Украинские бронекатера нарушили государственную границу РФ
Три корабля украинских ВМС пересекли госграницу России и движутся к Керченскому проливу, передает РИА Новости сообщение погрануправления ФСБ по Крыму.
Согласно информации, два артиллерийских бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины зашли в закрытую зону около 7 часов утра. Отмечается, что они нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым прибрежное государство отвечает за безопасность в водном пространстве.
В пресс-службе пояснили, что в Керчи разрешены стоянки и движение судов в соответствии с графиком, который утверждает капитан российского порта. Украинская сторона не подавала заявки на проход военных кораблей в Керченском проливе, и в график прохода эти не включены.
По словам пограничников, корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российской стороны.
Украина уже прокомментировала инцидент, обвинив Россию в провокации.
По заявлению представителя ВМСУ, два бронированных артиллерийских катера в сопровождении рейдового буксира двигались из Одессы в порт Мариуполя. О намерении осуществить переход было объявлено заранее в соответствии с международным законодательством, добавили в пресс-службе. Российская сторона отрицает факт какого-либо объявления с украинской стороны.
Тем не менее, российские пограничные корабли ПСКР «Дон», «Мангуст», МПК «Суздалец» и катера типа «Соболь» совершили «откровенно агрессивные действия», говорится в сообщении.
Упомянутый украинский буксир поплатился за действия, нарушающие нормы судоходства.
Сообщается, что рейдовый буксир "протаранен" ПСРК "Дон", и в результате повреждён главный двигатель буксира, его обшивка и леерное ограждение, кроме того, потерян спасательный плот. По крайней, мере так объявили в ВМСУ.
Напомним, в среду МИД РФ предостерег Киев от противоречащих международным нормам попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух государств. Российские дипломаты подчеркнули, что ответственность за возможные последствия полностью ложится на Украину и поддерживающих её союзников.
Согласно информации, два артиллерийских бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины зашли в закрытую зону около 7 часов утра. Отмечается, что они нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым прибрежное государство отвечает за безопасность в водном пространстве.
В пресс-службе пояснили, что в Керчи разрешены стоянки и движение судов в соответствии с графиком, который утверждает капитан российского порта. Украинская сторона не подавала заявки на проход военных кораблей в Керченском проливе, и в график прохода эти не включены.
По словам пограничников, корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российской стороны.
Украина уже прокомментировала инцидент, обвинив Россию в провокации.
По заявлению представителя ВМСУ, два бронированных артиллерийских катера в сопровождении рейдового буксира двигались из Одессы в порт Мариуполя. О намерении осуществить переход было объявлено заранее в соответствии с международным законодательством, добавили в пресс-службе. Российская сторона отрицает факт какого-либо объявления с украинской стороны.
Тем не менее, российские пограничные корабли ПСКР «Дон», «Мангуст», МПК «Суздалец» и катера типа «Соболь» совершили «откровенно агрессивные действия», говорится в сообщении.
Упомянутый украинский буксир поплатился за действия, нарушающие нормы судоходства.
Сообщается, что рейдовый буксир "протаранен" ПСРК "Дон", и в результате повреждён главный двигатель буксира, его обшивка и леерное ограждение, кроме того, потерян спасательный плот. По крайней, мере так объявили в ВМСУ.
Напомним, в среду МИД РФ предостерег Киев от противоречащих международным нормам попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух государств. Российские дипломаты подчеркнули, что ответственность за возможные последствия полностью ложится на Украину и поддерживающих её союзников.
- Использованы фотографии:
- Думская.net, ФСБ РФ
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