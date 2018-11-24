Афганские ВВС потеряли очередной вертолет

аэродром Кандагар архивное фото

Афганские военно-воздушные силы потеряли очередной вертолет. На юге страны в провинции Кандагар вертолет ВВС Афганистана совершил жесткую посадку, в результате которой погибло два человека и еще двое получили ранения, сообщают афганские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.Согласно заявлению официального представителя Минобороны Афганистана Гафура Ахмада Джавида, инцидент произошел в районе Маруф провинции Кандагар при при взлете вертолета, перевозившего около двадцати афганских военнослужащих. Согласно официальных данных, вертолет в результате технической неполадки загорелся в воздухе, после чего совершил аварийную посадку, приведшую к гибели двух человек. В Министерстве обороны Афганистана не уточнили, какой именно вертолет потерпел крушение.Между тем, представители запрещенной в России организации "Талибан" заявили, что вертолет был сбит на взлете боевиками движения, после чего рухнул на землю.Необходимо отметить, что крушения авиации в Афганистане не так уж и редки. Последний случай произошел в конце октября этого года, когда в провинции Фарах потерпел крушение вертолет ВВС Афганистана. В результате крушения погибли 25 афганских военнослужащих. Ответственность за крушение взял на себя "Талибан".