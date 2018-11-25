Чтиво выходного дня: С Украиной ведёт войну не Путин, а русские, - диссидент
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем фрагменты интервью с Иосифом Зисельсом, который сам себя называет «советским диссидентом», но, судя по его высказываниям, он не пошёл дальше банального и заштатного русофоба. Своё русофобское интервью Зисельс дал украинскому порталу «Апостроф», где объявил, что Украина должна понять, что воюет не с Путиным, а «со всеми русскими».
Из заявления «диссидента»:
Напомним, что ранее Зисельс, являющийся членом Украинской Хельсинкской группы, фактически поддержал бандеровский национализм на Украине. По его словам, украинские евреи активно вступают в неонацистский полк «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ), так как они "стали осознавать себя евреями Украины".
Ранее Зисельс назвал «старым, выжившим из ума человеком, человеком со старческим слабоумием» президента Израиля Реувена Ривлина, который во время своего визита на Украину напомнил об участии бандеровцев в истреблении евреев в Украинской ССР в годы Второй мировой войны. Для справки: Реувен Ривлин всего на 6 лет старше г-на Зисельса.
В прошлом году Зисельс и вовсе предложил украинским политикам составить список преступлений, совершённых евреями против украинцев.
Нужно напомнить, что в советское время Зисельс привлекался к уголовной ответственности в том числе за распространение бандеровской литературы.
По словам Зисельса, высказанным в тот самом интервью украинскому СМИ, рядом с Путиным есть люди, которые «гораздо хуже самого Путина». Мнение диссидента-русофоба на этот счёт такого: Дмитрий Рогозин и Сергей Иванов.
Зисельс:
Из заявления «диссидента»:
Это не Путин ведёт с нами войну, это русские ведут войну, это очень важно понимать, это не Путин сделал такой Россию, это Россия такая, что она вызвала на трон такого человека, как Путин, ей нужен именно такой человек. Это еще не самый худший вариант, после Путина может прийти человек ещё хуже, поэтому не надо мечтать, чтобы Путин ушёл, хотя он нам натворил много бед.
Напомним, что ранее Зисельс, являющийся членом Украинской Хельсинкской группы, фактически поддержал бандеровский национализм на Украине. По его словам, украинские евреи активно вступают в неонацистский полк «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ), так как они "стали осознавать себя евреями Украины".
Ранее Зисельс назвал «старым, выжившим из ума человеком, человеком со старческим слабоумием» президента Израиля Реувена Ривлина, который во время своего визита на Украину напомнил об участии бандеровцев в истреблении евреев в Украинской ССР в годы Второй мировой войны. Для справки: Реувен Ривлин всего на 6 лет старше г-на Зисельса.
В прошлом году Зисельс и вовсе предложил украинским политикам составить список преступлений, совершённых евреями против украинцев.
Нужно напомнить, что в советское время Зисельс привлекался к уголовной ответственности в том числе за распространение бандеровской литературы.
По словам Зисельса, высказанным в тот самом интервью украинскому СМИ, рядом с Путиным есть люди, которые «гораздо хуже самого Путина». Мнение диссидента-русофоба на этот счёт такого: Дмитрий Рогозин и Сергей Иванов.
Зисельс:
Только сила, внешняя сила может их (русских) остановить, не вступая в военный конфликт. Вот, как в восьмидесятые годы: Запад не вступал в военный конфликт с Советским Союзом, но сумел его победить в холодной войне. И сейчас возможно такое.
- Использованы фотографии:
- Апостроф
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