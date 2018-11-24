Украина готовится обвинить Россию на Генассамблее ООН

Украина готовит обвинение России в "милитаризации" Черного и Азовского морей, соответствующая резолюция будет подана на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко.Документ будет подан Киевом в декабре для рассмотрения в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН. В документе Украина предоставит собранные доказательства якобы "милитаризации" Россией акватории Черного и Азовского морей. В Москве назвали эти обвинения надуманными и не соответствующими действительности.Обвинения России в якобы "милитаризации" Черного и Азовского моря звучат от украинских властей с регулярной периодичностью. Президент Украины Порошенко прямо обвинил Россию в насыщении Азовского моря военными кораблями и подготовке блокады морских портов Украины.Позицию Украины поддерживают и в Европе. О намерении ЕС "принять меры" в отношении России из-за ситуации в Азовском море заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В российском МИД на это заметили, что Азовское море является внутренним морем России и Украины и не является сферой компетенции ЕС.