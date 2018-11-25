В Израиле начаты крупные учения спецназа "Коммандо"

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает о том, что неподалёку от границы с Египтом был атакован армейский израильский автомобиль. Заявлено, что стрельба велась с египетской территории. При этом добавляется, что пострадавших в результате обстрела нет, и ущерба технике ЦАХАЛ также не нанесено.На этом фоне сообщается о крупнейших за последнее время учениях израильского спецназа. Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне. Продлятся они, по заявлениям представителя пресс-службы ЦАХАЛ, в течение 10 дней. В них задействованы несколько подразделений: «Дувдеван», «Маглан» и «Эгоз».Для справки:- отряд спецназа армии обороны Израиля, предназначение которого – проведение спецопераций на территории противника (за линией фронта). Является составной частью 98-й особой дивизии "Ха-Эш". Подразделение создавалась в 1986 году. За 30 с лишним лет бойцы «Маглана» участвовали во многочисленных операциях за пределами Израиля: в Ливане, на палестинских территориях.Эмблема отряда (ибис):- специальное подразделение, которое используется при проведении контр-партизанских силовых операций. Действует с 1956 года. Часто был задействован при выполнении боевых задач в секторе Газа.- подразделение израильского спецназа, основной задачей которого является выявление и ликвидация представителей террористических группировок. Имеет в своём составе группу, маскирующуюся под арабское население. Занимается в том числе разведывательной деятельностью на территории сектора Газа.Бригада спецназа "Коммандо" была создана около 3-х лет назад. Командует бригадой полковник Яков Хеллер.Проведение учений израильского спецназа контролирует начальник Генерального штаба израильской армии генерал-лейтенант Гади Айзенкот.