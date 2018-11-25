Конашенков: Боевики обстреляли Алеппо снарядами с хлором

Совершенно очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации. (...) Российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договорённостями отвечает турецкая сторона.

Военнослужащие подразделений РХБЗ ВС РФ прибыли в атакованный боевиками сирийский Алеппо. Представители террористических группировок, которых Запад продолжает называть «оппозицией», нанесли удар по жилым кварталам города боеприпасами, снаряженными отравляющими веществами. В задачи российских военных входит оценка причинённого ущерба и установление химических веществ, которые использовались боевиками.Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал ситуацию. По его словам, предварительная оценка состояния пострадавших говорит о том, что по Алеппо были нанесены удары с использованием хлора.Удар наносился из идлибской зоны деэскалации (из северной её части). РИА Новости приводит заявление Игоря Конашенкова:Стало известно, что Минобороны РФ планирует обсудить инцидент в Алеппо с турецкими коллегами, отвечающими за демилитаризацию Идлиба.Напомним, что Россия и Турция 17 сентября подписали документ, предполагающий создание в сирийской провинции Идлиб зоны деэскалации со вводом туда турецкого военного контингента.