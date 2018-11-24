Лавров: Вашингтон использует ИГ в Сирии в качестве союзника
Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" используется Соединенными Штатами в качестве союзника при попытках свержения сирийского правительства и смены политической власти в стране, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Португалии Сантушем Силвой рассказал, что Госдеп США на днях сделал заявление, в котором прямым тестом заявил, что победа над запрещенным в России "Исламским государством" в Сирии возможна только при смене политического режима в стране. Таким образом, добавил Лавров, подтверждается догадка о том, что в Вашингтоне рассматривают ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии и как союзника в борьбе против сирийского режима. Главная цель США не победа над ИГ, а свержение законной власти.
В настоящее время на территории, контролируемой правительством Сирии остались незначительные силы "Исламского государства", основная масса боевиков находится на территории, подконтрольной Соединенным Штатам, отметил глава МИД РФ, которые сосредоточены в зоне населенного пункта Эт-Танф, где США контролируют печально известный лагерь беженцев "Эр-Рукбан".
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия не собирается покидать Сирию, мотивируя это тем, что в стране "пока не наступила стабильность".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Португалии Сантушем Силвой рассказал, что Госдеп США на днях сделал заявление, в котором прямым тестом заявил, что победа над запрещенным в России "Исламским государством" в Сирии возможна только при смене политического режима в стране. Таким образом, добавил Лавров, подтверждается догадка о том, что в Вашингтоне рассматривают ИГ как оправдание своего присутствия в Сирии и как союзника в борьбе против сирийского режима. Главная цель США не победа над ИГ, а свержение законной власти.
В настоящее время на территории, контролируемой правительством Сирии остались незначительные силы "Исламского государства", основная масса боевиков находится на территории, подконтрольной Соединенным Штатам, отметил глава МИД РФ, которые сосредоточены в зоне населенного пункта Эт-Танф, где США контролируют печально известный лагерь беженцев "Эр-Рукбан".
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия не собирается покидать Сирию, мотивируя это тем, что в стране "пока не наступила стабильность".
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