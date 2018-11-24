Эстония осудила действия России в Азовском море

Эстония осуждает действия России в акватории Азовского моря, направленные на усиления давления на Украину с целью оказать экономическое давление на Киев, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер, находящийся с визитом в Киеве, после встречи с Павлом Климкиным призвал международное общество обратить "особое внимание" на ситуацию в Азовском море. Азовское море и ситуация в его акватории стала главной темой встречи Миксера с Климкиным. Эстонский министр иностранных дел заявил, что Россия оказывает политическое давление на Киев с целью причинения ей экономического ущерба путем задержания судов, следующих в порты Украины, а также блокировки портов Украины в Азовском море.Миксер осудил поведение России, призвал Москву уважать международное право и прекратить действия, направленные на эскалацию конфликта. Он напомнил, что ЕС занимает единую позицию поддержки Украины в вопросе конфликта в Азовском море и всецело осуждает постройку Крымского моста через Керченский пролив.Напомним, что в последнее время Киев всеми силами пытается обвинить Россию в "милитаризации" Азовского моря, заявляя, что Россия задерживает украинские суда и блокирует порты Украины, пытаясь нанести экономический ущерб стране. С этой целью Украина развернула целую компанию, в рамках которой использует все доступные методы, направленные на очернение России.