МИД РФ: Киев пытается выдать голод в СССР за геноцид украинского народа

Россия отказывается признавать голодомор геноцидом украинского народа. Все попытки Киева представить голод, разразившийся в СССР в 1930-е годы, как геноцид украинцев, не имеют ничего общего с восстановлением справедливости и историческими фактами. Об этом говорится в сообщении российского МИД в Facebook.В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что голод, разразившийся в 1930-е годы в СССР, стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны, а попытки украинских властей представить эту общую трагедию исключительно как "геноцид украинского народа" носят исключительно политизированный характер и не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами".Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало информацию, основанную на основе сравнения переписей 1926 и 1937 года, согласно которой голод в 30-х годах прошлого века сократил численность населения Украины на 20,5%, на Северном Кавказе сокращение составило 20,4%, в Поволжье - 23%, а в Казахстане убыль населения составила 30,9%.Ранее Украина своими жалобами добилась от США признания голода на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах геноцидом украинцев. Соответствующее решение принял Сенат США, который в своей резолюции не только признал геноцид, но и обвинил СССР в нарушении прав человека, свободы слова и права украинцев на самоопределение.