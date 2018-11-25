Курская база ЗВО завершает перевооружение на Су-30 СМ
Авиационное объединение Западного округа получит пару истребителей Су-30 СМ поколения «4+» для формирования нового парка эскадрильи в Курской области, сообщает пресс-служба ЗВО.
По данным пресс-службы, партия новых самолетов уже принята на заводе-изготовителе в Иркутске и подготовлена к дальнему перелету протяженностью более 5 тысяч километров. Истребители войдут в боевой состав эскадрильи и, в соответствии с планом перевооружения, заменят самолеты МиГ-29СМТ.
Таким образом, до конца ноября завершится комплектование всего парка авиационной техники новыми сверхманевренными истребителями.
Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине. Истребитель способен применять высокоточное вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги.
Кроме того, пресс-служба сообщила о принятии на вооружение дивизии ПВО, дислоцированной в Воронежской области, новой станции средних и больших высот «Небо-УМ». РЛС поставлена в округ по гособоронзаказу на 2018 год.
В релизе подчеркивается, что новая станция значительно повысила боевые возможности ЗВО по контролю воздушного пространства «в южной части Центральной России». Она способна находить и сопровождать как баллистические (боевые блоки ракет), так и аэродинамические (летательные аппараты, крылатые ракеты). Также РЛС способна определять госпринадлежность объектов и передавать информацию зенитным комплексам и на командный пункт.
По данным пресс-службы, партия новых самолетов уже принята на заводе-изготовителе в Иркутске и подготовлена к дальнему перелету протяженностью более 5 тысяч километров. Истребители войдут в боевой состав эскадрильи и, в соответствии с планом перевооружения, заменят самолеты МиГ-29СМТ.
Таким образом, до конца ноября завершится комплектование всего парка авиационной техники новыми сверхманевренными истребителями.
Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине. Истребитель способен применять высокоточное вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги.
Кроме того, пресс-служба сообщила о принятии на вооружение дивизии ПВО, дислоцированной в Воронежской области, новой станции средних и больших высот «Небо-УМ». РЛС поставлена в округ по гособоронзаказу на 2018 год.
В релизе подчеркивается, что новая станция значительно повысила боевые возможности ЗВО по контролю воздушного пространства «в южной части Центральной России». Она способна находить и сопровождать как баллистические (боевые блоки ракет), так и аэродинамические (летательные аппараты, крылатые ракеты). Также РЛС способна определять госпринадлежность объектов и передавать информацию зенитным комплексам и на командный пункт.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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