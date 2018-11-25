Украинский спецназ захватил посёлок в "серой" зоне

Чтобы пресечь действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, посёлок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, в очередной раз доказали, что элита украинского войска, при любых обстоятельствах, даст отпор как российским оккупантам, так и их наёмникам.

Штаб так называемой «операции объединённых сил» опубликовал сообщение, в котором говорится, что под контроль ВСУ перешёл ещё один населённый пункт на Светлодарском направлении. Речь идёт о посёлке Рассадки, где, как заявлено, поднят украинский флаг.Операция по взятию Рассадок, если верить сообщениям пресс-центра ООС, готовилась около месяца и осуществлялась силами спецназа вооружённых сил Украины. После взятия населённого пункта под свой контроль, проводится работа по разминированию.Для справки: посёлок Рассадки входит в так называемую "серую" зону. Заявления о его «взятии и зачистке» вызывают немало вопросов. Один из главных: что украинские военные делают на территории, которая определяется как демилитаризованная зона, и от кого они её «зачищали»?В штабе ООС заявляют, что в посёлок «иногда заходили боевики». Боевиками в Киеве продолжают называть представителей вооружённых сил и ополчения Донбасса. Заявлено, что из Рассадок якобы вёлся прицельный огонь по украинским позициям к западу от посёлка, именно этим и пытаются оправдать захват населённого пункта.Заканчивается пресс-релиз штаба ООС традиционным майданным пафосом:Посёлок Рассадки, а точнее то, что от него осталось, теперь находится под контролем украинских войск. Во-первых, это является очередным фактом нарушения Минских соглашений, во-вторых, ВСУ стараются подтянуть туда силы и средства, что делает "серую" зону существенно более узкой на Светлодарском направлении и позволяет украинским силовикам наносить удары по территории ДНР с более близкого расстояния.