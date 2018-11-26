Константин Сёмин: Настоящий голодомор на Украине - сегодня

Советская дипломатия никогда не признавала ни тот, ни другой термины, имея в виду, что оба слова отражают шовинистическую, узконациональную интерпретацию, без сомнения, трагических событий 1-й половины XX века, - проще: приватизацию каждой из трагедий националистами.

Выпуск программы Константина Сёмина «Агитация и пропаганда» посвящён событию, которое, по словам автора, прочно вошло в Википедию – так называемому голодомору. Речь о голоде в СССР в 1932-1933 годах (Украина, Поволжье, Кавказ), который западные «друзья России» обозначают исключительно как «геноцид украинского населения, устроенный Сталиным». А точнее - о том, как те трагические события упомянутые "друзья" стараются представить сегодня.Мероприятия, которые проводились в США и Канаде, сегодня говорят только о том, что из событий 80-летней давности Запад делает очередную политизированную страшилку об «ужасах сталинизма».Глава МИД Канады Христя Фриланд, внучка украинского коллаборациониста, в своё время бежавшего в Канаду, с помпой отрыла памятник «украинскому голодомору» под бурные аплодисменты собравшихся русофобов различных рангов и мастей.Константин Сёмин обращает внимание на то, что в США и Канаде термин «голодомор» пишут через «эйч» -. И это не только как латинизированный украинский вариант произношения слова, но и как связь с другим термином – «холокост».Автор программы:Какие задачи ставят перед собой те, кто продвигает понятие «голодомор» на Западе, ассоциируя голод в СССР исключительно с украинским бедственным положением? По мнению Константина Сёмина, посыл один: «Платите и кайтесь».При этом автор программы говорит о том, что настоящий голодомор (холодомор) на Украине царит сегодня.