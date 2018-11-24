Рогозин пообещал проверить факт высадки американцев на Луну

Мы такую задачу поставили: полететь, проверить — были или не были. Они говорят, что были. Мы проверим

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в пятницу вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном посетил компанию "Российские космические системы". В ходе посещения он ознакомил иностранного гостя с работой и задачами возглавляемой им корпорации. В ходе разговора с Додоном Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луне.— заявил Рогозин.Глава "Роскосмоса" сообщил, что в настоящее время Россия разрабатывает систему, которая позволит не просто облетать Луну, а выйти на лунную орбиту и в последствии создать на поверхности земного спутника обитаемую базу. Роскосмос совместно с НАСА начал корректировки программы экспериментов на МКС с целью подготовить будущие "лунные" экипажи к работе в условиях, когда помощь с Земли не может прибыть "сиюминутно". С этой целью специалисты разрабатывают новые технологии, которые в будущем смогут обеспечить нормальное функционирование лунных станций.Также Рогозин заявил, что на сегодняшний день ни одно государство не способно реализовать лунную программу самостоятельно. В своих планах освоения спутника Земли Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами.Российский космонавт Сергей Рязанский прокомментировал слова главы "Роскосмоса" о проверке пребывания американцев на Луне, заявив, что после посещения Луны американцами должны остаться следы их высадки на поверхность земного спутника. Он назвал российскую лунную программу "хорошим промежуточным этапом» к полёту на Марс".