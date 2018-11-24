Госдеп США обвинил Россию в попытках уничтожения украинской самобытности

Хизер Науэрт, представитель госдепа США, назвала политическую деятельность России в отношении Украины причиной смерти тысяч украинцев и сравнила с периодом голодомора."Сегодня украинцы вновь гибнут в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления украинского народа в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тыс. человек", - заявила Науэрт.Она утверждает: "Россия не сможет сломить стойкость украинского духа и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему".Представитель госдепа также заявила, что Сталин в 20-30-е годы прошлого столетия намеренно морил голодом украинцев, земли которых были захвачены с целью порабощения народа и назвала этот период “грубым напоминанием преступлений коммунизма”.Ранее американским сенатом была принята резолюция, согласно которой голод 1922-1933 годов признан геноцидом украинцев. Однако в этот период голод охватил не только Украину, но и все основные зерновые районы СССР. По разным оценкам, в те годы погибли от 7 до 8 миллионов человек, из которых большая часть - в РСФСР, Казахстане и Киргизии.