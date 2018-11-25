Чтиво выходного дня: С Украиной ведёт войну не Путин, а русские, - диссидент

Это не Путин ведёт с нами войну, это русские ведут войну, это очень важно понимать, это не Путин сделал такой Россию, это Россия такая, что она вызвала на трон такого человека, как Путин, ей нужен именно такой человек. Это еще не самый худший вариант, после Путина может прийти человек ещё хуже, поэтому не надо мечтать, чтобы Путин ушёл, хотя он нам натворил много бед.

Только сила, внешняя сила может их (русских) остановить, не вступая в военный конфликт. Вот, как в восьмидесятые годы: Запад не вступал в военный конфликт с Советским Союзом, но сумел его победить в холодной войне. И сейчас возможно такое.