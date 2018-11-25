МИД Чехии назвал Россию «агрессивной» и «опасной» для ЕС
Россия является проблемой для безопасности как Чехии, так и других стран Евросоюза, приводит портал iROZHLAS заявление главы чешского МИД Томаша Петржичека, назначенного на этот пост месяц назад.
По словам министра, Чехия очень внимательно следит за шагами Российской Федерации. Она по-прежнему агрессивна и опасна, например, распространением дезинформации и практическим применением методов гибридной войны. На сегодняшний день Россия действительно представляет опасность и для Чехии, и для других стран Евросоюза.
Мы не говорим международному сообществу: сидите спокойно и ждите, когда всё закончится. Мы призываем противостоять угрозам, сказал Петржичек.
Он отметил, что простое осуждение России само по себе ситуацию не изменит – необходимо укреплять стратегические коммуникации и активно бороться с российской дезинформацией. Это необходимо делать как в самой Чехии, так и в рамках всего Евросоюза.
Глава МИД сослался также на информации чешской контрразведки, согласно которым в республике заметно активизировалась деятельность российских спецслужб. Глава контрразведки Михал Коуделка заявил недавно, что целью российских специальных структур является уничтожение Североатлантического альянса и ЕС.
Он призвал правительство серьезно воспринимать информацию, получаемую от контрразведчиков.
Петржичек заявил также о необходимости более тщательной проверки и оценке иностранных инвестиций в республику. По его словам, Минпрорм уже работает в этом направлении. Представленные специалистами методики позволят устанавливать не только экономические выгоды от вложений, но и выявлять в этой области скрытые угрозы для национальной безопасности страны, пояснил он.
По словам министра, Чехия очень внимательно следит за шагами Российской Федерации. Она по-прежнему агрессивна и опасна, например, распространением дезинформации и практическим применением методов гибридной войны. На сегодняшний день Россия действительно представляет опасность и для Чехии, и для других стран Евросоюза.
Мы не говорим международному сообществу: сидите спокойно и ждите, когда всё закончится. Мы призываем противостоять угрозам, сказал Петржичек.
Он отметил, что простое осуждение России само по себе ситуацию не изменит – необходимо укреплять стратегические коммуникации и активно бороться с российской дезинформацией. Это необходимо делать как в самой Чехии, так и в рамках всего Евросоюза.
Глава МИД сослался также на информации чешской контрразведки, согласно которым в республике заметно активизировалась деятельность российских спецслужб. Глава контрразведки Михал Коуделка заявил недавно, что целью российских специальных структур является уничтожение Североатлантического альянса и ЕС.
Он призвал правительство серьезно воспринимать информацию, получаемую от контрразведчиков.
Петржичек заявил также о необходимости более тщательной проверки и оценке иностранных инвестиций в республику. По его словам, Минпрорм уже работает в этом направлении. Представленные специалистами методики позволят устанавливать не только экономические выгоды от вложений, но и выявлять в этой области скрытые угрозы для национальной безопасности страны, пояснил он.
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