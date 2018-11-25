Роухани назвал Израиль "зловещим результатом Второй мировой войны"
Речь президента Ирана Хасана Роухани произвела особое впечатление на США и Израиль. По словам иранского президента, Израиль является раковой опухолью, которую подпитывают западные режимы с целью продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Заявление Хасана Роухани, в резкой форме высказавшегося по санкционным угрозам Вашингтона в адрес Тегерана, приводит телеканал «Аль-Джазира»:
В Иране часто позволяют себе заявления подобного рода в адрес Израиля, однако президент Роухани крайне редко прибегает к такой риторике. Субботнее выступление с характеристиками Израиля можно считать самым жёстким за всё время его президентства.
Хасан Роухани:
Роухани заявил, что сегодня Саудовская Аравия попала под откровенное давление США.
Роухани:
Напомним, что Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном около трёх лет назад в связи с иранскими протестами против казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии.
Израиль является зловещим результатом Второй мировой войны. Это фейковое государство, режим в котором направляет свою политику так, как выгодно спонсорам.
В Иране часто позволяют себе заявления подобного рода в адрес Израиля, однако президент Роухани крайне редко прибегает к такой риторике. Субботнее выступление с характеристиками Израиля можно считать самым жёстким за всё время его президентства.
Хасан Роухани:
США культивируют тесные связи с отдельными мусульманскими странами для защиты израильского режима. И у нас есть только два пути: расстелить красную ковровую дорожку перед государственными преступниками (сдать суверенитет) или же оставаться верными нашему Пророку, Корану и противостоять несправедливости.
Роухани заявил, что сегодня Саудовская Аравия попала под откровенное давление США.
Роухани:
Мы считаем людей Мекки и Медины (города в Саудовской Аравии) нашими братьями. И мы готовы помочь Саудовской Аравии защитить себя от терроризма и вмешательства со стороны сверхдержавы.
Напомним, что Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном около трёх лет назад в связи с иранскими протестами против казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии.
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