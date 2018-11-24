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Афганские ВВС потеряли очередной вертолет

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Афганские военно-воздушные силы потеряли очередной вертолет. На юге страны в провинции Кандагар вертолет ВВС Афганистана совершил жесткую посадку, в результате которой погибло два человека и еще двое получили ранения, сообщают афганские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.

Афганские ВВС потеряли очередной вертолет

аэродром Кандагар архивное фото



Согласно заявлению официального представителя Минобороны Афганистана Гафура Ахмада Джавида, инцидент произошел в районе Маруф провинции Кандагар при при взлете вертолета, перевозившего около двадцати афганских военнослужащих. Согласно официальных данных, вертолет в результате технической неполадки загорелся в воздухе, после чего совершил аварийную посадку, приведшую к гибели двух человек. В Министерстве обороны Афганистана не уточнили, какой именно вертолет потерпел крушение.

Между тем, представители запрещенной в России организации "Талибан" заявили, что вертолет был сбит на взлете боевиками движения, после чего рухнул на землю.

Необходимо отметить, что крушения авиации в Афганистане не так уж и редки. Последний случай произошел в конце октября этого года, когда в провинции Фарах потерпел крушение вертолет ВВС Афганистана. В результате крушения погибли 25 афганских военнослужащих. Ответственность за крушение взял на себя "Талибан".


Использованы фотографии:
https://news.sky.com/
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