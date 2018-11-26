Крушение империи Александра Великого
Законы истории неумолимы, крушение и распад ожидают все великие империи мира. Но даже на этом фоне поражает необычайно быстрый крах империи, созданной Александром Македонским.
Великие государства возникают, когда находящиеся на стадии подъема народы возглавляются неординарными (пассионарными, по определению Льва Гумилева), способными на сверхусилия личностями, которые окружают себя людьми, обладающими сходными качествами. Даже после смерти повелителя, воля этих людей подобно жесткому обручу сковывает в единое целое разнородные куски империй. Так держались Рим и Византия, которые, даже вступив в фазу обскурации, некоторое время ухитрялись черпать пассионарность в среде соседних народов. Вандал по происхождению Стилихон разгромил вестготов во главе с Аларихом. Последний великий полководец Рима — Аэций, который остановил самого Аттилу, был наполовину германцем, но, вслед за Прокопием, мы называем его «последним римлянином», а Л.Гумилев считал его «первым византийцем». Когда иссякли жизненные силы потомков Чингисхана, знамя великого завоевателя подхватили безродные темники, и, если Мамай на данном поприще потерпел неудачу и погиб, то железный Тимур потряс своими завоеваниями половину вселенной и умер в зените славы и могущества. Александр тоже отнюдь не был единственным пассионарием Македонии: целая плеяда блестящих и преданных ему полководцев вполне способна была если не продолжить завоевание мира, то по-крайней мере, некоторое время охранять созданное им государство от распада. Македонская армия была лучшей в мире и как стратеги Антипатр, Антигон, Пердикка и другие не имели достойных противников за рубежами созданной Александром державы. В чем же причина падения империи? В данный случае мы имеем уникальную иллюстрацию положения о том, что для государства гибельны не только недостаток пассионариев, но также и излишнее их количество. Лично Александру его полководцы были, безусловно, и безоговорочно преданны, но добровольно подчиниться любому из своих соперников оказалось не под силу ни одному из них.
Процарствовав всего 13 лет, отличавшийся великолепным здоровьем Александр неожиданно и скоропостижно умер в возрасте 33 лет в июне 323 г. до н.э.
Легенда утверждает, что во время пира военачальник Кассандр тайно влил в его вино воду из Стикса — в одном месте в Греции эта река, якобы, выходила на поверхность. Переправил же этот яд в Вавилон то ли сам Аристотель, то ли один из его учеников (в качестве мести за смерть философа Каллисфена). Считалось, что вода Стикса разъедает все — даже железо и камень, поэтому доставлена она была в козьем копыте. Причины для ненависти к Александру у Кассандра, безусловно, имелись: ему было довольно трудно забыть о том, как царь бил его головой о стену, когда он прибыл к нему послом от своего отца Антипатра (воспитанный в эллинистических традициях юноша позволил себе засмеяться при виде придворных, падающих к ногам Александра). Вот как увидел этот эпизод Оливер Стоун в фильме "Александр" (2004 г.):
С тех пор Кассандр так боялся Александра, что, много лет спустя, уже будучи царем Македонии и подчинив Элладу, чуть не упал в обморок при виде его статуи в Дельфах.
Но на самом деле врачи, выступившие в данном вопросе в качестве экспертов, уже давно пришли к выводу, что симптомы заболевания Александра больше всего похожи на те, что характерны для "лихорадки Западного Нила". Эта болезнь достаточно часто встречается в Африке, Западной Азии и на Среднем Востоке. Носителями вируса являются птицы и животные, переносчиками – москиты. Всемирную известность этот вирус получил в 1999 г. после того, как был завезен в США.
Когда умирающего Александра спросили: "Кому ты оставляешь царство?", он прошептал: "Достойнейшему". А на вопрос: "Кто будет надгробной жертвой над тобой?" ответил: "Вы".
Ответы просто потрясающие: великий завоеватель прямо подталкивает своих полководцев к "соревнованию" за звание "первого после Бога", то есть – себя самого. Не насытившийся кровью, Арес требует продолжения пира устами своего любимого героя. А ситуация и без того была невероятно сложной и чрезвычайно запутанной: после смерти Александра не осталось никого из членов царской семьи, кому полководцы согласны были бы подчиниться. Мужские отпрыски своего рода были уничтожены самим Александром сразу после восшествия на престол. Жив был Геракл – незаконнорожденный сын от Барсины, дочери персидского изгнанника Артабаза (с которым Александр был знаком с детства). Барсина была дважды вдовой — командующих греческими наёмниками Персии Ментора и Мемнона, она неразлучно находилась с царём Македонии до его встречи с Роксаной. Другим претендентом был слабоумный сын Филиппа II Арридей — также незаконнорожденный. Кроме того, жена Александра Роксана была на пятом месяце беременности. И при таких обстоятельствах сам Александр отказывается назвать своего преемника или, хотя бы, регента! Еще недавно верные соратники и испытанные в десятках сражений боевые товарищи бросились делить царства и провинции. Тело самого могущественного монарха Ойкумены тридцать дней оставалось без погребения, сохранилось оно лишь только потому, что кому-то из слуг пришло в голову залить его медом. Дело не в отсутствии должного уважения: обряд погребения царя должен был организовать и провести его преемник (по гречески – диадох). Желающих провести этот обряд было много — слишком много на одного Александра. В итоге первым среди равных с трудом признали Пердикку, которому Александр передал свой перстень с печатью. Ситуация ещё больше обострилась после получения пророчества о великом будущем страны, в которой упокоятся останки Александра. После ожесточенных споров, длившихся целый год, тело завоевателя, погруженное в саркофаг с медом, было отправлено в Македонию (а город Пелла). Однако Птолемей перехватил его в пути.
Отборные части Пердикки, цвет македонской армии, лучшие из лучших, были брошены в погоню за похитителями — и для мотивации ветеранов сейчас не нужно было говорить длинных пафосных речей, либо обещать драгоценную награду. Но Птолемей обманул всех, организовав блестящую операцию прикрытия: он подставил под удар ложный караван с большой охраной, в то время как небольшой отряд с телом Александра шел к Египту другой дорогой – тихо и незаметно. После ожесточенной схватки с людьми Птолемея (которые были уверены в своей высокой миссии и не собирались уступать), воинам Пердикки досталась искусно сделанная кукла. А Птолемей, заполучив тело Александра, стал претендовать на звание первого из диадохов. И двадцать лет не утихали кровопролитные сражения на территории империи Александра — войн диадохов было четыре, а между третьей и четвертой ещё и Вавилонская война (между Антигоном и Селевком). Положение осложнялось самоуправством ветеранов македонской армии, не подчиниться решению которых было невозможно ни для одного из указанных правителей.
— сокрушался по этому поводу римский историк Корнелий Непот.
Разделив государство между собой, полководцы Александра объявили себя стратегами-автократорами (полководцами-самодержцами) единой державы. Большинство исследователей сходится во мнении, что таковыми можно назвать 12 человек:
Антипатр, полководец (и друг) отца Александра — царя Филиппа II. Во время Азиатского похода был оставлен наместником Македонии и Греции, разгромил восставшую Спарту, но разругался с матерью царя — Олимпиадой, которая после смерти Александра вынуждена была отправиться в Эпир. Был назначен стратегом Европы.
Кассандр, сын Антипатра, закрепился в Македонии и Греции.
Полиперхон, командир фаланги, именно его, а не своего сына Кассандра назначил своим преемником Антипатр. Получив власть, пригласил в Македонию находившуюся в Эпире Олимпиаду, которая развернула широкие репрессии против своих врагов, в том числе — против родственников Антипатра.
Антигон Одноглазый, один из полководцев Филиппа II, ещё при жизни Александра назначенный наместником Великой Фригии. Дополнительно получил Памфилию и Ликию. В 306 г.до н.э. объявил себя царем, остальные диадохи последовали его примеру.
Деметрий, сын Антигона. Имел прозвища Сотер (Спаситель, получил его от афинян) и Полиоркет. В разные годы контролировал Элладу, Македонию, Киликию, Кипр. В Афинах некоторое время жил в Парфеноне и почитался живым богом. Его потомки владели Македонией вплоть до завоевания этой страны Римом.
Селевк, полководец, начинавший карьеру телохранителем Александра (царские телохранители в Македонии тех лет являлись ближайшим кадровым резервом, из их числа выбирались командующие армиями и наместники провинций). После битвы при Гидаспе (326 г. до н.э.) получил прозвище Никатор (Победоносный). При первом разделе империи получил Вавилонию.
Эвмен, секретарь Филиппа II, а потом и его сына — Александра. Грек из Кардии, добившийся высокого положения не в силу своего происхождения, а благодаря выдающимся способностям. Получил Каппадокию и Пафлагонию, которые ещё следовало завоевать.
Пердикка, карьеру начинал телохранителем царя Филиппа II, при Александре командовал кавалерийскими частями, последний по счету командир гетайров. Стал хилиархом Азии.
Лисимах, выходец из семьи крестьян-пенестов, телохранитель Александра, который ценил его за огромную физическую силу и храбрость. Один из командиров македонской кавалерии. Получил Ионию и Фракию.
Птолемей, друг детства Александра, проявивший себя в качестве полководца во время Азиатского похода. Преследовал и захватил в плен убийцу Дария — Бесса. Предание называет его внебрачным сыном Филиппа II, что маловероятно. Выступил ярым сторонником раздела государства между полководцами. Получил в управление Египет, наместник которого, грек Клеомент (очень способный и толковый управленец, построивший на пустом месте Александрию), должен был стать его заместителем. Свое правление Птолемей начал с убийства Клеомента. Прозвище Сотер получил от жителей острова Родос (который защитил от Деметрия). В пожилом возрасте написал воспоминания об Александре и Азиатском походе, которые стали одним из источников для сочинения Арриана из Никомедии "Поход Александра Великого". Последней представительницей его династии в Египте была знаменитая Клеопатра.
Кратер, командир пеших телохранителей Александра, полководец, имевший огромный авторитет и снискавший всеобщую любовь среди солдат и офицеров македонской армии. Ему было поручено отвести армию из 11 500 ветеранов на родину (заместителем стал Полиперхон). Назначен попечителем Македонского царства.
Пифон, телохранитель Александра, поддержавший Пердикку в его притязаниях на власть и получивший Мидию, но позже примкнувший к заговору против Пердикки. Казнён Антигоном в 316 г. до н.э.
Могло быть 15, но опытнейший полководец Парменион, во время Азиатского похода неизменно командовавший левым флангом македонской армии (флангом сдерживания, принимавшим на себя удары элитных частей правого крыла противника), и его сын Филота, командир конной гвардии гетайров, были убиты по приказу Александра. Лично Александром был убит Клит, спасший царя в бою на реке Граник, брат его няни, командир агемы — элитного эскадрона гетайров. Можно вспомнить ещё Гефестиона, который, несомненно, был бы назначен регентом, если бы не умер ещё до смерти Александра. Но это назначение не изменило бы ровным счётом ничего в дальнейших событиях: "товарищи по оружию" и "верные соратники "сожрали" бы не имевшего большого авторитета в армии любимчика Александра ещё раньше, чем Пердикку.
Из принявших участие в разделе империи Александра, в собственной постели умерли лишь трое: Антипатр, Кассандр и Птолемей (обстоятельства и точная дата смерти Полиперхона неизвестны, но, скорее всего, он, дожив до 90 лет, умер от старости). Видимость единства диадохи попытались сохранить, сделав царями Филиппа Арридея, слабоумного сына Филиппа Македонского и безвестной танцовщицы (выбор македонского войска) и Александра IV, новорожденного сына Александра (выбор диадохов) при регентстве полководца Пердикки.
Первый раздел империи никого не устроил, и границы начали рушиться буквально на глазах у потрясенных современников.
В Европе регентом царского дома был признан престарелый, но очень авторитетный полководец Антипатр, к которому примкнул самый популярный, после самого Александра, среди солдат полководец — Кратер.
Но уже в 321 г. до н.э. Птолемей, сын Лага, тот самый, что захватил тело Александра и похоронил его в Александрии, отказался подчиниться Пердикке. Антипатр и Кассандр также выступили против хилиарха Азии, но их удар с успехом отразил бывший секретарь Филиппа и Александра Эвмен, который теперь проявил себя как выдающийся полководец.
Одержав победу над бывшим у него в подчинении, но перешедшим на сторону врагов сатрапом Армении Неоптолемом (в армии Александра — командир щитоносцев) Эвмен затем вынужден был сразиться с любимейшим командиром македонской армии, кумиром ветеранов Александра и своим другом — Кратером. Уверенный, что македонцы не будут сражаться против него, Кратер на эту битву вышел без шлема. Но Эвмен направил против Кратера азиатских всадников, один из которых и нанес ему смертельную рану. Присоединившийся к Кратеру Неоптолем в том сражении нашел свою смерть в поединке с Эвменом. Сохранилось достойное героической поэмы описание этого боя Плутархом:
Считавшаяся непобедимой македонская армия Кратера (в составе которой находилось более 11 000 ветеранов Александра!) потерпела полное поражение.
А вот отправившийся в поход на Египет Пердикка был убит в 321 г. до н.э. в своем шатре после неудачной переправы через Нил (тогда утонуло около 2000 солдат). Заговор возглавили Пифон и Селевк. Помощь, которую оказал Птолемей попавшим в бедственную ситуацию македонцам армии Пердикки, произвела на всех такое впечатление, что ему было предложено стать регентом империи и хилиархом Азии. Однако Птолемей, видимо, очень хорошо знал своих бывших товарищей-диадохов, чтобы строить иллюзии о возможности сохранения государства Александра. "Синица в руках" в виде стабильного и самодостаточного Египта показалась ему дороже "журавля" рушившейся империи. Временным регентом был назначен Пифон, на этом посту его скоро сменил стратег Европы Антипатр, который стал теперь единственным правителем государства. После его смерти в 319 г. до н.э., главным защитником династии стал уже знакомый нам Эвмен, который в силу своего происхождения (напомним, что он был греком, а не македонцем), единственный из диадохов, не мог претендовать на царский престол и потому не был заинтересован в устранении наследников Александра. Старые соратники Филиппа и Александра не любили Эвмена и не простили ему смерти популярного в армии Кратера. Эвмен был заочно приговорен к смерти, стратег Азии Антигон Одноглазый направил против него большую армию, которая не смогла ни взять штурмом фригийскую крепость Нору, в которой укрылся Эвмен, ни воспрепятствовать его отступлению из нее. Пришедшая к власти в Македонии Олимпиада назначила Эвмена стратегом Азии, его поддержали наместники индийских и среднеазиатских провинций. Антигон потерпел ряд поражений, но, в ходе последней битвы (в Сузиане) благодаря предательству сатрапа Персиды Певкеста, ему удалось захватить обоз Эвмена. И, не потерпевший ни одного поражения на поле боя Эвмен, был выдан своими воинами-аргироспидами – они просто обменяли своего полководца на обоз, захваченный неприятелем.
А между тем призванная Полиперхоном в Македонию Олимпиада (317 г. до н.э.), приказала убить Арридея, (его жене Эвридике было приказано удавиться, что она исполнила, пожелав той же судьбы Олимпиаде) и развязала кампанию террора против знатных македонских семей, прежде всего — против семьи ненавистного ей Антипатра.
Воспользовавшись всеобщим недовольством, Кассандр завоевал Македонию, взял в плен Олимпиаду, которая, благодаря его стараниям, была приговорена войсковым собранием к смерти. С Олимпиадой возникли проблемы: Кассандру очень хотелось от неё избавиться, но ему не хотелось и прослыть убийцей матери великого Александра. Он предложил ей бежать – гордая царица отказалась. Пришлось все же отправить к ней палачей, но те, увидев Олимпиаду в полном царском облачении, не решились выполнить приказ. Тогда к ней отправили родственников людей, казненных, по её приказу: Олимпиада была забита камнями. И все моральные преграды рухнули в один час: Кассандр начал уничтожать в Македонии память о бывшем кумире – Александре. Скоро по его приказу были фактически взяты под стражу Роксана и её сын, уже лишенный всех царских привилегий, на положении пленников они находились в городе Амфиполь. Во время III войны диадохов, Антигон выступил с требованием восстановить сына Александра на престоле, рассчитывая, таким образом, вызвать волнения в Македонии. Но на судьбе малолетнего царя это никак не отразилось. Между тем, македонцы все чаще стали обращаться к Кассандру с вопросами, когда же он, наконец, вернёт Александра IV ко двору, чтобы будущий царь начал приобщаться к управлению государством. И эти вопросы очень нервировали и Кассандра, и остальных диадохов, которые ещё в 306 г. до н.э. объявили себя царями и начали чеканить монеты со своими портретами (до этого времени на монетах диадохов изображался Александр Великий). Уступать престол Кассандр не желал, прочие диадохи по ночам просыпались в холодном поту, когда им снились кошмары о сыне великого Александра в венце законного царя Македонии. Когда Александру IV исполнилось 14 лет (310 г.до н.э.), Кассандр приказал отравить его и Роксану: мать и сын были похоронены тайно, и в Македонии об их смерти узнали не сразу. А в 309 г. до н.э. по приказу Полиперхона, были убиты Барсина и Геракл. Это стало огромной ошибкой Полиперхона: у него был прекрасные шансы на победу в Македонии — никто, даже Кассандр, сомневающийся в верности своих солдат (которые подозревали, что Роксана и Александр IV умерли не без его помощи) не смел выступить против него, пока рядом был последний сын великого Александра. Но престарелый полководец польстился на обещание Кассандра поддержать его в Пелопонессе. Довольный его уступчивостью, Кассандр сделал все, чтобы в Македонии и Греции узнали об этом убийстве: репутации Полиперхона был нанесен страшный урон, диадох сошел с исторической сцены, он ещё контролировал 2 города (Коринф и Сикион), о большем даже и не помышляя. Последнее упоминание о нем относится к 303 г. до н.э., о месте и времени его смерти ясных сведений не имеется. Добавим, что две сестры Александра также были убиты: Клеопатра — по приказу Антигона, Фессалоника (стала женой Кассандра, от ее имени получил название город Салоники) — убита собственным сыном. Таков был конец македонской династии Аргеадов.
А за пределами Македонии, тем временем, в междоусобной войне, сражаясь против Селевка и Лисимаха, в битве при Ипсе погиб Антигон Одноглазый (301 г.до н.э.).
В этой битве (на стороне Антигона) впервые принял участие в военных действиях ещё мало кому известный молодой царь Эпира, который станет первым из великих противников Рима, но о нем будет рассказано в следующей статье.
В живых еще оставалось четыре диадоха – слишком много для многострадальной империи Александра. Провинции они теперь поделили следующим образом:
Кассандр получил Македонию, Фессалию, Элладу, Эпир.
Лисимах – Фракию, Причерноморье, Фригию, а потом ещё и Вифинию, Пафлагонию и Гераклею Понтийскую.
Селевк к своим владениям в Сирии добавил часть Фригии.
Уклонившийся от схватки Птолемей захватил причитавшуюся Селевку Палестину.
Сын Антигона Деметрий, который обратил в бегство конницу Селевка, но, увлекшись преследованием, оказался отрезан слонами противника от фаланги своего отца (что и стало причиной поражения), остался без царства.
Он без устали воевал в разных странах, заслужив прозвище "Полиоркет" ("Осаждающий города"). Согласитесь, прозвище наследника диадоха Антигона значительно более пафосное и гораздо более приличное, чем у наследника диадоха Птолемея — "Любящий сестру" (Филадельф), причем "любящий" отнюдь не платонически. И сразу всем понятно, кто к границе подошёл: великий воин или…
В 285 г. до н.э. силы и удача Деметрия иссякли, в Малой Азии он потерпел последнее поражение, сдался Селевку и в 283 г. до н.э. умер в тюрьме в Сирии. Но его сын Антигон Гонат (из города Гонны) все же станет царем Македонии. Судьба сыновей фактически уничтожившего македонскую династию Аргеадов Кассандра (по его вине погибли мать, две жены и два сына Александра) была одновременно и страшной, и жалкой. Старший, Антипатр, убивший свою мать (сестру Александра Македонского: семейная традиция, видимо, такая — убить кого-нибудь из родственников великого царя), был изгнан из страны Пирром, которого призвал на помощь младший сын — Александр, поделивший потом с ним Македонию. Ошибкой Александра стало обращение также и к Деметрию Полиоркету. Деметрий немного опоздал, но все же пришел, хмуро посмотрел на довольного Александра, и сообщил ему, что "за вызов надо заплатить", и вообще, что за дела такие: "Где моя половина нашего царства"? Уверенный, что все его проблемы позади, сын Кассандра, посоветовал диадоху "держаться", пожелал "здоровья побольше и хорошего настроения", а, в качестве компенсации, пригласил на пир. На котором Деметрий и зарезал Александра. Пирр, сестра которого была замужем за Деметрием, посоветовал несколько обескураженным македонцам не беспокоиться из-за пустяков. Действительно, какие проблемы? Нужен вам царь? Так вот он, уже есть — Деметрий, тоже македонец, из уважаемой семьи, и даже никого из родственников прежнего царя ни он, ни его папа не убивали, живите и радуйтесь. В общем, типичный рейдерский захват в стиле наших 90-х, только не бизнес, нанятые в качестве "крыши", бандиты "отжали", а царство. И не бандиты, а великие герои Античности, жизни и подвигам которых посвящены тысячи страниц хроник, монографий, исторических романов. Случилось это в 294 г. до н.э. Впрочем, союзниками Пирр и Деметрий были недолго, очень скоро они начали войну в которой их армии разминулись и, в итоге, каждый из них победил: Деметрий — в Эпире, Пирр — в Македонии. А позже объединившиеся против Деметрия Лисимах, Птолемей и Пирр вынудили его бежать из Македонии. После чего Лисимах и Пирру тоже посоветовал как можно быстрее покинуть эту страну.
Победителями в противостоянии диадохов в итоге оказались Птолемей, который закрепился в Египте, Селевк (повторивший поход Александра в Индию и получивший 480 слонов от индийского царя Чандрагупты) и Лисимах (который когда-то полюбился Александру за то, что одолел льва голыми руками). После смерти Птолемея, Лисимах и Селевк вступили в последнюю схватку — наверное, потому что, как в известном фильме, остаться должен был только один.
В итоге в живых не осталось ни одного.
Итак, в 283 г. до н.э. Птолемей Лаг скончался в Александрии, Деметрий — в тюрьме (г.Апамея, Сирия), а 70-летний Лисимах и 80-летний Селевк приняли личное участие в битве при Курупедионе (Сирия). Лисимах пал в бою, его воины перешли к Селевку (потому что он оказался теперь единственным живым соратником Александра). Македония также согласилась признать власть Селевка, и, казалось, что уж теперь-то на территории империи все будет спокойно и хорошо. Какое там! К своему несчастью, он принял при своем дворе Птолемея Керавна (Молнию), сына Птолемея I, внука Антипатра, бежавшего от младшего брата, который унаследовал престол отца. По дороге в Македонию, Селевк был коварно убит Керавном. В последовавшей затем войне за многострадальную Македонию, Птолемей победил сына Деметрия — Антигона, но и сам скоро погиб в битве с галатами: он упал с боевого слона и попал в плен. Его отрубленную голову галаты насадили на копьё и носили для устрашения врагов. Для Македонии результат оказался весьма печальным: страна потеряла огромное количество молодых здоровых мужчин и не получила ничего взамен. Все представители имеющей шансы стать великой династии Аргеадов, включая и сыновей самого Александра, были уничтожены. Греция вновь оказалась раздроблена на крохотные города-государства. Зато на восточном и южном побережьях Средиземного моря – в Египте, Сирии, Малой Азии – возникли эллинистические государства, верхушку которых составили выходцы из Македонии и греческие наёмники из армии Александра. Войны диадохов закончились, сменившись войнами их потомков и эпигонов. Селевкиды, Птолемеи, Антигониды и прочие династии ещё долго вели тяжелые и упорные войны, пока не оказались поглощены Римской империей.
Александр Македонский. Бюст. Археологический музей, Стамбул
Великие государства возникают, когда находящиеся на стадии подъема народы возглавляются неординарными (пассионарными, по определению Льва Гумилева), способными на сверхусилия личностями, которые окружают себя людьми, обладающими сходными качествами. Даже после смерти повелителя, воля этих людей подобно жесткому обручу сковывает в единое целое разнородные куски империй. Так держались Рим и Византия, которые, даже вступив в фазу обскурации, некоторое время ухитрялись черпать пассионарность в среде соседних народов. Вандал по происхождению Стилихон разгромил вестготов во главе с Аларихом. Последний великий полководец Рима — Аэций, который остановил самого Аттилу, был наполовину германцем, но, вслед за Прокопием, мы называем его «последним римлянином», а Л.Гумилев считал его «первым византийцем». Когда иссякли жизненные силы потомков Чингисхана, знамя великого завоевателя подхватили безродные темники, и, если Мамай на данном поприще потерпел неудачу и погиб, то железный Тимур потряс своими завоеваниями половину вселенной и умер в зените славы и могущества. Александр тоже отнюдь не был единственным пассионарием Македонии: целая плеяда блестящих и преданных ему полководцев вполне способна была если не продолжить завоевание мира, то по-крайней мере, некоторое время охранять созданное им государство от распада. Македонская армия была лучшей в мире и как стратеги Антипатр, Антигон, Пердикка и другие не имели достойных противников за рубежами созданной Александром державы. В чем же причина падения империи? В данный случае мы имеем уникальную иллюстрацию положения о том, что для государства гибельны не только недостаток пассионариев, но также и излишнее их количество. Лично Александру его полководцы были, безусловно, и безоговорочно преданны, но добровольно подчиниться любому из своих соперников оказалось не под силу ни одному из них.
Процарствовав всего 13 лет, отличавшийся великолепным здоровьем Александр неожиданно и скоропостижно умер в возрасте 33 лет в июне 323 г. до н.э.
Умирающий Александр (неизвестный скульптор)
Легенда утверждает, что во время пира военачальник Кассандр тайно влил в его вино воду из Стикса — в одном месте в Греции эта река, якобы, выходила на поверхность. Переправил же этот яд в Вавилон то ли сам Аристотель, то ли один из его учеников (в качестве мести за смерть философа Каллисфена). Считалось, что вода Стикса разъедает все — даже железо и камень, поэтому доставлена она была в козьем копыте. Причины для ненависти к Александру у Кассандра, безусловно, имелись: ему было довольно трудно забыть о том, как царь бил его головой о стену, когда он прибыл к нему послом от своего отца Антипатра (воспитанный в эллинистических традициях юноша позволил себе засмеяться при виде придворных, падающих к ногам Александра). Вот как увидел этот эпизод Оливер Стоун в фильме "Александр" (2004 г.):
С тех пор Кассандр так боялся Александра, что, много лет спустя, уже будучи царем Македонии и подчинив Элладу, чуть не упал в обморок при виде его статуи в Дельфах.
Кассандр
Но на самом деле врачи, выступившие в данном вопросе в качестве экспертов, уже давно пришли к выводу, что симптомы заболевания Александра больше всего похожи на те, что характерны для "лихорадки Западного Нила". Эта болезнь достаточно часто встречается в Африке, Западной Азии и на Среднем Востоке. Носителями вируса являются птицы и животные, переносчиками – москиты. Всемирную известность этот вирус получил в 1999 г. после того, как был завезен в США.
Когда умирающего Александра спросили: "Кому ты оставляешь царство?", он прошептал: "Достойнейшему". А на вопрос: "Кто будет надгробной жертвой над тобой?" ответил: "Вы".
Ответы просто потрясающие: великий завоеватель прямо подталкивает своих полководцев к "соревнованию" за звание "первого после Бога", то есть – себя самого. Не насытившийся кровью, Арес требует продолжения пира устами своего любимого героя. А ситуация и без того была невероятно сложной и чрезвычайно запутанной: после смерти Александра не осталось никого из членов царской семьи, кому полководцы согласны были бы подчиниться. Мужские отпрыски своего рода были уничтожены самим Александром сразу после восшествия на престол. Жив был Геракл – незаконнорожденный сын от Барсины, дочери персидского изгнанника Артабаза (с которым Александр был знаком с детства). Барсина была дважды вдовой — командующих греческими наёмниками Персии Ментора и Мемнона, она неразлучно находилась с царём Македонии до его встречи с Роксаной. Другим претендентом был слабоумный сын Филиппа II Арридей — также незаконнорожденный. Кроме того, жена Александра Роксана была на пятом месяце беременности. И при таких обстоятельствах сам Александр отказывается назвать своего преемника или, хотя бы, регента! Еще недавно верные соратники и испытанные в десятках сражений боевые товарищи бросились делить царства и провинции. Тело самого могущественного монарха Ойкумены тридцать дней оставалось без погребения, сохранилось оно лишь только потому, что кому-то из слуг пришло в голову залить его медом. Дело не в отсутствии должного уважения: обряд погребения царя должен был организовать и провести его преемник (по гречески – диадох). Желающих провести этот обряд было много — слишком много на одного Александра. В итоге первым среди равных с трудом признали Пердикку, которому Александр передал свой перстень с печатью. Ситуация ещё больше обострилась после получения пророчества о великом будущем страны, в которой упокоятся останки Александра. После ожесточенных споров, длившихся целый год, тело завоевателя, погруженное в саркофаг с медом, было отправлено в Македонию (а город Пелла). Однако Птолемей перехватил его в пути.
Птолемей I Сотер
Отборные части Пердикки, цвет македонской армии, лучшие из лучших, были брошены в погоню за похитителями — и для мотивации ветеранов сейчас не нужно было говорить длинных пафосных речей, либо обещать драгоценную награду. Но Птолемей обманул всех, организовав блестящую операцию прикрытия: он подставил под удар ложный караван с большой охраной, в то время как небольшой отряд с телом Александра шел к Египту другой дорогой – тихо и незаметно. После ожесточенной схватки с людьми Птолемея (которые были уверены в своей высокой миссии и не собирались уступать), воинам Пердикки досталась искусно сделанная кукла. А Птолемей, заполучив тело Александра, стал претендовать на звание первого из диадохов. И двадцать лет не утихали кровопролитные сражения на территории империи Александра — войн диадохов было четыре, а между третьей и четвертой ещё и Вавилонская война (между Антигоном и Селевком). Положение осложнялось самоуправством ветеранов македонской армии, не подчиниться решению которых было невозможно ни для одного из указанных правителей.
«Знаменитая фаланга Александра Великого, которая прошла Азию и победила персов, привыкнув к славе и своеволию, не желала подчиняться вождям, но стремилась командовать ими, как сейчас делают наши ветераны»,
— сокрушался по этому поводу римский историк Корнелий Непот.
Разделив государство между собой, полководцы Александра объявили себя стратегами-автократорами (полководцами-самодержцами) единой державы. Большинство исследователей сходится во мнении, что таковыми можно назвать 12 человек:
Антипатр, полководец (и друг) отца Александра — царя Филиппа II. Во время Азиатского похода был оставлен наместником Македонии и Греции, разгромил восставшую Спарту, но разругался с матерью царя — Олимпиадой, которая после смерти Александра вынуждена была отправиться в Эпир. Был назначен стратегом Европы.
Кассандр, сын Антипатра, закрепился в Македонии и Греции.
Полиперхон, командир фаланги, именно его, а не своего сына Кассандра назначил своим преемником Антипатр. Получив власть, пригласил в Македонию находившуюся в Эпире Олимпиаду, которая развернула широкие репрессии против своих врагов, в том числе — против родственников Антипатра.
Антигон Одноглазый, один из полководцев Филиппа II, ещё при жизни Александра назначенный наместником Великой Фригии. Дополнительно получил Памфилию и Ликию. В 306 г.до н.э. объявил себя царем, остальные диадохи последовали его примеру.
Деметрий, сын Антигона. Имел прозвища Сотер (Спаситель, получил его от афинян) и Полиоркет. В разные годы контролировал Элладу, Македонию, Киликию, Кипр. В Афинах некоторое время жил в Парфеноне и почитался живым богом. Его потомки владели Македонией вплоть до завоевания этой страны Римом.
Селевк, полководец, начинавший карьеру телохранителем Александра (царские телохранители в Македонии тех лет являлись ближайшим кадровым резервом, из их числа выбирались командующие армиями и наместники провинций). После битвы при Гидаспе (326 г. до н.э.) получил прозвище Никатор (Победоносный). При первом разделе империи получил Вавилонию.
Эвмен, секретарь Филиппа II, а потом и его сына — Александра. Грек из Кардии, добившийся высокого положения не в силу своего происхождения, а благодаря выдающимся способностям. Получил Каппадокию и Пафлагонию, которые ещё следовало завоевать.
Пердикка, карьеру начинал телохранителем царя Филиппа II, при Александре командовал кавалерийскими частями, последний по счету командир гетайров. Стал хилиархом Азии.
Лисимах, выходец из семьи крестьян-пенестов, телохранитель Александра, который ценил его за огромную физическую силу и храбрость. Один из командиров македонской кавалерии. Получил Ионию и Фракию.
Птолемей, друг детства Александра, проявивший себя в качестве полководца во время Азиатского похода. Преследовал и захватил в плен убийцу Дария — Бесса. Предание называет его внебрачным сыном Филиппа II, что маловероятно. Выступил ярым сторонником раздела государства между полководцами. Получил в управление Египет, наместник которого, грек Клеомент (очень способный и толковый управленец, построивший на пустом месте Александрию), должен был стать его заместителем. Свое правление Птолемей начал с убийства Клеомента. Прозвище Сотер получил от жителей острова Родос (который защитил от Деметрия). В пожилом возрасте написал воспоминания об Александре и Азиатском походе, которые стали одним из источников для сочинения Арриана из Никомедии "Поход Александра Великого". Последней представительницей его династии в Египте была знаменитая Клеопатра.
Кратер, командир пеших телохранителей Александра, полководец, имевший огромный авторитет и снискавший всеобщую любовь среди солдат и офицеров македонской армии. Ему было поручено отвести армию из 11 500 ветеранов на родину (заместителем стал Полиперхон). Назначен попечителем Македонского царства.
Пифон, телохранитель Александра, поддержавший Пердикку в его притязаниях на власть и получивший Мидию, но позже примкнувший к заговору против Пердикки. Казнён Антигоном в 316 г. до н.э.
Могло быть 15, но опытнейший полководец Парменион, во время Азиатского похода неизменно командовавший левым флангом македонской армии (флангом сдерживания, принимавшим на себя удары элитных частей правого крыла противника), и его сын Филота, командир конной гвардии гетайров, были убиты по приказу Александра. Лично Александром был убит Клит, спасший царя в бою на реке Граник, брат его няни, командир агемы — элитного эскадрона гетайров. Можно вспомнить ещё Гефестиона, который, несомненно, был бы назначен регентом, если бы не умер ещё до смерти Александра. Но это назначение не изменило бы ровным счётом ничего в дальнейших событиях: "товарищи по оружию" и "верные соратники "сожрали" бы не имевшего большого авторитета в армии любимчика Александра ещё раньше, чем Пердикку.
Из принявших участие в разделе империи Александра, в собственной постели умерли лишь трое: Антипатр, Кассандр и Птолемей (обстоятельства и точная дата смерти Полиперхона неизвестны, но, скорее всего, он, дожив до 90 лет, умер от старости). Видимость единства диадохи попытались сохранить, сделав царями Филиппа Арридея, слабоумного сына Филиппа Македонского и безвестной танцовщицы (выбор македонского войска) и Александра IV, новорожденного сына Александра (выбор диадохов) при регентстве полководца Пердикки.
Распределение сатрапий Пердиккой
Первый раздел империи никого не устроил, и границы начали рушиться буквально на глазах у потрясенных современников.
Царства диадохов в 315 г.до н.э.
В Европе регентом царского дома был признан престарелый, но очень авторитетный полководец Антипатр, к которому примкнул самый популярный, после самого Александра, среди солдат полководец — Кратер.
Антипатр
Кратер в фильме О. Стоуна "Александр", 2004 г.
Но уже в 321 г. до н.э. Птолемей, сын Лага, тот самый, что захватил тело Александра и похоронил его в Александрии, отказался подчиниться Пердикке. Антипатр и Кассандр также выступили против хилиарха Азии, но их удар с успехом отразил бывший секретарь Филиппа и Александра Эвмен, который теперь проявил себя как выдающийся полководец.
Эвмен
Одержав победу над бывшим у него в подчинении, но перешедшим на сторону врагов сатрапом Армении Неоптолемом (в армии Александра — командир щитоносцев) Эвмен затем вынужден был сразиться с любимейшим командиром македонской армии, кумиром ветеранов Александра и своим другом — Кратером. Уверенный, что македонцы не будут сражаться против него, Кратер на эту битву вышел без шлема. Но Эвмен направил против Кратера азиатских всадников, один из которых и нанес ему смертельную рану. Присоединившийся к Кратеру Неоптолем в том сражении нашел свою смерть в поединке с Эвменом. Сохранилось достойное героической поэмы описание этого боя Плутархом:
«Со страшной силой, словно триеры, оба выпустили из рук поводья и, вцепившись друг в друга, стали стаскивать с противника шлем и ломать панцирь на плечах. Во время этой драки, оба коня выскользнули из-под своих седоков и умчались, а всадники, упав на землю, продолжали яростную борьбу. Неоптолем попробовал было приподняться, но Эвмен перебил ему колено, а сам вскочил на ноги. Опершись на здоровое колено, и не обращая внимания на поврежденное, Неоптолем отчаянно защищался, однако удары его были неопасны, и, наконец, пораженный в шею, он упал и вытянулся на земле. Весь во власти гнева и старинной ненависти, Эвмен с проклятиями стал сдирать с него доспехи, но умирающий незаметно просунул свой меч, который все еще держал в руке, под панцирь Эвмена и ранил его в пах, где доспех неплотно прилегает к телу. Удар, нанесенный слабеющей рукой, был неопасен и больше испугал Эвмена, чем повредил ему».
Считавшаяся непобедимой македонская армия Кратера (в составе которой находилось более 11 000 ветеранов Александра!) потерпела полное поражение.
А вот отправившийся в поход на Египет Пердикка был убит в 321 г. до н.э. в своем шатре после неудачной переправы через Нил (тогда утонуло около 2000 солдат). Заговор возглавили Пифон и Селевк. Помощь, которую оказал Птолемей попавшим в бедственную ситуацию македонцам армии Пердикки, произвела на всех такое впечатление, что ему было предложено стать регентом империи и хилиархом Азии. Однако Птолемей, видимо, очень хорошо знал своих бывших товарищей-диадохов, чтобы строить иллюзии о возможности сохранения государства Александра. "Синица в руках" в виде стабильного и самодостаточного Египта показалась ему дороже "журавля" рушившейся империи. Временным регентом был назначен Пифон, на этом посту его скоро сменил стратег Европы Антипатр, который стал теперь единственным правителем государства. После его смерти в 319 г. до н.э., главным защитником династии стал уже знакомый нам Эвмен, который в силу своего происхождения (напомним, что он был греком, а не македонцем), единственный из диадохов, не мог претендовать на царский престол и потому не был заинтересован в устранении наследников Александра. Старые соратники Филиппа и Александра не любили Эвмена и не простили ему смерти популярного в армии Кратера. Эвмен был заочно приговорен к смерти, стратег Азии Антигон Одноглазый направил против него большую армию, которая не смогла ни взять штурмом фригийскую крепость Нору, в которой укрылся Эвмен, ни воспрепятствовать его отступлению из нее. Пришедшая к власти в Македонии Олимпиада назначила Эвмена стратегом Азии, его поддержали наместники индийских и среднеазиатских провинций. Антигон потерпел ряд поражений, но, в ходе последней битвы (в Сузиане) благодаря предательству сатрапа Персиды Певкеста, ему удалось захватить обоз Эвмена. И, не потерпевший ни одного поражения на поле боя Эвмен, был выдан своими воинами-аргироспидами – они просто обменяли своего полководца на обоз, захваченный неприятелем.
А между тем призванная Полиперхоном в Македонию Олимпиада (317 г. до н.э.), приказала убить Арридея, (его жене Эвридике было приказано удавиться, что она исполнила, пожелав той же судьбы Олимпиаде) и развязала кампанию террора против знатных македонских семей, прежде всего — против семьи ненавистного ей Антипатра.
Олимпиада, мать Александра
Воспользовавшись всеобщим недовольством, Кассандр завоевал Македонию, взял в плен Олимпиаду, которая, благодаря его стараниям, была приговорена войсковым собранием к смерти. С Олимпиадой возникли проблемы: Кассандру очень хотелось от неё избавиться, но ему не хотелось и прослыть убийцей матери великого Александра. Он предложил ей бежать – гордая царица отказалась. Пришлось все же отправить к ней палачей, но те, увидев Олимпиаду в полном царском облачении, не решились выполнить приказ. Тогда к ней отправили родственников людей, казненных, по её приказу: Олимпиада была забита камнями. И все моральные преграды рухнули в один час: Кассандр начал уничтожать в Македонии память о бывшем кумире – Александре. Скоро по его приказу были фактически взяты под стражу Роксана и её сын, уже лишенный всех царских привилегий, на положении пленников они находились в городе Амфиполь. Во время III войны диадохов, Антигон выступил с требованием восстановить сына Александра на престоле, рассчитывая, таким образом, вызвать волнения в Македонии. Но на судьбе малолетнего царя это никак не отразилось. Между тем, македонцы все чаще стали обращаться к Кассандру с вопросами, когда же он, наконец, вернёт Александра IV ко двору, чтобы будущий царь начал приобщаться к управлению государством. И эти вопросы очень нервировали и Кассандра, и остальных диадохов, которые ещё в 306 г. до н.э. объявили себя царями и начали чеканить монеты со своими портретами (до этого времени на монетах диадохов изображался Александр Великий). Уступать престол Кассандр не желал, прочие диадохи по ночам просыпались в холодном поту, когда им снились кошмары о сыне великого Александра в венце законного царя Македонии. Когда Александру IV исполнилось 14 лет (310 г.до н.э.), Кассандр приказал отравить его и Роксану: мать и сын были похоронены тайно, и в Македонии об их смерти узнали не сразу. А в 309 г. до н.э. по приказу Полиперхона, были убиты Барсина и Геракл. Это стало огромной ошибкой Полиперхона: у него был прекрасные шансы на победу в Македонии — никто, даже Кассандр, сомневающийся в верности своих солдат (которые подозревали, что Роксана и Александр IV умерли не без его помощи) не смел выступить против него, пока рядом был последний сын великого Александра. Но престарелый полководец польстился на обещание Кассандра поддержать его в Пелопонессе. Довольный его уступчивостью, Кассандр сделал все, чтобы в Македонии и Греции узнали об этом убийстве: репутации Полиперхона был нанесен страшный урон, диадох сошел с исторической сцены, он ещё контролировал 2 города (Коринф и Сикион), о большем даже и не помышляя. Последнее упоминание о нем относится к 303 г. до н.э., о месте и времени его смерти ясных сведений не имеется. Добавим, что две сестры Александра также были убиты: Клеопатра — по приказу Антигона, Фессалоника (стала женой Кассандра, от ее имени получил название город Салоники) — убита собственным сыном. Таков был конец македонской династии Аргеадов.
А за пределами Македонии, тем временем, в междоусобной войне, сражаясь против Селевка и Лисимаха, в битве при Ипсе погиб Антигон Одноглазый (301 г.до н.э.).
Антигон Одноглазый
В этой битве (на стороне Антигона) впервые принял участие в военных действиях ещё мало кому известный молодой царь Эпира, который станет первым из великих противников Рима, но о нем будет рассказано в следующей статье.
В переводе на русский язык его имя означает "Огненный" или "Рыжий". Памятник в греческом городе Арта
В живых еще оставалось четыре диадоха – слишком много для многострадальной империи Александра. Провинции они теперь поделили следующим образом:
Кассандр получил Македонию, Фессалию, Элладу, Эпир.
Лисимах – Фракию, Причерноморье, Фригию, а потом ещё и Вифинию, Пафлагонию и Гераклею Понтийскую.
Селевк к своим владениям в Сирии добавил часть Фригии.
Уклонившийся от схватки Птолемей захватил причитавшуюся Селевку Палестину.
Сын Антигона Деметрий, который обратил в бегство конницу Селевка, но, увлекшись преследованием, оказался отрезан слонами противника от фаланги своего отца (что и стало причиной поражения), остался без царства.
Деметрий Полиоркет
Он без устали воевал в разных странах, заслужив прозвище "Полиоркет" ("Осаждающий города"). Согласитесь, прозвище наследника диадоха Антигона значительно более пафосное и гораздо более приличное, чем у наследника диадоха Птолемея — "Любящий сестру" (Филадельф), причем "любящий" отнюдь не платонически. И сразу всем понятно, кто к границе подошёл: великий воин или…
В 285 г. до н.э. силы и удача Деметрия иссякли, в Малой Азии он потерпел последнее поражение, сдался Селевку и в 283 г. до н.э. умер в тюрьме в Сирии. Но его сын Антигон Гонат (из города Гонны) все же станет царем Македонии. Судьба сыновей фактически уничтожившего македонскую династию Аргеадов Кассандра (по его вине погибли мать, две жены и два сына Александра) была одновременно и страшной, и жалкой. Старший, Антипатр, убивший свою мать (сестру Александра Македонского: семейная традиция, видимо, такая — убить кого-нибудь из родственников великого царя), был изгнан из страны Пирром, которого призвал на помощь младший сын — Александр, поделивший потом с ним Македонию. Ошибкой Александра стало обращение также и к Деметрию Полиоркету. Деметрий немного опоздал, но все же пришел, хмуро посмотрел на довольного Александра, и сообщил ему, что "за вызов надо заплатить", и вообще, что за дела такие: "Где моя половина нашего царства"? Уверенный, что все его проблемы позади, сын Кассандра, посоветовал диадоху "держаться", пожелал "здоровья побольше и хорошего настроения", а, в качестве компенсации, пригласил на пир. На котором Деметрий и зарезал Александра. Пирр, сестра которого была замужем за Деметрием, посоветовал несколько обескураженным македонцам не беспокоиться из-за пустяков. Действительно, какие проблемы? Нужен вам царь? Так вот он, уже есть — Деметрий, тоже македонец, из уважаемой семьи, и даже никого из родственников прежнего царя ни он, ни его папа не убивали, живите и радуйтесь. В общем, типичный рейдерский захват в стиле наших 90-х, только не бизнес, нанятые в качестве "крыши", бандиты "отжали", а царство. И не бандиты, а великие герои Античности, жизни и подвигам которых посвящены тысячи страниц хроник, монографий, исторических романов. Случилось это в 294 г. до н.э. Впрочем, союзниками Пирр и Деметрий были недолго, очень скоро они начали войну в которой их армии разминулись и, в итоге, каждый из них победил: Деметрий — в Эпире, Пирр — в Македонии. А позже объединившиеся против Деметрия Лисимах, Птолемей и Пирр вынудили его бежать из Македонии. После чего Лисимах и Пирру тоже посоветовал как можно быстрее покинуть эту страну.
Победителями в противостоянии диадохов в итоге оказались Птолемей, который закрепился в Египте, Селевк (повторивший поход Александра в Индию и получивший 480 слонов от индийского царя Чандрагупты) и Лисимах (который когда-то полюбился Александру за то, что одолел льва голыми руками). После смерти Птолемея, Лисимах и Селевк вступили в последнюю схватку — наверное, потому что, как в известном фильме, остаться должен был только один.
Лисимах, бюст, музей археологии Неаполь
Селевк I Никатор
В итоге в живых не осталось ни одного.
Итак, в 283 г. до н.э. Птолемей Лаг скончался в Александрии, Деметрий — в тюрьме (г.Апамея, Сирия), а 70-летний Лисимах и 80-летний Селевк приняли личное участие в битве при Курупедионе (Сирия). Лисимах пал в бою, его воины перешли к Селевку (потому что он оказался теперь единственным живым соратником Александра). Македония также согласилась признать власть Селевка, и, казалось, что уж теперь-то на территории империи все будет спокойно и хорошо. Какое там! К своему несчастью, он принял при своем дворе Птолемея Керавна (Молнию), сына Птолемея I, внука Антипатра, бежавшего от младшего брата, который унаследовал престол отца. По дороге в Македонию, Селевк был коварно убит Керавном. В последовавшей затем войне за многострадальную Македонию, Птолемей победил сына Деметрия — Антигона, но и сам скоро погиб в битве с галатами: он упал с боевого слона и попал в плен. Его отрубленную голову галаты насадили на копьё и носили для устрашения врагов. Для Македонии результат оказался весьма печальным: страна потеряла огромное количество молодых здоровых мужчин и не получила ничего взамен. Все представители имеющей шансы стать великой династии Аргеадов, включая и сыновей самого Александра, были уничтожены. Греция вновь оказалась раздроблена на крохотные города-государства. Зато на восточном и южном побережьях Средиземного моря – в Египте, Сирии, Малой Азии – возникли эллинистические государства, верхушку которых составили выходцы из Македонии и греческие наёмники из армии Александра. Войны диадохов закончились, сменившись войнами их потомков и эпигонов. Селевкиды, Птолемеи, Антигониды и прочие династии ещё долго вели тяжелые и упорные войны, пока не оказались поглощены Римской империей.
- Автор:
- Рыжов В.А.
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