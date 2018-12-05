Гальштатцы – европейцы железного века. Древние могилы рассказывают (часть 1)
В ряде предыдущих материалов мы рассказали о том, каким образом железо «пришло в Европу» и остановились на гальштатской культуре, которая существовала в Центральной Европе, а также и на Балканах примерно с 900 и до 400 года до нашей эры, а предшествовала ей культура полей погребальных урн. Известно, что основным народом, принадлежавшим к этой культуре, были кельты, а на Балканах —фракийцы и иллирийцы.
Типичный меч гальштатской культуры с характерным навершием с завитками-волютами. (Археологический музей, Краков)
Название свое, как это часто бывает с историческими памятниками, данная культура получила случайно. Просто вблизи города Гальштата в северо-западной Австрии, где испокон века добывали каменную соль, в 1846 году был найден древний могильник. Причем обнаружил его обыкновенный горняк Иоганн Рамзауэр, и он же (вот ведь как бывает!) в 1846—1864 гг. начал его первым исследовать и описывать найденные здесь артефакты. Археология в то время была сродни кладоискательству и наукой, по сути дела, еще не являлась. Однако Рамзауэр, видимо, был склонен к систематике, поэтому он не просто его раскапывал, но и описывал найденные предметы и их расположение в погребениях. Сообщения о находках вызвали интерес, поэтому раскопки могильника продолжились и позднее, так что всего к концу XIX века было исследовано около 2 тыс. погребений, содержавших как трупосожжения, так и трупоположения. Объем находок был такой, что это позволило выделить их характерные черты. И стало ясно, что обнаружена неизвестная ранее древняя культура!
Реконструкция гальштатского погребения в кургане. (Национальный музей, Нюрнберг)
Потом и в других местах нашли погребения со сходными предметами, что позволило шведскому историку культуры Хансу Гильдебранду ввести в научный оборот такой термин, как «гальштатская группа». Затем немецкий археолог Пауль Райнеке стал использовать термин «гальштатское время». И, наконец, термин «гальштатская культура» предложил австрийский археолог Мориц Гернес в 1905 году. С этого времени это название стало использоваться и существует в научной практике и поныне.
Артефакты гальштатской культуры. (Музей археологии Джордж-Гаррет, г. Везуль, От-Саон, Франш-Конте, Бургундия, Франция)
Вот только единой периодизации у гальштатской культуры до сих пор нет. Тот же Пауль Райнеке еще в 1902 году разделил ее на четыре периода, дав им названия по буквам алфавита: А, В, С, D. Однако первые два периода, то есть гальштат А (1200–1100 гг. до н. э.) и гальштат В (1100–800 гг. до н. э.) сегодня принято относить к эпохе позднего бронзового века, а не к гальштатскому времени как таковому. Французские историки предложили свой вариант периодизации: С – ранний гальштат, D1 и D2 – средний и D3 – поздний. Примерно с 480 г. до н. э. (год Марафонской битвы в Греции) уже начинается латенская эпоха, которая сменила гальштатскую.
И если гальштатская культура была преимущественно кельто-иллирийской, то латенская культура объединила и кельтов, и даков, и фракийцев, а кельто-иллирийское сообщество теперь уже занимало относительно небольшой район в Италии. Основными же территориями, где распространилась гальштатская культура, являлись Нижняя Австрия, Словения, области северной Хорватии, а также частично Чехия и Словакия – то есть земли, населенные племенами древних иллирийцев. В Западной Австрии, на юге Германии, в северной Швейцарии, в ряде районов (в основном западных) Франции – расселялись кельты. Кроме того, поселения гальштатцев существовали в Италии в восточной области долины реки По, в Венгрии и даже кое-где в Западной Украине.
Гальштатские мастера производили изделия не только для внутриплеменных нужд, но и на продажу, причем встречаются они довольно далеко от места изготовления, например, их находили в Прибалтике. С гальштатцами связаны такие интересные новинки, как конские удила из бронзы и упряжь, подвески, украшенные орнаментом, мечи и кинжалы с антенными навершиями рукоятей. Причем самые первые железные предметы, оказавшиеся в Прибалтике (их находили в погребениях, найденных в Померании, Восточной Пруссии и в Западной Литве), попали туда через племена, относящиеся к лужицкой культуре и, следовательно, гальштатцы с ними торговали, а те в свою очередь перепродавали их изделия еще дальше на восток. Назад гальтштатцы получали «солнечный камень» — янтарь, который сами, видимо, не добывали, но получали от племен, обитавших по берегам Балтийского моря.
Гальштатская керамика, ок. 800-550 гг. До н.э. (Музей Западной Богемии (Западночешский музей), Пльзень)
Изучению гальштатской культуры в значительной степени помогло то, что в районах ее распространения было множество соляных копей. В них наличествовал специфический микроклимат, обладавший консервирующим действием. Поэтому в них вплоть до настоящего времени так же, как и в датских торфяных болотах, сохранились и трупы, и их одежда, и изделия из кожи, не говоря уже о древесине. Все это позволило достаточно уверенно датировать те или иные находки гальштатской эпохи.
Отмечается, что переход от бронзовой металлургии к железной в ареале распространения гальштатской культуры осуществлялся постепенно, так, что в 900—700 гг. до н. э. бронзовые и железные инструменты прекрасно между собой уживались, причем бронзовые численно преобладали над железными. Землю обрабатывали при помощи плуга и вот тут-то железный плуг и показал свое преимущество над бронзовым.
Макет гальштатской фермы. (Гойбоденмузей в Штраубинге (Нижняя Бавария))
Самым распространенным типом поселения было укрепленное село, однако укрепленное в основном бревенчатой изгородью, имевшее, однако, правильную планировку улиц. Неподалеку находились соляные шахты и медные рудники. В поселках или же неподалеку от них располагались железоплавильные мастерские и кузницы.
«Бронзовая колесница из Штретвега» — один из наиболее известных артефактов гальштатской культуры. Экспонируется в замке Эггенбергов в Граце, а ее точная копия украшает музей г. Юденбурга.
Что касается темы оружия – которая традиционно интересует посетителей сайта ВО, то гальштатцы и здесь сказали свое слово. В их погребениях находят длинные бронзовые и железные мечи, то есть оружие индивидуальных бойцов, поскольку такие мечи требуют большого замаха и ими сложно сражаться в тесном строю. Самое главное, это то, что мечи гальштатцев имели характерную рукоять, делавшую их легко узнаваемыми. Прежде всего, гальштатские мечи имели навершие на рукоятях в форме «шляпы» или перевернутого колокола.
Гальштатский железный меч с колоколовидным бронзовым навершием и рукоятью. (Музей Естественной истории, Вена)
Рукоять гальштатского меча. (Музей Естественной истории, Вена)
Реплика гальштатского меча в экспозиции Неандертальского музея в долине Неандерталь (Германия), административный округ Дюссельдорф.
Другой формой навершия была дуга с «усами», свернутыми в спирали, направленные вверх. Это так называемое «антенное навершие», характерное именно для гальштатцев. Такие же навершия часто украшали их кинжалы. Встречаются в могилах топоры, ножи, а также железные и бронзовые наконечники копий. Шлемы – также были бронзовые, конической формы, но с широкими плоскими полями, либо полусферические и с гребнями, упрочняющими их купольную часть. Панцири делались из отдельных бронзовых пластин, которые традиционно нашивались на кожу, но кельты применяли и двухсторонние цельнокованые кирасы «мускульного типа».
Двухгребневый шлем из археологического музея в Граце, Австрия.
Среди находок в могильниках встречается различной формы бронзовая посуда, оригинальные пряжки-фибулы, керамика ручной лепки, и ожерелья из непрозрачного цветного стекла. Все говорит о том, что искусство племен гальштатской культуры имело прикладной характер, было орнаментальным и тяготело к роскоши. При этом для усопших не жалели украшений из бронзы, золота, стекла, кости, в них находят фибулы, изображающие зверей, золотые шейные гривны, поясные бляшки из бронзы с выбитыми на них узорами. Посуда отличалась яркой росписью желтой и красной красками, с многоцветными геометрическими орнаментами. Интересно, что гальштатцы знали и использовали гончарный круг. Но не всегда! Часто лепили сосуды вручную и качество их от этого хуже не становилось.
Кинжал с антенным навершием рукояти гальштатской культуры. Музей земка Линц в Нижней Австрии).
Было у них и образотворческое искусство, связанное с материализацией духовных образов: это надгробные стелы, небольшие статуэтки из глины и бронзы (например, с изображениями людей, лошадей и т.д.), и даже сложные бронзовые композиции вроде «колесницы из Штретвега» со сценой жертвоприношения. Популярным видом украшения на глиняной посуде, поясах и ситулах (бронзовые усеченно-конической формы ведрах) были штампованные или чеканные фризы, на которых изображались сцены из жизни: пиры, праздники, идущие воины, сцены войны, охоты и религиозные праздники.
Реконструкция повозки гальштатского времени. (Национальный музей, Нюрнберг)
Интересно, что при общности гальштатской культуры в тех или иных районах ее распространения встречаются свои формы погребения. Например, иногда умерших погребали в повозках, или строили для них домики из камней, над которыми насыпали курганы. Кстати, все погребения говорят о значительном социальном расслоении. Кого-то хоронили под курганом вместе с повозкой, ситулами из серебра и фибулами из золота, а кого-то в яме с одним горшком в ногах!
Продолжение следует…
Типичный меч гальштатской культуры с характерным навершием с завитками-волютами. (Археологический музей, Краков)
Название свое, как это часто бывает с историческими памятниками, данная культура получила случайно. Просто вблизи города Гальштата в северо-западной Австрии, где испокон века добывали каменную соль, в 1846 году был найден древний могильник. Причем обнаружил его обыкновенный горняк Иоганн Рамзауэр, и он же (вот ведь как бывает!) в 1846—1864 гг. начал его первым исследовать и описывать найденные здесь артефакты. Археология в то время была сродни кладоискательству и наукой, по сути дела, еще не являлась. Однако Рамзауэр, видимо, был склонен к систематике, поэтому он не просто его раскапывал, но и описывал найденные предметы и их расположение в погребениях. Сообщения о находках вызвали интерес, поэтому раскопки могильника продолжились и позднее, так что всего к концу XIX века было исследовано около 2 тыс. погребений, содержавших как трупосожжения, так и трупоположения. Объем находок был такой, что это позволило выделить их характерные черты. И стало ясно, что обнаружена неизвестная ранее древняя культура!
Реконструкция гальштатского погребения в кургане. (Национальный музей, Нюрнберг)
Потом и в других местах нашли погребения со сходными предметами, что позволило шведскому историку культуры Хансу Гильдебранду ввести в научный оборот такой термин, как «гальштатская группа». Затем немецкий археолог Пауль Райнеке стал использовать термин «гальштатское время». И, наконец, термин «гальштатская культура» предложил австрийский археолог Мориц Гернес в 1905 году. С этого времени это название стало использоваться и существует в научной практике и поныне.
Артефакты гальштатской культуры. (Музей археологии Джордж-Гаррет, г. Везуль, От-Саон, Франш-Конте, Бургундия, Франция)
Вот только единой периодизации у гальштатской культуры до сих пор нет. Тот же Пауль Райнеке еще в 1902 году разделил ее на четыре периода, дав им названия по буквам алфавита: А, В, С, D. Однако первые два периода, то есть гальштат А (1200–1100 гг. до н. э.) и гальштат В (1100–800 гг. до н. э.) сегодня принято относить к эпохе позднего бронзового века, а не к гальштатскому времени как таковому. Французские историки предложили свой вариант периодизации: С – ранний гальштат, D1 и D2 – средний и D3 – поздний. Примерно с 480 г. до н. э. (год Марафонской битвы в Греции) уже начинается латенская эпоха, которая сменила гальштатскую.
И если гальштатская культура была преимущественно кельто-иллирийской, то латенская культура объединила и кельтов, и даков, и фракийцев, а кельто-иллирийское сообщество теперь уже занимало относительно небольшой район в Италии. Основными же территориями, где распространилась гальштатская культура, являлись Нижняя Австрия, Словения, области северной Хорватии, а также частично Чехия и Словакия – то есть земли, населенные племенами древних иллирийцев. В Западной Австрии, на юге Германии, в северной Швейцарии, в ряде районов (в основном западных) Франции – расселялись кельты. Кроме того, поселения гальштатцев существовали в Италии в восточной области долины реки По, в Венгрии и даже кое-где в Западной Украине.
Гальштатские мастера производили изделия не только для внутриплеменных нужд, но и на продажу, причем встречаются они довольно далеко от места изготовления, например, их находили в Прибалтике. С гальштатцами связаны такие интересные новинки, как конские удила из бронзы и упряжь, подвески, украшенные орнаментом, мечи и кинжалы с антенными навершиями рукоятей. Причем самые первые железные предметы, оказавшиеся в Прибалтике (их находили в погребениях, найденных в Померании, Восточной Пруссии и в Западной Литве), попали туда через племена, относящиеся к лужицкой культуре и, следовательно, гальштатцы с ними торговали, а те в свою очередь перепродавали их изделия еще дальше на восток. Назад гальтштатцы получали «солнечный камень» — янтарь, который сами, видимо, не добывали, но получали от племен, обитавших по берегам Балтийского моря.
Гальштатская керамика, ок. 800-550 гг. До н.э. (Музей Западной Богемии (Западночешский музей), Пльзень)
Изучению гальштатской культуры в значительной степени помогло то, что в районах ее распространения было множество соляных копей. В них наличествовал специфический микроклимат, обладавший консервирующим действием. Поэтому в них вплоть до настоящего времени так же, как и в датских торфяных болотах, сохранились и трупы, и их одежда, и изделия из кожи, не говоря уже о древесине. Все это позволило достаточно уверенно датировать те или иные находки гальштатской эпохи.
Отмечается, что переход от бронзовой металлургии к железной в ареале распространения гальштатской культуры осуществлялся постепенно, так, что в 900—700 гг. до н. э. бронзовые и железные инструменты прекрасно между собой уживались, причем бронзовые численно преобладали над железными. Землю обрабатывали при помощи плуга и вот тут-то железный плуг и показал свое преимущество над бронзовым.
Макет гальштатской фермы. (Гойбоденмузей в Штраубинге (Нижняя Бавария))
Самым распространенным типом поселения было укрепленное село, однако укрепленное в основном бревенчатой изгородью, имевшее, однако, правильную планировку улиц. Неподалеку находились соляные шахты и медные рудники. В поселках или же неподалеку от них располагались железоплавильные мастерские и кузницы.
«Бронзовая колесница из Штретвега» — один из наиболее известных артефактов гальштатской культуры. Экспонируется в замке Эггенбергов в Граце, а ее точная копия украшает музей г. Юденбурга.
Что касается темы оружия – которая традиционно интересует посетителей сайта ВО, то гальштатцы и здесь сказали свое слово. В их погребениях находят длинные бронзовые и железные мечи, то есть оружие индивидуальных бойцов, поскольку такие мечи требуют большого замаха и ими сложно сражаться в тесном строю. Самое главное, это то, что мечи гальштатцев имели характерную рукоять, делавшую их легко узнаваемыми. Прежде всего, гальштатские мечи имели навершие на рукоятях в форме «шляпы» или перевернутого колокола.
Гальштатский железный меч с колоколовидным бронзовым навершием и рукоятью. (Музей Естественной истории, Вена)
Рукоять гальштатского меча. (Музей Естественной истории, Вена)
Реплика гальштатского меча в экспозиции Неандертальского музея в долине Неандерталь (Германия), административный округ Дюссельдорф.
Другой формой навершия была дуга с «усами», свернутыми в спирали, направленные вверх. Это так называемое «антенное навершие», характерное именно для гальштатцев. Такие же навершия часто украшали их кинжалы. Встречаются в могилах топоры, ножи, а также железные и бронзовые наконечники копий. Шлемы – также были бронзовые, конической формы, но с широкими плоскими полями, либо полусферические и с гребнями, упрочняющими их купольную часть. Панцири делались из отдельных бронзовых пластин, которые традиционно нашивались на кожу, но кельты применяли и двухсторонние цельнокованые кирасы «мускульного типа».
Двухгребневый шлем из археологического музея в Граце, Австрия.
Среди находок в могильниках встречается различной формы бронзовая посуда, оригинальные пряжки-фибулы, керамика ручной лепки, и ожерелья из непрозрачного цветного стекла. Все говорит о том, что искусство племен гальштатской культуры имело прикладной характер, было орнаментальным и тяготело к роскоши. При этом для усопших не жалели украшений из бронзы, золота, стекла, кости, в них находят фибулы, изображающие зверей, золотые шейные гривны, поясные бляшки из бронзы с выбитыми на них узорами. Посуда отличалась яркой росписью желтой и красной красками, с многоцветными геометрическими орнаментами. Интересно, что гальштатцы знали и использовали гончарный круг. Но не всегда! Часто лепили сосуды вручную и качество их от этого хуже не становилось.
Кинжал с антенным навершием рукояти гальштатской культуры. Музей земка Линц в Нижней Австрии).
Было у них и образотворческое искусство, связанное с материализацией духовных образов: это надгробные стелы, небольшие статуэтки из глины и бронзы (например, с изображениями людей, лошадей и т.д.), и даже сложные бронзовые композиции вроде «колесницы из Штретвега» со сценой жертвоприношения. Популярным видом украшения на глиняной посуде, поясах и ситулах (бронзовые усеченно-конической формы ведрах) были штампованные или чеканные фризы, на которых изображались сцены из жизни: пиры, праздники, идущие воины, сцены войны, охоты и религиозные праздники.
Реконструкция повозки гальштатского времени. (Национальный музей, Нюрнберг)
Интересно, что при общности гальштатской культуры в тех или иных районах ее распространения встречаются свои формы погребения. Например, иногда умерших погребали в повозках, или строили для них домики из камней, над которыми насыпали курганы. Кстати, все погребения говорят о значительном социальном расслоении. Кого-то хоронили под курганом вместе с повозкой, ситулами из серебра и фибулами из золота, а кого-то в яме с одним горшком в ногах!
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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