Латвийские пограничники опять обнаружили российские корабли

Латвийские вооруженные силы в очередной раз обнаружили недалеко от морской границы российские военные корабли. Согласно сообщению Национальных вооруженных сил (НВС) прибалтийской республики два военных корабля ВМФ РФ находились рядом с морской границей Латвии.Согласно сообщению латвийского военного ведомства, два российских военных корабля - буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" ВМФ РФ, были обнаружены в латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод. Обнаружение произвели военно-морские силы республики 24 ноября 2018 года.Латвийское министерство обороны заявляет абсолютно обо всех обнаруженных российских военных кораблях и самолетах, обнаруженных в районе морской границы и воздушного пространства. В военном ведомстве республики скрупулезно подсчитываю все случаи приближения российских военных к границам Латвии. По их данным, за период 2014-2016 годов, российские корабли и самолеты приближались к латвийской границе 729 раз. Данные за 2017 год не публиковались.Российское Минобороны неоднократно заявляло, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.