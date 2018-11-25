Новости от Ходорковского: Я за сильную армию и против олигарх-капитализма

Моя претензия к Путину - у него слабое, беспомощное, коррумпированное правительство.

Я за правовое государство с независимым судом и верховенством права.

Страна большая и разная. Либо федерализм, правовое государство и разноукладность, либо попытка силовой унификации и новый виток авторитаризма. Моя претензия к нынешней власти не в недостаточной демократичности, а в отказе от правового государства и в несменяемости.

Проблема не в крупном бизнесе и даже не в госсобственности как таковой, а в монополизации, которая в свое время угробила экономику СССР.

Я за сильную армию. Мы живём не в идеальном мире.