В сети разместили видео посадки двух истребителей Су-57

Очередное видео с новейшими российскими многофункциональными самолетами пятого поколения Су-57 опубликовал телеканал "Звезда". Видео посадки двух новых истребителей было размещено на странице ТК "Звезда" в YouTube. Съемки велись в борта военно-транспортного самолета Ан-12.Ранее сообщалось, что Су-57 испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. По словам источника, хорошо осведомленного о ходе испытаний, внутрифюзеляжное вооружение апробировали, все работает нормально, без сбоев.Кроме вооружения, расположенного внутри фюзеляжа, самолет будет нести вооружение на внешней подвеске. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов ранее заявил, что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, которая как раз и будет располагаться вне фюзеляжа. Испытания ракеты вышли на завершающую стадию, ракета сможет поражать высокоскоростные цели на дальности более 300 км. На заключительной стадии полета ракета способна развивать гиперзвуковую скорость до 6 Маха.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сирии истребители Су-57 испытали перспективные крылатые ракеты, но при этом не стал раскрывать подробности проведенных стрельб.Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.