Гуманитарная помощь или прикрытие военных поставок США в Йемен и Сомали?

Главная военная база США в районе Баб-эль-Мандебского пролива и зоны Африканского рога

Зоны логистической активности компании «Transoceanic Development», замеченной в поставках грузов военного назначения в интересах Пентагона

Идеолог исламистов Анвар Аль-Авлаки

Американские "морские котики" в ходе выполнения одной из тренировочных миссий

Численность боевиков основных джихадистских объединений в зоне Баб-эль-Мандебского пролива и Африканского рога

Пункт распределения гуманитарной помощи населению Йемена

США стараются скрывать свои военные операции, проводимые подразделениями специального назначения, и связанную с ними тайную военную логистику. Но при этом (в нашем случае) речь не идёт о частных военных компаниях (ЧВК) или о частных военно-логистических компаниях, услугами которых пользуется Пентагон.Как выяснилось, в последнее время американские военные стали применять практику поставок вооружений и иных грузов военного назначения под прикрытием доставки гуманитарной помощи в «горячую точку» (в нашем случае – на территорию Йемена и иных стран зоны Баб-эль-Мандебского пролива и региона Африканского рога).Использование частных логистических компаний вооружёнными силами США, а также их ССО и ЧВК, не является чем-то необычным. Но вот использование поставок гуманитарных грузов при помощи транспортных компаний, аффилированных с ООН, для прикрытия доставки в страну конфликта грузов военного характера – это уже нечто новое.Согласно данным хуситских повстанцев Йемена и оказывающих им поддержку специальных служб Ирана, была раскрыта схема тайных поставок американцами военных грузов на территорию Йемена. Так, силы специальных операций (ССО) США активно использовали компанию «Transoceanic Development», занимавшуюся поставками гуманитарной помощи в эту охваченную гражданской войной страну для реализации своих собственных целей.В частности, ещё в марте 2015 года, когда йеменский конфликт только вступал в фазу вооружённого противостояния, восставшие против своего правительства хуситские мятежники арестовали в городе Сана гражданина США Скотта Дардена по подозрению в антигосударственной деятельности.Официально в Йемене Дарден руководил операционной деятельностью компании «Transoceanic Development» (штаб-квартира – Новый Орлеан, США), которая занималась доставкой гуманитарной помощи под эгидой Международного Красного Креста и Детского фонда ООН в эту страну.Но параллельно, как выяснилось, этот американский гражданин обеспечивал и тайную военную логистику одного из подразделений ССО США в Йемене, которое уже в тот период имело численность в несколько десятков человек.Напомним, что Пентагон проводил боевые рейды на юге Аравийского полуострова, направленные против джихадистов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), ещё с конца нулевых годов. Кроме непосредственно боевых операций, важной сферой сотрудничества между властями Йемена и Вашингтоном в то время было иное взаимодействие в военной сфере (подготовка сил местного спецназа, обучение авианаводчиков и т.п.).Такое обоюдное сотрудничество шло в течение нескольких лет, и лишь иногда омрачалось некоторыми инцидентами (как, например, гибель 40 мирных йеменцев в результате удара с воздуха по одной деревне благодаря ошибочным разведданным). Однако случались и достаточно необычные, скажем так, сюрпризы. В частности, в сентябре 2011 года на территории Йемена, опять-таки, в результате американского удара с воздуха, был устранён лидер местного филиала «Аль-Каиды» Анвар аль-Авлаки, который при этом… являлся гражданином США.Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию: в Штатах даже начался диспут о законности убийства граждан США, не лишённых гражданства этой страны, но ведущих антиправительственную деятельность, вооружённых силами США с применением американских вооружений.Итогом споров стало решение Вашингтона о том, что в таких случаях решение на ликвидацию принимает напрямую президент США без иных согласований. И через месяц после этого с помощью ударного БПЛА был ликвидирован уже родственник вышеуказанного идеолога исламистов.Скажем также, что с 2014 года власти США постановили, что будут осуществлять удары по позициям боевиков международных террористических групп на территории Йемена без согласования с властями этой страны (якобы по причине недопущения утечек информации), и официальная йеменская власть в то время полностью согласилась с этим.Из относительно недавних и интересных эпизодов боевых действий на территории Йемена отметим также рейд в январе 2017 года американского спецназа на деревню Янла, где размещалась одна из ячеек местной «Аль-Каиды», показывающий специфику боевых действий в этой стране.Рейд оказался далеко не самым удачным для американской стороны: официальный представитель регионального командования США признал потери американской стороны в 1 убитого и 2 пострадавших солдат подразделения ССО (в результате катастрофы вертолёта) при устранении 14 джихадистов.Однако к этому заявлению местные работники медицинской службы добавили информацию о гибели в результате боя ещё 30 мирных жителей, включая 3 детей. По мнению отдельных экспертов, когда американские спецназовцы получили неожиданно сильный отпор и отошли с потерями, видимо, не полностью выполнив поставленные задачи, в качестве «ответки» вызванными боевыми вертолётами был нанесён ракетный удар, что и стало основной причиной массовой гибели нонкомбатантов и обширных разрушений. Ну а местная ячейка «Аль-Каиды» наряду с подтверждением гибели нескольких десятков мирных жителей признала гибель лишь 3 своих боевиков и заявила о победе над американским спецназом.После начала гражданской войны в Йемене в 2015 году корабли ВМС США, курсировавшие у южного побережья Аравийского полуострова и находившиеся там на стоянках, неоднократно подвергались обстрелам и нападениям со стороны восставших хуситов. В результате Пентагон дал указание минимизировать прямое участие американских военных и моряков в конфликте и сделать акцент на удары с воздуха, преимущественно с использованием БПЛА.Одновременно с этим были снова активизированы действия американских ССО, начавших уже с апреля-мая 2015 года оказывать поддержку силам ОАЭ и Саудовской Аравии, выступивших в поддержку официальных суннитских властей Йемена. По сообщениям местных очевидцев, вполне активно в Йемене из подразделений американского спецназа действуют «зелёные береты» и «морские котики».Для их логистической поддержки, видимо, и используются транспортные компании, доставляющие гуманитарную помощь в Йемен в последние годы. Начало этому процессу было положено как минимум в 2007 году, когда была зафиксирована поставка военного оборудования и экипировки в Йеменскую Республику из США при помощи компании «Pan-Alpine».В последовавшие годы к этому процессу подключились такие частные компании, как «DHL Global Forwarding» и «Bancroft Global Development» (последняя осуществляла также поставки грузов для военной миссии в Сомали).Можно сказать, что привлечение внегосударственных транспортных компаний для поддержки небольших операций сил специального назначения вполне оправдано с точки зрения Пентагона. Ведь это позволяет не развёртывать достаточно заметную и относительно медленную, громоздкую структуру военно-транспортной логистики, что, в свою очередь, позволяет не только снизить издержки, но и минимизировать внимание общественности и СМИ к этим процессам.Больше того, по некоторым данным, небольшие частные авиакомпании используются американскими военными, часто через подставных лиц, в качестве средств воздушной разведки. В частности, в странах по обе стороны Баб-эль-Мандебского пролива (Сомали, Йемен, Джибути, Судан и т.д.) выявление целей для авиаударов происходило параллельно с процессом доставки разнообразных грузов невоенного назначения, часто – гуманитарного характера.Напомним также, что в составе ВВС США находится 160-й воздушный полк специальных операций, наряду с другими подразделениями сходных боевых функций, а в составе ВВС Канады, ближайшего не только соседа, но и союзника США, имеется 427-я эскадрилья с весьма близким функционалом. Данные подразделения располагают в том числе и парком различных легкомоторных самолётов гражданских моделей, которые используются при проведении операций силами специального назначения этих двух стран. Больше того, в некоторых случаях, по мнению ряда исследователей, пилоты вышеуказанных частей просто на некоторое время замещают гражданских пилотов в местных авиакомпаниях, и таким образом ассистируют не только в выявлении наземных целей, но и помогают осуществлять доставку групп сил спецназа.И, по данным очевидцев, не только пилоты, но даже самолёты этих соединений, маскирующиеся в качестве обычных «воздушных извозчиков», были неоднократно замечены как раз в Йемене и в Сомали.Данная политика смешивания гуманитарных поставок с доставкой грузов военного назначения или просто грузов гражданского характера, но предназначенных для военных нужд, создала за последние годы очень большие проблемы большинству гуманитарных организаций, действующих в зоне Баб-эль-Мандебского пролива и Африканского рога.Во-первых, это ставит простых сотрудников гуманитарных миссий под удар, так как для повстанцев и джихадистов они становятся лицами, поддерживающими США, а не обычными волонтёрами гуманитарных центров. Во-вторых, это сказывается на деловой репутации данных организаций и ухудшает их взаимоотношения с местными властями и населением.И, освещая далее историю с деятельностью двойного назначения руководителя «Transoceanic Development» Скотта Дарена, отметим, что как Международный Красный Крест, так и Детский фонд ООН вполне ожидаемо сообщили, что не имели никакого представления о работе этой организации ещё и на ССО США.Таким образом, благодаря активному вмешательству Пентагона за последние годы в геополитический расклад вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и Африканского рога, а также благодаря неофициальному привлечению им для обеспечения своих секретных боевых операций гражданских логистических компаний, задействованных в международных гуманитарных программах, оказание дальнейшей помощи бедствующему населению государств этого региона поставлено под большой вопрос.