День российского военного миротворца: спасибо за мир!

25 ноября отмечается праздник российских военных миротворцев. Фактически это профессиональный праздник тех военнослужащих ВС РФ, которые готовы жертвовать собой ради того, чтобы в тех или иных странах было прекращено кровопролитие и воцарился мир. Это отнюдь не пафос, это объективная реальность. Немало миротворческих миссий является тому подтверждением.Одна из таких – миротворческая миссия в Республике Южная Осетия. Эта была первая миссия российских голубых касок на постсоветском пространстве. Началось выполнение поставленных командованием задач в июле 1992 года, когда грузино-югоосетинский конфликт приводил к многочисленным жертвам и распространению пожара войны на Кавказе.Официальный Тбилиси, который в те времена активно заявлял о собственной свободе выбора и начале «самостоятельного» политико-экономического существования, решил отказать ровно в том же Южной Осетии. 19 января 1992 года в ЮО прошёл референдум, в ходе которого большинство - 98% - проголосовавших высказались за независимость от Грузии с последующим присоединением к России. Грузинские правители в тот момент решали вопрос по силовому принуждению осетинского народа отказаться от своего выбора.В итоге именно участие российских миротворцев в той самой миссии, которая начала свою работу 14 июля 1992 года фактически погасило вооружённый конфликт.Российские военнослужащие выполняли свою задачу до августа 2008 года, когда, по приказу тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, грузинские войска устроили кровавую провокацию в Южной Осетии. Используя бронетехнику и реактивные системы залпового огня, грузинская армия атаковала не только мирно спящий Цхинвал, но и российских миротворцев.В Тбилиси эта операция позиционировалась как финальная стадия так называемого «Броска тигра», когда ставка делалась на поддержку США и ОБСЕ. Но, как известно, США решили остаться в стороне, наблюдая за тем, как вылетают в трубу сотни миллионов долларов, потраченных на вооружение, обмундирование и обучение «доблестных грузинских воинов», которые своим президентом были брошены на явную провокацию против России. А остались в стороне, так как не предполагали, что Россия даст столь мощный отпор.В результате той авантюры, в ходе которой американские партнёры буквально слили свою марионетку Саакашвили, российские миротворческие формирования понесли потери. Первые из них были понесены на наблюдательном пункте российских МС, куда прицельно били грузинские войска.Нужно отметить, что российские миротворцы в течение нескольких часов не могли отвечать огнём, ожидая приказа. В течение нескольких часов по миротворческой базе РФ, превращая её в руины, работали грузинские танки, РСЗО, снайперы. Среди погибших миротворцев – Сергей Кононов, Александр Шмыгановский, Антон Марченко, Александр Яско, Кублан Гиматов.Лишь к 8:00 миротворческий контингент ВС РФ получил приказ на открытие ответного огня. Выполнялась главная задача: задержать грузинские войска на входе в столицу Южной Осетии – Цхинвал. В итоге миротворческому батальону, ряд военнослужащих которого не имели опыта участия в боевых действиях, понесшему потери, во многом удалось сдержать натиск грузинских войск до прихода основных сил, в итоге и выполнивших задачу по принуждению Тбилиси к миру.Кадры с жующим красный галстук г-ном Саакашвили – яркая иллюстрация того, как, в том числе и благодаря героизму российских военных миротворцев, удалось остановить геноцид осетинского населения и сорвать планы Тбилиси, подготовленные западными спецслужбами.Сегодня у представителей западных стран на повестке дня в том числе и вопрос по провокациям в отношении российского миротворческого контингента на берегах Днестра. Подконтрольное молдавское правительство уже в который раз поднимает вопрос о «необходимости» вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья. Цель одна: очередная попытка подчинить себе население ПМР, в том числе через кровь и насилие, как это уже было в начале 90-х. И сами приднестровцы понимают, что если с берегов Днестра уйдут российские голубые каски, то молдавские власти начнут вторжение с использованием имеющихся сил и средств. Запад будет только подталкивать, чтобы разжечь ещё один костёр напряжённости неподалёку от российских рубежей. Но, к счастью, российские МС не собираются уходить из Приднестровья, понимая, что только их присутствие и остужает сегодня многие горячие головы от очередной войны.И сегодня, учитывая всю важность выполнения задач российскими миротворцами, «Военное обозрение» выражает благодарность российским военнослужащим миротворческих контингентов за ту службу, которая по-настоящему предотвращает серьёзнейшие кровопролитные конфликты. Ведь, как показывает практика, эта служба порой остаётся последней надёжной гарантией мира в той или иной точке планеты.