Крушение империи Александра Великого

Александр Македонский. Бюст. Археологический музей, Стамбул

Умирающий Александр (неизвестный скульптор)

Кассандр

Птолемей I Сотер

«Знаменитая фаланга Александра Великого, которая прошла Азию и победила персов, привыкнув к славе и своеволию, не желала подчиняться вождям, но стремилась командовать ими, как сейчас делают наши ветераны»

Распределение сатрапий Пердиккой

Царства диадохов в 315 г.до н.э.

Антипатр

Кратер в фильме О. Стоуна "Александр", 2004 г.

Эвмен

«Со страшной силой, словно триеры, оба выпустили из рук поводья и, вцепившись друг в друга, стали стаскивать с противника шлем и ломать панцирь на плечах. Во время этой драки, оба коня выскользнули из-под своих седоков и умчались, а всадники, упав на землю, продолжали яростную борьбу. Неоптолем попробовал было приподняться, но Эвмен перебил ему колено, а сам вскочил на ноги. Опершись на здоровое колено, и не обращая внимания на поврежденное, Неоптолем отчаянно защищался, однако удары его были неопасны, и, наконец, пораженный в шею, он упал и вытянулся на земле. Весь во власти гнева и старинной ненависти, Эвмен с проклятиями стал сдирать с него доспехи, но умирающий незаметно просунул свой меч, который все еще держал в руке, под панцирь Эвмена и ранил его в пах, где доспех неплотно прилегает к телу. Удар, нанесенный слабеющей рукой, был неопасен и больше испугал Эвмена, чем повредил ему».

Олимпиада, мать Александра

Антигон Одноглазый

В переводе на русский язык его имя означает "Огненный" или "Рыжий". Памятник в греческом городе Арта

Деметрий Полиоркет

Лисимах, бюст, музей археологии Неаполь

Селевк I Никатор