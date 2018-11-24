ВВС Сербии получили первый вертолет Airbus Helicopters Н145М

Министерство обороны Сербии получило первый легкий многоцелевой вертолет Airbus Helicopters Н145М. Церемония передачи прошла на предприятии Airbus Helicopters в Дунауверте (Германия), сербскую сторону представлял министр обороны страны Александр Вулин, передает блог bmpd.Вертолет Н145М является военной модификацией серийно производимого c 2002 года вертолета Н145. Сербы стали третьими после немцев и тайцев заказчиками данной модели. Полный взлетный вес вертолета 3700 кг, он оснащается двумя турбовальными двигателями Safran Arriel 2E и комплексом цифровой авионики Helionix.Всего по контракту Сербия получит девять военных многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H145M, из них шесть пойдут в ВВС Сербии, а три пополнят авиацию министерства внутренних дел страны. Четыре вертолета для ВВС будут оснащены комплексом вооружения Airbus HForce, включающим нашлемный прицел и возможность применения 12.7-мм пулеметов, 20-мм пушки, 70-мм неуправляемых и корректируемых ракет, и, потенциально, управляемых ракет класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух".Переданный Сербии вертолет является первым из шести ,произведенных в интересах ВВС страны, в декабре планируется поставка двух вертолетов для МВД Сербии. Поставка всех девяти вертолетов должна произойти до конца 2019 года.