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Лавров: Вашингтон использует ИГ в Сирии в качестве союзника

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Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" используется Соединенными Штатами в качестве союзника при попытках свержения сирийского правительства и смены политической власти в стране, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров: Вашингтон использует ИГ в Сирии в качестве союзника



Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Португалии Сантушем Силвой рассказал, что Госдеп США на днях сделал заявление, в котором прямым тестом заявил, что победа над запрещенным в России "Исламским государством" в Сирии возможна только при смене политического режима в стране. Таким образом, добавил Лавров, подтверждается догадка о том, что в Вашингтоне рассматривают ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии и как союзника в борьбе против сирийского режима. Главная цель США не победа над ИГ, а свержение законной власти.

В настоящее время на территории, контролируемой правительством Сирии остались незначительные силы "Исламского государства", основная масса боевиков находится на территории, подконтрольной Соединенным Штатам, отметил глава МИД РФ, которые сосредоточены в зоне населенного пункта Эт-Танф, где США контролируют печально известный лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия не собирается покидать Сирию, мотивируя это тем, что в стране "пока не наступила стабильность".
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