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Западные эксперты объяснили популярность С-400

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В последние году Москва заключила несколько крупных контрактов на поставку зарубежным заказчикам зенитных ракетных систем С-400, пишет портал Business Insider.




Как отмечают авторы, помимо самой России, эти системы уже находятся на вооружении таких стран как Беларусь, Алжир и Китай.

Одни из самых могущественных государств лезут из кожи вон, чтобы заполучить российские зенитные системы, говорится в статье.

Эксперты уточняют, что в ближайшие годы поставки ЗРС С-400 запланированы также в Индию, Турцию и Саудовскую Аравию. Мало того, турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже выразил заинтересованность в приобретении систем С-500, которые еще находятся на стадии разработки.

При этом портал подчеркивает, что, вкладывая деньги в разработку и производство ЗРС, Россия «инвестировала туда, куда нужно».

Эти установки оказались столь желаемыми потому, что технически они намного превосходят американские аналоги, поясняют авторы и добавляют, что Москва уже давно инвестирует в это оружие, чтобы обогнать в данной сфере Соединенные Штаты.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, которого цитирует издание, специалисты во всем мире знают, насколько высокоразвиты российские системы ПВО. Руководитель центра отметил, что СССР всегда отставал от США в области боевых самолетов, поэтому всё больше вкладывал в противовоздушную оборону. За счет этого Россия, в частности, до сих пор и живет, добавил он.

Ранее немецкие СМИ писали, что ЗРС С-400 стали «экспортным хитом» Москвы на мировом рынке, поскольку являются весомым козырем в диалоге с Вашингтоном.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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