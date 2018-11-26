Такая странная Россия. Что курят наши чиновники?
Действительно, многие СМИ, ведущие политики и государственники из кожи вон лезут, рассказывая нам, что если что, будет как на Украине. Или в Украине.
Главное – что все будет плохо или совсем плохо.
Возможно, но чем дальше смотрим, тем больше возникает вопрос: а в какое прекрасное далеко приведут нас ЭТИ господа, которые по уровню воспитания ничуть не уступают украинским коллегам? Вот только что в Думе драки не устраивают.
Но непрекращающийся хит-парад демонстрации пренебрежения и собственной глупости в исполнении чиновников почему-то набирает обороты, а не утихает.
Для затравки снова у нас вице-премьер Голикова, рассказавшая (правда, со ссылкой на «Первый канал») чудо-сказочку о молодом человеке, который сэкономил миллион рублей, бросив курить.
Вообще, конечно, отказ от курения – само по себе неплохо так. Но по-видимому, госпожа Голикова немножко не в курсе, что в реальности курят ее сограждане, не работающие в Думе или Совете Федерации.
И сказка о миллионе Голиковой – это оттуда же, откуда сказочки про мегаактивных пенсионерах, начавших жить после 65-ти лет. Только те, кто писал Голиковой интервью, калькулятор взять не удосужились. А я вот взял…
В моей жизни был период, когда я тоже курил. Взять в среднем – пачка в день. На самом деле меньше (и намного), но возьму усредненно. 400 пачек в год. Употреблял я «Ротманс», он стоил тогда 80-90 рублей. Возьмем 100 для ровного счета.
400 пачек в год умножаем на 100 рублей… Это будет 40 тысяч рублей. В год.
Госпожа Голикова, где миллион?
Две пачки в день (есть и такие, только живут не очень долго, наверное) – 80 тысяч рублей.
А чтобы курить ТАК или ТАКОЕ? Поискал. Вот, пожалуйста.
Можно только порадоваться за «молодого человека» (особенно – если это сын Голиковой), который мог курить ТАКОЕ. Но как раз на миллион в год тянет.
Остальным жителям России можно только матом выругаться от очередной попытки повесть нам лапшу на уши, так как мы стали зрителями очередного выпуска программы «Вечерние сказки от вице-премьера» на канале Россия». Россия – без кавычек. Это страна, а не название телеканала, если что.
Полный набор от великого Салтыкова-Щедрина: глупость, надменность, высокомерие и отсутствие хоть какой-то боязни за сказанное.
Ну правильно, как сказала еще одна чиновница, «во власть надо приходить подготовленными». То есть окончательно, по-видимому, потеряв честь и совесть.
Главное, чтобы им, властителям, не пришлось экономить. А мы уж как-нибудь…
Я вот не стал приобретать себе вертолет «Робинсон», сэкономил 780 000 долларов, если что. Продолжаю перемещаться на «Тойоте» вместо Ferrari 458 Speciale – экономия 25 миллионов рубликов. Гоню и употребляю самогон вместо «Камю Куве 5» по 380 тысяч рублей за бутылку – ну тут еще одна «Феррари» наэкономилась. Красота...
Вот так, дорогие, и только так, по мнению Голиковой, мы сможем построить великую Россию.
Для Голиковой.
А чтобы мы не думали, что наша Дума – это сборище дармоедов, познакомлю вас с парочкой последних законопроектов от наших радетелей из «Единой России».
Преподносится эта ересь как дополнительная защита нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста.
В первом законопроекте речь идет о закреплении стабильности в наследственных и семейных отношениях в тех случаях, когда, например, у скончавшегося человека остался кто‑то из нетрудоспособных родителей, а он в завещании их не упомянул.
«В таком случае родитель будет получать половину наследства независимо от того, как и кому было написано завещание» (председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников).
Вторым законопроектом предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
Бывают случаи, когда алиментные отношения распространяются на нетрудоспособных лиц, которые не получают каких‑либо доходов. (Перевод – это которых наше государство кинуло с пенсией.)
В данном случае депутаты считают, что лица предпенсионного возраста могут попасть в такую ситуацию. Соответственно, по правилам Семейного кодекса РФ, если человек достиг предпенсионного возраста и не имеет никаких доходов, он может претендовать на алименты, допустим, от бывшего супруга или от детей.
Обалдеть, а чего не от Сореса или Общества защиты животных? Впрочем, уверен, нашим депутатам все равно, лишь бы не от государства. Президент сказал – денег нет на пенсии, вот где хотите, там и берите.
Кстати, это все не с потолка взято, вот ссылочка на сайт Госдумы РФ: «Депутаты поддержали инициативу о дополнительной защите нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста».
Даже комментировать этот бред не хочется.
Если господа народные избранники всерьез рассматривают предоставление возможности людям, у которых отняли пенсии, пожить за счет скончавшихся детей или алиментов, это только тяжелым психическим расстройством и можно объяснить.
Либо что все эти издевательства от полнейшей безнаказанности. Царь-батюшка, видимо, разрешил поглумиться над холопами.
Что, в общем-то, еще хуже. Я бы предпочел психов во власти, чем полный беспредел. Психов еще есть возможность поменять, а вот беспредельщиков вряд ли.
Вот такое личико у пенсионной реформы, за которым проглядывает еще более неприятная физиономия партии «Единая Россия».
Но продолжаю наш скорбный и ущербный одновременно гербарий.
Следующий экспонат у нас из Омска.
Омский депутат Алексей Провозин считает, что на многодетные семьи тратится слишком много денег из регионального бюджета.
Провозин заявил, что у него нет желания платить за многодетную семью — «ни за газ, ни за воду, ни за электроэнергию».
Владимир Владимирович, господин президент, государь-батюшка, деньги давай омским градоправителям! Твоя инициатива была, а инициатива, как известно, вон чего делает с инициатором…
Понятно, что случай беспрецедентный. И депутат хаманул не вниз, а вверх. Но тоже показатель, кстати. Уже и государя не боятся.
Конечно, позже депутат объяснил, что имел в виду случаи, когда многодетные семьи продают полученные участки и получается, что государство проводит все коммуникации абсолютно другим людям. И его не так поняли.
Ну да, не зря сейчас при Думе целый комитет переводчиков запилят. Который будет переводить для холопов, что там хотел народный избранник… ну, донести.
А вот вам из Хабаровского края новостишка. Ну кто там сказал, что в России пенсионная граби… ну, в смысле, реформа, лютует, а денег нет?
Автор сказал? Ладно, а вот мне и салфеточка, чтобы слезки утереть. А салфеточка не простая, а золотая.
Это прощальный подарочек единоросса Шпорта, с треском проигравшего выборы кандидату от ЛДПР. Но единороссы «своих не бросают», вот…
Ну вот после этого как сказать, что с пенсиями плохо? Это уже четко – смотря у кого. У народоправителей все нормально, а чего там холопы бубнят – это они по недомыслию и непониманию того, как о них хорошо заботятся властители.
Тупые они, холопы, понятно? Хотя этого порой и не понимают. А еще и в суд идут, понимаешь…
Главу Оленинского района Тверской области Олега Дубова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за то, что он назвал местного жителя пьяным уродом, а его друзей сравнил с гопотой.
Инцидент произошел в конце июля. Глава района открывал в селе Холмец систему уличного освещения. Местный житель Максим Арестов поинтересовался у чиновника, сколько стоит один фонарь. В ответ Дубов назвал его «пьяным уродом», его друзей — «подогретой алкоголем гопотой» и нецензурно выругался.
Позже Дубов написал в соцсетях, что теперь участие села в различных районных мероприятиях будет под вопросом, а местных жителей, не согласных с этим, призвал «выражать недовольство в суицидальной форме».
Обиделся, благодетель, чувствуете? Он холопам свет, а они ценами интересуются. Этак вообще докатиться можно до того, что холопам об исполнении бюджета отчитываться придется!
Понятно, что Дубов решение суда будет оспаривать. Ничего себе, такие деньжищи с него за правду взыскать решили…
Ну и эпик.
Сенатор, член Совета Федерации, врач-педиатр Татьяна Кусайко связала спад рождаемости с нежеланием россиянок «использовать свои физиологические возможности».
Бурные, так сказать, аплодисменты, переходящие в овацию.
Государство, понимаешь, делает всё, чтобы мотивировать граждан на создание семьи и рождение детей, а они не хотят! Во тупые…
Напомню советское правило: налог на бездетность был. И платили его начиная с 18 и до 60 лет! Так что слава богу, что наши депутаты истории не знают, а то сейчас выкатили бы.
А между тем, согласно данным Росстата, с января по сентябрь рождаемость в России снизилась до 1 млн. 210 тыс. человек (вместо 1 млн. 272 тыс. за аналогичный период 2017 года), а смертность, напротив, выросла на 6 тысяч человек.
Вот вам и ответ на вопрос, насколько верно государевы служащие заботятся о народе своем. Вот вам и ответ.
Но вопрос с рождаемостью такой, что его вообще стоит отдельно обговорить.
А вот то, что сегодня Россией правят люди, скажем так, к которым все меньше и меньше вопросов, все более становится не домыслом, а фактом.
Но, как говорит пословица, каждый народ имеет над собой ту власть, которую заслужил. Ну или выбрал.
Разве не так?
Главное – что все будет плохо или совсем плохо.
Возможно, но чем дальше смотрим, тем больше возникает вопрос: а в какое прекрасное далеко приведут нас ЭТИ господа, которые по уровню воспитания ничуть не уступают украинским коллегам? Вот только что в Думе драки не устраивают.
Но непрекращающийся хит-парад демонстрации пренебрежения и собственной глупости в исполнении чиновников почему-то набирает обороты, а не утихает.
Для затравки снова у нас вице-премьер Голикова, рассказавшая (правда, со ссылкой на «Первый канал») чудо-сказочку о молодом человеке, который сэкономил миллион рублей, бросив курить.
Вообще, конечно, отказ от курения – само по себе неплохо так. Но по-видимому, госпожа Голикова немножко не в курсе, что в реальности курят ее сограждане, не работающие в Думе или Совете Федерации.
И сказка о миллионе Голиковой – это оттуда же, откуда сказочки про мегаактивных пенсионерах, начавших жить после 65-ти лет. Только те, кто писал Голиковой интервью, калькулятор взять не удосужились. А я вот взял…
В моей жизни был период, когда я тоже курил. Взять в среднем – пачка в день. На самом деле меньше (и намного), но возьму усредненно. 400 пачек в год. Употреблял я «Ротманс», он стоил тогда 80-90 рублей. Возьмем 100 для ровного счета.
400 пачек в год умножаем на 100 рублей… Это будет 40 тысяч рублей. В год.
Госпожа Голикова, где миллион?
Две пачки в день (есть и такие, только живут не очень долго, наверное) – 80 тысяч рублей.
А чтобы курить ТАК или ТАКОЕ? Поискал. Вот, пожалуйста.
Можно только порадоваться за «молодого человека» (особенно – если это сын Голиковой), который мог курить ТАКОЕ. Но как раз на миллион в год тянет.
Остальным жителям России можно только матом выругаться от очередной попытки повесть нам лапшу на уши, так как мы стали зрителями очередного выпуска программы «Вечерние сказки от вице-премьера» на канале Россия». Россия – без кавычек. Это страна, а не название телеканала, если что.
Полный набор от великого Салтыкова-Щедрина: глупость, надменность, высокомерие и отсутствие хоть какой-то боязни за сказанное.
Ну правильно, как сказала еще одна чиновница, «во власть надо приходить подготовленными». То есть окончательно, по-видимому, потеряв честь и совесть.
Главное, чтобы им, властителям, не пришлось экономить. А мы уж как-нибудь…
Я вот не стал приобретать себе вертолет «Робинсон», сэкономил 780 000 долларов, если что. Продолжаю перемещаться на «Тойоте» вместо Ferrari 458 Speciale – экономия 25 миллионов рубликов. Гоню и употребляю самогон вместо «Камю Куве 5» по 380 тысяч рублей за бутылку – ну тут еще одна «Феррари» наэкономилась. Красота...
Вот так, дорогие, и только так, по мнению Голиковой, мы сможем построить великую Россию.
Для Голиковой.
А чтобы мы не думали, что наша Дума – это сборище дармоедов, познакомлю вас с парочкой последних законопроектов от наших радетелей из «Единой России».
Преподносится эта ересь как дополнительная защита нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста.
В первом законопроекте речь идет о закреплении стабильности в наследственных и семейных отношениях в тех случаях, когда, например, у скончавшегося человека остался кто‑то из нетрудоспособных родителей, а он в завещании их не упомянул.
«В таком случае родитель будет получать половину наследства независимо от того, как и кому было написано завещание» (председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников).
Вторым законопроектом предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
Бывают случаи, когда алиментные отношения распространяются на нетрудоспособных лиц, которые не получают каких‑либо доходов. (Перевод – это которых наше государство кинуло с пенсией.)
В данном случае депутаты считают, что лица предпенсионного возраста могут попасть в такую ситуацию. Соответственно, по правилам Семейного кодекса РФ, если человек достиг предпенсионного возраста и не имеет никаких доходов, он может претендовать на алименты, допустим, от бывшего супруга или от детей.
Обалдеть, а чего не от Сореса или Общества защиты животных? Впрочем, уверен, нашим депутатам все равно, лишь бы не от государства. Президент сказал – денег нет на пенсии, вот где хотите, там и берите.
Кстати, это все не с потолка взято, вот ссылочка на сайт Госдумы РФ: «Депутаты поддержали инициативу о дополнительной защите нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста».
Даже комментировать этот бред не хочется.
Если господа народные избранники всерьез рассматривают предоставление возможности людям, у которых отняли пенсии, пожить за счет скончавшихся детей или алиментов, это только тяжелым психическим расстройством и можно объяснить.
Либо что все эти издевательства от полнейшей безнаказанности. Царь-батюшка, видимо, разрешил поглумиться над холопами.
Что, в общем-то, еще хуже. Я бы предпочел психов во власти, чем полный беспредел. Психов еще есть возможность поменять, а вот беспредельщиков вряд ли.
Вот такое личико у пенсионной реформы, за которым проглядывает еще более неприятная физиономия партии «Единая Россия».
Но продолжаю наш скорбный и ущербный одновременно гербарий.
Следующий экспонат у нас из Омска.
Омский депутат Алексей Провозин считает, что на многодетные семьи тратится слишком много денег из регионального бюджета.
Провозин заявил, что у него нет желания платить за многодетную семью — «ни за газ, ни за воду, ни за электроэнергию».
«Воля была федеральная, и в итоге свалена на регионы и муниципалитеты. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве таковыми не являются».
Владимир Владимирович, господин президент, государь-батюшка, деньги давай омским градоправителям! Твоя инициатива была, а инициатива, как известно, вон чего делает с инициатором…
Понятно, что случай беспрецедентный. И депутат хаманул не вниз, а вверх. Но тоже показатель, кстати. Уже и государя не боятся.
Конечно, позже депутат объяснил, что имел в виду случаи, когда многодетные семьи продают полученные участки и получается, что государство проводит все коммуникации абсолютно другим людям. И его не так поняли.
Ну да, не зря сейчас при Думе целый комитет переводчиков запилят. Который будет переводить для холопов, что там хотел народный избранник… ну, донести.
А вот вам из Хабаровского края новостишка. Ну кто там сказал, что в России пенсионная граби… ну, в смысле, реформа, лютует, а денег нет?
Автор сказал? Ладно, а вот мне и салфеточка, чтобы слезки утереть. А салфеточка не простая, а золотая.
Это прощальный подарочек единоросса Шпорта, с треском проигравшего выборы кандидату от ЛДПР. Но единороссы «своих не бросают», вот…
Ну вот после этого как сказать, что с пенсиями плохо? Это уже четко – смотря у кого. У народоправителей все нормально, а чего там холопы бубнят – это они по недомыслию и непониманию того, как о них хорошо заботятся властители.
Тупые они, холопы, понятно? Хотя этого порой и не понимают. А еще и в суд идут, понимаешь…
Главу Оленинского района Тверской области Олега Дубова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за то, что он назвал местного жителя пьяным уродом, а его друзей сравнил с гопотой.
Инцидент произошел в конце июля. Глава района открывал в селе Холмец систему уличного освещения. Местный житель Максим Арестов поинтересовался у чиновника, сколько стоит один фонарь. В ответ Дубов назвал его «пьяным уродом», его друзей — «подогретой алкоголем гопотой» и нецензурно выругался.
Позже Дубов написал в соцсетях, что теперь участие села в различных районных мероприятиях будет под вопросом, а местных жителей, не согласных с этим, призвал «выражать недовольство в суицидальной форме».
Обиделся, благодетель, чувствуете? Он холопам свет, а они ценами интересуются. Этак вообще докатиться можно до того, что холопам об исполнении бюджета отчитываться придется!
Понятно, что Дубов решение суда будет оспаривать. Ничего себе, такие деньжищи с него за правду взыскать решили…
Ну и эпик.
Сенатор, член Совета Федерации, врач-педиатр Татьяна Кусайко связала спад рождаемости с нежеланием россиянок «использовать свои физиологические возможности».
Бурные, так сказать, аплодисменты, переходящие в овацию.
«Сейчас возраст женщин, которые рожают, становится гораздо старше, люди планируют более позднее заключение браков, видим, что количество зарегистрированных браков, к сожалению, уменьшается. Есть такая проблема, когда женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности. Соглашусь в некоторой степени, что молодые женщины не хотят рожать. Рожают тогда, когда есть карьера, когда уже есть стабильность».
Государство, понимаешь, делает всё, чтобы мотивировать граждан на создание семьи и рождение детей, а они не хотят! Во тупые…
Напомню советское правило: налог на бездетность был. И платили его начиная с 18 и до 60 лет! Так что слава богу, что наши депутаты истории не знают, а то сейчас выкатили бы.
А между тем, согласно данным Росстата, с января по сентябрь рождаемость в России снизилась до 1 млн. 210 тыс. человек (вместо 1 млн. 272 тыс. за аналогичный период 2017 года), а смертность, напротив, выросла на 6 тысяч человек.
Вот вам и ответ на вопрос, насколько верно государевы служащие заботятся о народе своем. Вот вам и ответ.
Но вопрос с рождаемостью такой, что его вообще стоит отдельно обговорить.
А вот то, что сегодня Россией правят люди, скажем так, к которым все меньше и меньше вопросов, все более становится не домыслом, а фактом.
Но, как говорит пословица, каждый народ имеет над собой ту власть, которую заслужил. Ну или выбрал.
Разве не так?
- Автор:
- Роман Скоморохов
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