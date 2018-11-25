Роухани назвал Израиль "зловещим результатом Второй мировой войны"

Израиль является зловещим результатом Второй мировой войны. Это фейковое государство, режим в котором направляет свою политику так, как выгодно спонсорам.

США культивируют тесные связи с отдельными мусульманскими странами для защиты израильского режима. И у нас есть только два пути: расстелить красную ковровую дорожку перед государственными преступниками (сдать суверенитет) или же оставаться верными нашему Пророку, Корану и противостоять несправедливости.

Мы считаем людей Мекки и Медины (города в Саудовской Аравии) нашими братьями. И мы готовы помочь Саудовской Аравии защитить себя от терроризма и вмешательства со стороны сверхдержавы.