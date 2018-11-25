Корвет «Гремящий» поставлен на размагничивание
Завершенный строительством головной корвет «Гремящий» (проект 20385) поставлен на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге на размагничивание, сообщает bmpd.
Выход корабля на заводские испытания запланирован на декабрь текущего года. На госиспытания – в августе 2019 года. Передача корвета российскому флоту ожидается к концу того же года.
«Гремящий» заложен в феврале 2012 года, спущен на воду в июне 2017-го. После этого датой передачи его ВМФ назывался конец 2018 года.
Второй корабль данного проекта «Проворный» заложен в июне 2013 года. Ранее планировалась постройка 8 кораблей к 2020 году. Однако требования Минобороны по совершенствованию проекта, широкое применение в нем импортных комплектующих (в том числе двигателей MTU), попавших в 2014 году под санкции, привели к решению ограничить серию двумя единицами.
В 2017 году сообщалось о возможном строительстве еще двух корветов. Этот вопрос будет рассмотрен более конкретно по завершении госиспытаний головного корабля.
Строительства кораблей проекта 20385 затянулось из-за непоставки для них силовых установок MTU. В 2015 году с верфью было заключено дополнительное соглашение о достройки корветов с российскими дизельными агрегатами 1ДДА-12000 Коломенского завода. В состав агрегата входят два двигателя 16Д49 мощностью 6000 л.с.
Ранее такие же двигатели были установлены на четыре корвета проекта 20380. По состоянию на май 2015 года стоимость одного агрегата ДДА-12000 составляла около 577 млн. рублей.
Выход корабля на заводские испытания запланирован на декабрь текущего года. На госиспытания – в августе 2019 года. Передача корвета российскому флоту ожидается к концу того же года.
«Гремящий» заложен в феврале 2012 года, спущен на воду в июне 2017-го. После этого датой передачи его ВМФ назывался конец 2018 года.
Второй корабль данного проекта «Проворный» заложен в июне 2013 года. Ранее планировалась постройка 8 кораблей к 2020 году. Однако требования Минобороны по совершенствованию проекта, широкое применение в нем импортных комплектующих (в том числе двигателей MTU), попавших в 2014 году под санкции, привели к решению ограничить серию двумя единицами.
В 2017 году сообщалось о возможном строительстве еще двух корветов. Этот вопрос будет рассмотрен более конкретно по завершении госиспытаний головного корабля.
Строительства кораблей проекта 20385 затянулось из-за непоставки для них силовых установок MTU. В 2015 году с верфью было заключено дополнительное соглашение о достройки корветов с российскими дизельными агрегатами 1ДДА-12000 Коломенского завода. В состав агрегата входят два двигателя 16Д49 мощностью 6000 л.с.
Ранее такие же двигатели были установлены на четыре корвета проекта 20380. По состоянию на май 2015 года стоимость одного агрегата ДДА-12000 составляла около 577 млн. рублей.
- Использованы фотографии:
- Curious / forums.airbase.ru
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