МВФ и Украина согласовали суммы по новому кредиту
По новой программе Международного валютного фонда (МВФ) Киев до конца года получит первый транш в размере $1,5 млрд., сообщает ресурс Украинские новости со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.
По словам источника, «первый транш составит $1,5 млрд., второй и третий транши – по $1,2 млрд.».
Возможно, до конца текущего года Украина получит два перевода, так что общая сумма превысит 2,5 миллиарда, добавил собеседник.
Ресурс напоминает, что в начале ноября в Киеве работали эксперты фонда, консультировавшие украинские власти по государственному бюджету на следующий год. В итоге Рада приняла закон о госбюджете, в котором соблюдено одно из главных условий ВМФ – дефицит не превысил 2,3% от ВВП. Кроме того, в прогнозе на 2019 год, составленном с помощью западных специалистов, предусмотрен экономический рост на уровне 3%, инфляция – на уровне 7,4% и курс гривны – 29,4 за один доллар.
По словам украинского премьера Гройсмана, принятые документы позволят стране «уверенно войти в 2019 год» и обеспечат ей «стабильность и развитие».
Между тем в РПЦ сравнили Порошенко с Львом Троцким.
В Московском патриархате назвали началом гонений те события, которые сегодня происходят вокруг святыни русского православия на Украине – Почаевской лавры. А именно: украинские власти отбирают монастырь у церкви якобы по настоянию музейных работников.
В сообщении на сайте лавры говорится, что Киев взял курс на уничтожении монашества на территории Западной Украины. В настоящее время начался процесс «уточнения юридического статуса» святыни. Это уже третья попытка превратить лавру в музей.
В монастыре с сожалением констатировали, что Киев сегодня использует коммунистические методы борьбы с Церковью. Так, «около 100 лет назад большевистские лидеры, и прежде всего Лев Троцкий, поставили перед собой задачу создать подконтрольную советской власти православную церковную организацию», главной идеей корой было уничтожение монашества. После создания Обновленческой церкви большевики под лозунгами «пособничества в контрреволюции» изымали у Православной церкви храмы и другое имущество, применяли жесткие репрессии в отношения духовенства. При этом монахи отметили, что раскольников-обновленцев поддержала тогда Константинопольская Патриархия.
Почаевская лавра основана в 13 веке монахами, бежавшими от татарского нашествия. В Киеве недавно пояснили, что комплекс сооружений не принадлежит УПЦ Московского патриархата, а был передан ей во временное пользование. Настоящим же собственником комплекса является украинского государства.
По словам источника, «первый транш составит $1,5 млрд., второй и третий транши – по $1,2 млрд.».
Возможно, до конца текущего года Украина получит два перевода, так что общая сумма превысит 2,5 миллиарда, добавил собеседник.
Ресурс напоминает, что в начале ноября в Киеве работали эксперты фонда, консультировавшие украинские власти по государственному бюджету на следующий год. В итоге Рада приняла закон о госбюджете, в котором соблюдено одно из главных условий ВМФ – дефицит не превысил 2,3% от ВВП. Кроме того, в прогнозе на 2019 год, составленном с помощью западных специалистов, предусмотрен экономический рост на уровне 3%, инфляция – на уровне 7,4% и курс гривны – 29,4 за один доллар.
По словам украинского премьера Гройсмана, принятые документы позволят стране «уверенно войти в 2019 год» и обеспечат ей «стабильность и развитие».
Между тем в РПЦ сравнили Порошенко с Львом Троцким.
В Московском патриархате назвали началом гонений те события, которые сегодня происходят вокруг святыни русского православия на Украине – Почаевской лавры. А именно: украинские власти отбирают монастырь у церкви якобы по настоянию музейных работников.
В сообщении на сайте лавры говорится, что Киев взял курс на уничтожении монашества на территории Западной Украины. В настоящее время начался процесс «уточнения юридического статуса» святыни. Это уже третья попытка превратить лавру в музей.
В монастыре с сожалением констатировали, что Киев сегодня использует коммунистические методы борьбы с Церковью. Так, «около 100 лет назад большевистские лидеры, и прежде всего Лев Троцкий, поставили перед собой задачу создать подконтрольную советской власти православную церковную организацию», главной идеей корой было уничтожение монашества. После создания Обновленческой церкви большевики под лозунгами «пособничества в контрреволюции» изымали у Православной церкви храмы и другое имущество, применяли жесткие репрессии в отношения духовенства. При этом монахи отметили, что раскольников-обновленцев поддержала тогда Константинопольская Патриархия.
Почаевская лавра основана в 13 веке монахами, бежавшими от татарского нашествия. В Киеве недавно пояснили, что комплекс сооружений не принадлежит УПЦ Московского патриархата, а был передан ей во временное пользование. Настоящим же собственником комплекса является украинского государства.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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