и ... немецкая рота положила оружие, не успев сделать ни единого выстрела.
Трофеи кубанцев: 118 пленных немецких солдат, 3 офицера, 4 пулемета и 2 охотничьи собаки. В засаде принимало участие 2 офицера и 78 казаков. Кубанцы, захватившие больше пленных, чем было их самих, доказали, сколь большое значение на войне имеет смелость и смекалка – организовав эффективную засаду, против которой противнику не помогли даже собаки.
Братья по оружию
2-я Кубанская казачья дивизия, действовавшая на Хустовском направлении, вследствие этого приказа к концу декабря 1914 года отошла к Вышковскому перевалу - оставив позади себя, километрах в 20 - 30, разведывательные сотни, которые должны были наблюдать за действиями противника, сбивать его мелкие разведывательные партии и заранее предупреждать о появлении его крупных частей. Действия дивизии сильно затруднялись гористой и лесистой местностью, бездорожьем, глубоким снегом и 20-градусным морозом.
Одна из разведывательных сотен, находившаяся под командованием есаула Калаушина, находясь в районе Майданка - Окермезо, вынуждена была отходить к перевалу под натиском довольно крупных частей противника. Утром 10-го января разъезд этой сотни, находившийся в дер. Шольма, сообщил, что по шоссе из Окермезо на Майданку движется довольно крупная пешая разведывательная партия противника с пулеметами.
Командир сотни быстро оценивает обстановку и решает устроить противнику засаду - между д. д. Майданка и Быстра. Есаул решил воспользоваться весьма удобной для таких операций местностью: шоссе проходило по скату горы в очень глубокой выемке, по сторонам которой росли молодые густые ели, касавшиеся своими ветвями земли (еще и присыпанные снегом).
Приказав своему разъезду вести противника по шоссе, а коноводам отвести лошадей к дер. Быстра, командир сотни с остальными казаками, разделившись по-полусотенно, залегли по обеим сторонам дороги, спрятавшись в елях. А чтобы не видно было на снегу человеческих следов, казаки сначала отъехали с полкилометра вперед по шоссе, а затем вернулись назад - идя по сторонам выемки.
Через некоторое время показался отходящий разъезд кубанцев, шагом двигавшийся по шоссе к перевалу, а затем шел немецкий дозор из 3 человек. Шагах в 50 – 70 за своим передовым дозором 2 немецких солдата вели на поводках по одной охотничьей собаке - последние, вероятно, не обнаружили засаду, т. к. во-первых, следы отсутствовали, и, во-вторых, ветер дул немцам в спину. А затем во главе с офицерами шло около роты пехоты - имея два пулемета на салазках впереди и два пулемета в хвосте колонны.
Немцы маршировали как на параде, и никакого внимания не обращали на одиноко идущий впереди русский разъезд (впрочем, стрелять по нему было затруднительно, ибо шоссе было очень извилистым).
Как только германская рота поравнялась с засадой, по условному сигналу командира кубанцы с диким криком и с шашками наголо, в своих характерных папахах и полушубках «кубарем» (казачье выражение) скатились по скатам шоссе - и ... немецкая рота положила оружие, не успев сделать ни единого выстрела.
Трофеи кубанцев: 118 пленных немецких солдат, 3 офицера, 4 пулемета и 2 охотничьи собаки. В засаде принимало участие 2 офицера и 78 казаков. Кубанцы, захватившие больше пленных, чем было их самих, доказали, сколь большое значение на войне имеет смелость и смекалка – организовав эффективную засаду, против которой противнику не помогли даже собаки.
Братья по оружию
- Автор:
- Олейников Алексей
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