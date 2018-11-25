Новости от Ходорковского: Я за сильную армию и против олигарх-капитализма
Экс-сиделец, помилованный президентом, после встречи с инвестором-аферистом Биллом Браудером, опубликовал текстовый вариант своего выступления на конференции с говорящим названием «Россия вместо Путина». Речь идёт о Михаиле Ходорковском, который своё выступление охарактеризовал сначала как «провокационное», а затем сменил характеристику на «не провокационное». Материал на странице в Фейсбуке.
По словам экс-главы ЮКОСа, Владимир Путин находится в Кремле более 20 лет, и «вряд ли порадует новыми открытиями». Ходорковский далее задаётся вопросом о том, что ожидает Россию после ухода Путина с президентского поста. Окружение президента при этом он называет «кремлёвской братвой, у которой будет мало шансов» остаться при своих.
Ходорковский заявил, что он не является либералом в том понимании, какое принято в России. По его словам, он выступает за сильное правительство, но против «государства – ночного сторожа».
Ходорковский о нынешнем правительстве и претензиях к главе государства:
Это заявление можно было бы принимать во внимание, если бы отвлечься от того, что сделал его г-н Ходорковский – человек, который отбывал срок за совершение тяжких преступлений, в том числе были связанных и с гигантскими масштабами коррупции. В свете этого следующее заявление беглого экс-олигарха, «обещавшего» после помилования президентом не заниматься политикой, выглядит как минимум нелепо:
Далее Ходорковский, пытаясь подчёркивать свою "жёсткость", заявляет, что для России он не поддерживает концепцию немедленного внедрения абсолютной демократии на всей территории.
Экс-глава ЮКОСа:
Далее Ходорковский сообщает, что он выступает за крупный бизнес, и о том, что у него претензии к Кремлю за то, что тот консервирует «олигархический капитализм» (кавычки поставлены самим Ходорковским).
Ходорковский:
И далее уж совсем неожиданное от Ходорковского:
При этом добавляет слова о том, что для сегодняшней России характерны: «халтурная анимация», «наёмники под видом ЧВК», «неработающий ГЛОНАСС» и «разрушенные псевдоавианосцы».
Далее Ходорковский явно решил оседлать наболевшую тему, заявив о передаче земель Китаю, переговорах по Курилам с Японией. Это он назвал реальной «псевдопатриотической» ценой за разрушение отношений с Западом.
По словам экс-главы ЮКОСа, Владимир Путин находится в Кремле более 20 лет, и «вряд ли порадует новыми открытиями». Ходорковский далее задаётся вопросом о том, что ожидает Россию после ухода Путина с президентского поста. Окружение президента при этом он называет «кремлёвской братвой, у которой будет мало шансов» остаться при своих.
Ходорковский заявил, что он не является либералом в том понимании, какое принято в России. По его словам, он выступает за сильное правительство, но против «государства – ночного сторожа».
Ходорковский о нынешнем правительстве и претензиях к главе государства:
Моя претензия к Путину - у него слабое, беспомощное, коррумпированное правительство.
Это заявление можно было бы принимать во внимание, если бы отвлечься от того, что сделал его г-н Ходорковский – человек, который отбывал срок за совершение тяжких преступлений, в том числе были связанных и с гигантскими масштабами коррупции. В свете этого следующее заявление беглого экс-олигарха, «обещавшего» после помилования президентом не заниматься политикой, выглядит как минимум нелепо:
Я за правовое государство с независимым судом и верховенством права.
Далее Ходорковский, пытаясь подчёркивать свою "жёсткость", заявляет, что для России он не поддерживает концепцию немедленного внедрения абсолютной демократии на всей территории.
Экс-глава ЮКОСа:
Страна большая и разная. Либо федерализм, правовое государство и разноукладность, либо попытка силовой унификации и новый виток авторитаризма. Моя претензия к нынешней власти не в недостаточной демократичности, а в отказе от правового государства и в несменяемости.
Далее Ходорковский сообщает, что он выступает за крупный бизнес, и о том, что у него претензии к Кремлю за то, что тот консервирует «олигархический капитализм» (кавычки поставлены самим Ходорковским).
Ходорковский:
Проблема не в крупном бизнесе и даже не в госсобственности как таковой, а в монополизации, которая в свое время угробила экономику СССР.
И далее уж совсем неожиданное от Ходорковского:
Я за сильную армию. Мы живём не в идеальном мире.
При этом добавляет слова о том, что для сегодняшней России характерны: «халтурная анимация», «наёмники под видом ЧВК», «неработающий ГЛОНАСС» и «разрушенные псевдоавианосцы».
Далее Ходорковский явно решил оседлать наболевшую тему, заявив о передаче земель Китаю, переговорах по Курилам с Японией. Это он назвал реальной «псевдопатриотической» ценой за разрушение отношений с Западом.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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