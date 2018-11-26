Что для нас Крым и Донбасс?

Даже на «ВО» возникла дискуссия: некоторые комментаторы считают, что именно восстание в Крыму и на всём юго-востоке Украины против киевского майдана, а также помощь восставшим из России привели к росту неонацистских формирований в 2014 году на Украине. А совсем не то, что сама Украина после майдана, украшенного портретом Бандеры, стала бандеровской. Они как бы считают, что ничего после этой «революции гидности» кардинально не изменилось на Украине, какая была, такая и осталась. Революция в Киеве хоть и была, но её как бы и не было! Вот такая бандеровская логика!Распространение нацизма по Украине, по этой логике, произошло в первую очередь как реакция на отделение Крыма. А если бы не «Крым», то Дмитро Ярош распустил бы свой «Правый сектор» (запрещен в РФ), и «Азов» Андрея Билецкого самоликвидировался бы? Что было бы, если бы… На эту тему можно сочинять сколько угодно, чем и занимаются адвокаты неонацистов Яроша и Билецкого. Не просто так, а для того, чтобы выдвинуть потом тезис: это крымчане и Россия виноваты! А неонацистов не за что упрекать. Кстати, этот тезис выдвигала в 2014 году американская пресса, оправдывая уже тогда распространение нацизма на Украине после госпереворота.Вообще, это логика бандитов, обвиняющих своих жертв в том, что они оказали сопротивление, не расстались добровольно со свободой, своим достоинством, не встали перед ними на колени, и им пришлось применить силу! Хотя можно было бы без неё обойтись! По этой бандитской логике и взваливают на восставшие против нацистов Крым и Донбасс ответственность за возрождение нацизма на Украине.И по телевизору как бы серьёзные эксперты из Киева говорят постоянно: вот если бы Россия «не оккупировала Крым», всё было бы по-иному. Да, тогда была бы большая война в Европе. Воссоединение Крыма с Россией предотвратило большую войну в Европе в 2014 году, о которой говорил президент Франции Олланд, когда он с канцлером Меркель летал ночью в Москву к Путину после окончания мюнхенской конференции.Если бы Россия не воссоединила Крым в 2014 году, началась бы большая война в Европе из-за событий в Крыму, где начались бы бесчинства бандеровских «активистов», «правых секторов» и «азовов» на виду российской базы ВМФ в Севастополе. Собственно, на это был расчёт ещё здравствовавшего тогда серого кардинала Вашингтона Збигнева Бжезинского, когда он говорил о войне России и Запада на Украине. Вот бесчинства неонацистов в Крыму не могли остаться без военного ответа России, но Владимиру Путину и советникам его удалось купировать эту угрозу.Крымский вопрос – это надолго, слишком многие охотно рассуждают на тему: «Россия оккупировала Крым». Но заметим, рассуждающие при этом солидаризируются с бандеровцами, с теми же Ярошем и Билецким, с экспертами Трюханами и Карасёвыми, которые взваливают всю ответственность на мирные протесты антимайдановцев, погибших одесситов, а потом ополченцев Донбасса.Что было раньше: майдан в Киеве или не принявшие его Крым и Донбасс? Адвокаты неонацизма уходят от этого вопроса, сводят его к проблеме «курицы и яйца»: что было раньше? Это как бы не имеет значения. И наши либералы Рыбаковы – Надеждины им подпевают: фашисты были на майдане, но такие маленькие, и только после Крыма и Донбасса они пошли в рост. Легко повторяют бандеровскую ложь. А это совсем не мелочь, этим они вместе с бандеровцами пытаются возложить ответственность за возрождение бандеровского нацизма на Украине на Россию. Раньше они так же пели нам, что нацистов и бандеровцев на Украине практически нет, они там ну очень маленькие.Бандеровских нацистов было мало на майдане в Киеве? Официальный нацист, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок был одним из трёх лидеров майдана наряду с Кличко и Яценюком, которые вместе с европейскими посредниками-министрами подписывали последний меморандум с президентом Януковичем. Впрочем, Яценюк совсем недалеко ушёл от Тягнибока, он ведь был вместе с Ярошем в бандформированиях на Кавказе. «Правый сектор» Яроша был вооружённой силой майдана!Кстати, европейские официальные лица тогда впервые подписали официальный документ вместе с нацистом Тягнибоком, признали его как политика! Потом от этого позора отмывались, задвигая Тягнибока подальше от политической авансцены. Но он там был весной 2014 года, и до сих пор в строю украинского политикума. И ни одного слова осуждения в его адрес ни от кого в Киеве не было! Уважаемый нацист!Вообще, после майдана на бандеровской Украине нацисты из «Правого сектора», «Свободы», «Азова» и других наци-батов хоть раз были осуждены в общественном мнении? Или на официальном уровне? Они объявлены героями, спасшими «революцию гидности» в трудный час. Официально ведь нацизм на Украине как бы запрещён! Поэтому формально нацистов как бы вообще нет! Потому что на Украине закона сегодня нет! Есть произвол нацистов у власти, объявивших официально, что их нет. Так дьявол всегда говорит, что его нет, говорит Библия.Однако нацисты «Правого сектора» и «Азова» действительно спасли свою революцию в трудный час, потому что после госпереворота в 2014 году развалились ВСУ: кадровые офицеры неоднозначно восприняли этот майдан. Вот этот постмайданный развал ВСУ действительно стал причиной, по которой Турчинов, Аваков и прочая хунта всячески поддержали неонацистов с майдана, и опёрлись на них, как и на уголовников, которых Аваков выпустил из тюрем для устрашения Юго-востока страны. В этом заключается та самая объективная причина роста неонацизма на Украине в 2014 году, которую его апологеты приписывают жертвам нацистов.На мирных протестующих против майдана весной 2014 года, его бандеровских идеалов, языковой дискриминации и расистского отношения к жителям Крыма, Донбасса, Одессы и Мариуполя напали вооружённые Турчиновым и Аваковым наци-батальоны и уголовники, потому что ВСУ было деморализовано бандеровским госпереворотом.Сегодня под давлением Запада официальный Киев на словах открещивается от своих нацистов, Яроши, Тягныбоки и Билецкие отодвинуты на задний план, чтобы они не портили картинку западным СМИ. Музычко, побратима Яроша, бесчинствовавшего особенно нагло, спецназ Авакова даже показательно ликвидировал.Но рога и копыта нацистов всё равно вылезают отовсюду. Отморозки из «Торнадо» снимали свои бесчинства на телефон, поэтому их осудили в конце концов, но остальные умнее и не бахвалятся своими преступлениями. Мы что, не понимаем, что «торнадо» было массовым явлением на Украине? Вот наши либералы этого совсем не понимают, ну что поделаешь, тупые они, по Михаилу Задорнову. Хотя бандеровский генпрокурор Юрий Луценко признал, что лично амнистировал десятки тысяч «добровольцев» только по задокументированным преступлениям на Юго-востоке страны.И вот после всего этого некоторые сочиняют на тему: «Что было бы, если бы…» Что было раньше: яйцо или курица, нацисты на майдане или «Крым»? Обсуждают этот вздор, когда «Правый сектор» Дмитро Яроша был авангардом майдана, когда, собственно, нацисты взяли власть в Киеве в феврале 2014 года, а не белые и пушистые демократические силы. «Дивизия СС «Галичина» заняла Киев», — сказал тогда о сути произошедшего эксперт Евгений Сатановский.Тем не менее, вопрос о причинах нацизма на Украине — это надолго. Идейным апологетам Бандеры, их спонсорам на Западе выгодно заболтать его, попытаться переложить ответственность на Крым, на его жертв на Донбассе: у них нет другого способа уйти от своей ответственности за возрождение бандеровского нацизма на Украине.