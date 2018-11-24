Лондон выделит Киеву средства на "защиту от агрессии"

Британия поддержит Украину в борьбе против "иностранной агрессии", с этой целью Лондон выделит 11 млн. фунтов стерлингов (около 14 млн 122 тыс. долларов). Об этом сообщает правительство Великобритании в отчете фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018-2019 год.Из документа следует, что Великобритания выделит вышеназванную сумму Украине, которая пойдет на подготовку украинской армии к ведению оборонительных военных действий, "не ведущим к эскалации конфликта". В данную программу войдет боевая подготовка пехоты, обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи.Реализовывать программу помощи Украине, согласно документам, будут МИД Британии, департамент международного развития, министерство обороны, национальное криминальное агентство и государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам.Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Британия усилит военную помощь Украине, направив еще больше своих инструкторов для обучения ВСУ. Также в Лондоне пообещали в помощь украинским военно-морским силам направить в Черное море корабль разведки.