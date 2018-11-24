Почти 700 сотрудников различных СМИ погибли в Сирии с начала войны
Арабоязычный информационный портал «Голос столицы», находящийся в оппозиции к официальному правительству Башара Асада, опубликовал данные о том, что с момента начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 и по октябрь 2018 на территории этой страны погибло по различным причинам 689 человек, в той или иной форме работавших на различные СМИ.
Сообщается, что непосредственно от рук международных террористических групп (преимущественно от запрещённого в РФ «Исламского государства») погибло 64 сотрудника СМИ, включая 3 журналистов-иностранцев.
Различные группировки из числа «сирийской умеренной вооружённой оппозиции» обвиняются авторами исследования в гибели всего лишь 25 сотрудников СМИ.
Остальные жертвы (543 человека, в том числе 5 иностранцев) авторы доклада из числа сирийских оппозиционеров посчитали погибшими в результате различных иных причин. В результате факторов, приведших к их гибели, рассматриваются: бомбардировки, огневое воздействие в ходе наземных боёв, другие причины.
Кроме того, отмечается авторами исследования, в настоящее время в заключении на территории Сирии находятся почти 400 журналистов и иных сотрудников СМИ, из них 346 человек содержаться в различных учреждениях по ограничению свободы, подконтрольных официальному Дамаску, и 50 удерживаются различными исламистскими группировками.
Сообщается, что непосредственно от рук международных террористических групп (преимущественно от запрещённого в РФ «Исламского государства») погибло 64 сотрудника СМИ, включая 3 журналистов-иностранцев.
Различные группировки из числа «сирийской умеренной вооружённой оппозиции» обвиняются авторами исследования в гибели всего лишь 25 сотрудников СМИ.
Остальные жертвы (543 человека, в том числе 5 иностранцев) авторы доклада из числа сирийских оппозиционеров посчитали погибшими в результате различных иных причин. В результате факторов, приведших к их гибели, рассматриваются: бомбардировки, огневое воздействие в ходе наземных боёв, другие причины.
Кроме того, отмечается авторами исследования, в настоящее время в заключении на территории Сирии находятся почти 400 журналистов и иных сотрудников СМИ, из них 346 человек содержаться в различных учреждениях по ограничению свободы, подконтрольных официальному Дамаску, и 50 удерживаются различными исламистскими группировками.
- Использованы фотографии:
- damascusv.com
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