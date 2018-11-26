Такая странная Россия. Что курят наши чиновники?

«Воля была федеральная, и в итоге свалена на регионы и муниципалитеты. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве таковыми не являются».

«Сейчас возраст женщин, которые рожают, становится гораздо старше, люди планируют более позднее заключение браков, видим, что количество зарегистрированных браков, к сожалению, уменьшается. Есть такая проблема, когда женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности. Соглашусь в некоторой степени, что молодые женщины не хотят рожать. Рожают тогда, когда есть карьера, когда уже есть стабильность».