Британские ВМС после Солсбери ожидали химатаки на экипаж эсминца
Сразу после инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери 4 марта экипаж эсминца Duncan, находившегося в Черногории, получил приказ срочно вернуться на корабль, пишет The Daily Telegraph.
Черногория вступила в НАТО в 2017 году и является союзником Соединенного Королевства, отмечает газета.
По ее данным, на тот момент численность экипажа эсминца составляла 280 человек. Большая его часть находилась на берегу.
Все без исключения моряки получили на свои мобильные телефоны текстовое сообщение от командира корабля, в котором говорилось: «Британский военный атташе сообщил кораблю, что власти Черногории получили информацию о группировке, которая находится в этом районе, поэтому все члены экипажа должны вернуться на борт до 18:00», говорится в материале.
Как пояснило издание, власти Черногории и британское командование опасались, что моряки могут стать жертвой новой химатаки «возмездия», так как перед прибытием на Балканы корабль «отметился» в Черном море у берегов Крыма.
Представитель британского военного ведомства сообщил газете, что рекомендации по мерам безопасности были основаны на результатах анализа местных угроз и геополитической ситуации. При этом издание отмечает, что никакому другому кораблю ВМС Британии после инцидента в Солсбери подобного приказа не отправлялось. Кстати, никто из членов экипажа миноносца не пострадал.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. по крайней мере, именно так заявили власти королевстваю Сразу после инцидента Лондон заявил, что преступление «с высокой долей вероятности» совершили агенты российских спецслужб. Москва категорически отвергла обвинения и предложила свои услуги в проведении расследования. Однако это предложение было «с негодованием» отклонено.
Черногория вступила в НАТО в 2017 году и является союзником Соединенного Королевства, отмечает газета.
По ее данным, на тот момент численность экипажа эсминца составляла 280 человек. Большая его часть находилась на берегу.
Все без исключения моряки получили на свои мобильные телефоны текстовое сообщение от командира корабля, в котором говорилось: «Британский военный атташе сообщил кораблю, что власти Черногории получили информацию о группировке, которая находится в этом районе, поэтому все члены экипажа должны вернуться на борт до 18:00», говорится в материале.
Как пояснило издание, власти Черногории и британское командование опасались, что моряки могут стать жертвой новой химатаки «возмездия», так как перед прибытием на Балканы корабль «отметился» в Черном море у берегов Крыма.
Представитель британского военного ведомства сообщил газете, что рекомендации по мерам безопасности были основаны на результатах анализа местных угроз и геополитической ситуации. При этом издание отмечает, что никакому другому кораблю ВМС Британии после инцидента в Солсбери подобного приказа не отправлялось. Кстати, никто из членов экипажа миноносца не пострадал.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. по крайней мере, именно так заявили власти королевстваю Сразу после инцидента Лондон заявил, что преступление «с высокой долей вероятности» совершили агенты российских спецслужб. Москва категорически отвергла обвинения и предложила свои услуги в проведении расследования. Однако это предложение было «с негодованием» отклонено.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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